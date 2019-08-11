【男共女的事】「七年之癢」與出軌原來沒關　甚麼個性最易不忠？

《禁忌世代：邂逅（After）》

知性女生
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文學作品中的偷情，是張愛玲寫的：「可是振保的快樂更快樂，因為不應該。」或村上春樹說的：「要是再來一次，還是會做一樣的事。」總之偷歡就是快樂。娛樂新聞的炒作，則把偷情男女標籤為「渣男」、「小三」，四字便概括了二人個性。

那科學一點的話，又該怎說？

《禁忌世代：邂逅（After）》

個性衝動是「高危一族」？

根據《獨立報》的報導，英國心理學期刊的一項研究，找來123位17至25歲愛戀中的男女，嘗試找出愛侶們偷情的原因。

他們發現，最「危險」的個性並不是「花心」，而是衝動。因為他們發現，大部分人偷情並不是預先計劃，而是在當刻沒有停下來想清楚，只跟隨當刻的情感而行事的人，最容易出軌。

＊更多出軌「高危」的特質：

關係長短與會否偷情沒有關係

時時道，甚麼「七年之癢」，情人相處太久成了親人，沒了激情便只能向外尋求。但他們這項研究卻發現，本來與愛人的關係長短與是否深入跟愛侶會否忠誠沒有關係。而當中，最重要的偷情原因就是與伴侶疏離，在關係中得不到滿足。

（《29+1》劇照）

偷情有益？

不論是偷情的，還是被告出賣的，稍稍是重情之人，都會像是心中的一根刺，動不動便痛。這等事，本來就是百害而無一利，但這研究卻發現，不來「偷情有益」，特別是被背叛的那位。根據一篇出版在《牛津手冊：婦女與競爭》的研究指出，女生被背叛後，往往成熟不少，更懂選擇下一位更適合的伴侶。

資料來源：Independent UK,Oxford Handbooks

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