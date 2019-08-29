母患末期癌如等死　女生倡生酮飲食扭轉生機　營養師：戒糖減復發

「其實每個人都需要一個希望。」因為媽媽患癌，Olivia的生活被徹底改變，她形容最初確診後日子如「等死」般痛苦。及後Olivia發現原來改變飲食習慣可以扭轉癌症困局，便希望自己親身的經歷能成為別人的一點希望。 攝影：龔嘉盛

Olivia因為媽媽患上肺癌而初次接觸生酮飲食。

媽媽突然患癌 全家人猶如在陪她等死

Olivia的媽媽於七十多歲高齡時突然確診患上第四期肺癌，由於年紀太大的關係，醫生並不建議她接受電療或化療，也不能服用標靶藥，對Olivia來說，醫生無疑是判了她媽媽死刑。

聽到醫生的診斷後，感覺像在陪媽媽等死。我卻在想，無可能，任何問題都總有出路，便立刻到處搜尋資料，最後給我遇到了生酮飲食。 Olivia

雖然媽媽的病情並不樂觀，但Olivia絕不容許自己輕易放棄。她直言自己從來不愛看書，但那時候為了找到治療媽媽的方法，Olivia每晚都在不停看關於生酮飲食的書。仔細研究過後，Olivia發現生酮飲食確是擁有抗癌的根據，外國更有許多成功例子，便決定一試生酮飲食。

Olivia是家中最小的女兒，剛開始推行生酮飲食時曾受到家人質疑。

沒有什麼情況會比現在更壞 不如放手一試

抱著一試無妨的心態來換個希望，卻領悟出「The best is yet to come」的道理。肺癌令Olivia的媽媽飽受背痛的困擾，實行生酮飲食一個星期，她的身體狀況已出現顯著的改善，背痛的問題大大減輕，已可停用止痛藥。再過一段時間，癌細胞指數更有下降跡象，可以接受標靶藥治療。直至兩年後的今天，Olivia媽媽的病情已經被穩定控制，重拾健康。她笑言：「原來只要你抱有希望，再絕望的困境也有轉機。」這句話雖然老土，從Olivia口中道出卻充滿說服力。

「我們的Fine Dining不單賣相漂亮，也會點上蠟燭營造氣氛。即使生病了也要吃得開心。」

其實患上癌症最磨人的不是病痛的困擾，而是病人悲觀的心情。我想讓他們知道，原來生病了也可以品嚐美食、也可以活得開心。 Olivia

只要抱有希望 患癌並不是世界末日

從媽媽的病情出現曙光開始，Olivia已下定決心要把她的經歷分享給同路人，為他們帶來希望。待時機成熟，她便與認識了十多年的朋友合作，以私房菜的形式推廣生酮飲食。私房菜以Fine Dining的形式為主，從氛圍、餐具到烹調方式都能表現出他們一絲不苟的態度。Olivia道：「開店的目的很簡單，我想把希望傳遞開去，看見客人因此而獲得信心已令我滿足。」

食療不一定枯燥乏味，私房菜所提供生酮飲食​，每款都不比高級餐廳遜色：

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「因失去而珍惜」是老生常談的教訓，Olivia慶幸自己的覺悟沒有來得太遲。經歷了媽媽患癌一事後，「所有的安排也是最好的安排」是Olivia常掛在嘴邊的一句話。現在Olivia擔任了媽媽的飲食顧問，每天為她送上三餐，母女關係比從前緊密。Olivia的故事也影響了朋友阿德，更促成了開店的計劃。在Olivia的鼓勵下，阿德實行了生酮飲食，花了三個月的時間便從二百磅減至一百六十磅。阿德減肥成功的故事再一步影響了他那生育後發胖的姐姐，她減去的磅數比阿德還要多。生命影響生命，絕對不要看輕自己的一點力量。

eo.beauty & health是Olivia與朋友合資打造推廣生酮飲食的空間，即使同區的工廈租金較便宜，她還是選擇了租金較高的工商大廈，希望能方便患病的客人。（IG＠eo.beauty）

為什麼不能開開心心的減肥？

「坊間有許多幫助減肥的飲食習慣，但我最建議採用的還是生酮飲食。因為很多的減肥方法都會要求女生辛苦節食，我一聽到節食已覺得心情低落，更不要說減肥了。而生酮飲食則可以容許女生繼續大魚大肉，但同樣擁有減肥的效果，皮膚也會變得更好。」Olivia指出，生酮飲食需要戒掉澱粉質與糖份，改為攝取好的脂肪與蔬菜，所以只要換了家中的油與調味料已可。實行生酮飲食並無難度，Olivia與阿德即席示範了幾款生酮菜式，當中以芝士與西蘭花製作的Pizza更令一試難忘。

在最初實行生酮飲食時，Olivia才發現無糖的調味料於香港並不常見，唯有從外國網站購買。故此店舖除了提供私房菜的服務，更有售賣適合生酮飲食的調味料，方便客人選購。另外，Olivia同時推出有機天然護膚品，同樣可於店內選購。

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生酮飲食助抗癌？營養師：有抑壓癌細胞生長的機會

生酮飲食在Olivia媽媽的抗癌路上起了正面作用，不過也未必人人適合。註冊營養師謝詠瑩Gloria指出，生酮飲食是一個提倡攝取低碳水化合物、適量蛋白質和高脂肪的飲食模式。於營養角度上，生酮飲食提倡的飲食模式營養質素下降，過程中也可能產生不利身體的副作用。如要堅持採用生酮飲食，建議可減少攝取動物性來源的蛋白質及脂肪，改為以植物性為主的蛋白質及脂肪以增加纖維及其他優質營養素。

於生酮抗癌方面，Gloria分享了《醫學腫瘤學期刊》於2017年的報告，研究人員總結了24個人體實驗和29個動物實驗的結果，發現生酮飲食對治療癌症的效果不一。初步研究指出對其中一種腦癌（多形性膠質母細胞瘤Glioblastoma）的治療效果較佳，較大機會有抑壓癌細胞生長的機會。不過對於其他癌症例如乳癌、肝癌、胃癌等的治療效果則有較少研究支持。Gloria建議實行生酮飲食時需先資詢專業的醫護人員，並根據註冊營養師制定的餐單進食。

生酮飲食提倡無糖飲食，Gloria指當中的糖份其實是游離糖，糖份會增加身體發炎的機會，故此戒游離糖有機會減低癌症復發。游離糖更會加速皮膚衰老，導致暗瘡、毛孔粗大的問題，為了健康著想還是少吃為妙。

按圖看游離糖實際上指的是什麼糖份：

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