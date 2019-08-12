【拒絕的藝術】被拒絕又如何　別眨低自己價值　誤把自尊心當喜歡

在電影《Yes Man》中，Jim Carrey本是一個對甚麼都說「不」的人，卻參加一次「Yes Man」講座中，改變自己，變成事事說「Yes」的人。不過，電影最後常彩之處，還是在前妻要求復合的時候，他說：「No」。 好好拒絕，與好好接受別人的拒絕，也是一種生活哲學。

（《Yes Man》劇照）

長大後，說「不」會傷得更深

要解決問題，就要先知道它的根本。根據心理學家Suzanne Degges-White在《今日心理學》的文章，我們經所建立的自信與自我，當受到拒絕時，在成人身上的影響會比在小孩更大。

她解說，小時候我們勇於嘗試，時時會測試自己能達到哪程度，面對跌倒與失敗，早已習以為常；但在長大後，嘗試會愈來愈少，遭到拒絕便漸漸變成一件不可接受的事。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

情感不由自己 但行動是可以控制的

與心儀對象交談，往往步步為營，害怕那麼一兩句會惹對方生厭，也不時過份解讀對方心意，對方稍為冷淡就會視之為拒絕。這份心情確是可愛，可也會令我們不自覺地眨低自己的價值，誤把自尊心當是喜歡。

記得一次友人分享，曖昧對象突然愛理不理，覺得十分難受，從前都沒覺那樣喜歡。席間有人提醒：「遭人拒絕，誰人都會覺得不是味兒。但要分清楚，是真的喜歡，還是不甘自我遭人拒絕呢？」Suzanne提醒，當一個人愈是不斷乞求對方垂青的時候，在對方眼中的價值便會愈低。她建議即使情緒不能自己，但卻能控制做甚麼。求之不得時，應先冷靜下來，不要做一些日後會後悔的事。

心理學網站Psychalive也提出了建議，面對拒絕，我們應該如何自處？

資料來源：Ｐsychology Today, Psych Alive