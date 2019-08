母患末期癌如等死　女生倡生酮飲食扭轉生機　營養師：戒糖減復發

「其實每個人都需要一個希望。」因為媽媽患癌,Olivia的生活被徹底改變,她形容最初確診後日子如「等死」般痛苦。及後Olivia發現原來改變飲食習慣可以扭轉癌症困局,便希望自己親身的經歷能成為別人的一點希望。 攝影:龔嘉盛

Olivia因為媽媽患上肺癌而初次接觸生酮飲食。

媽媽突然患癌 全家人猶如在陪她等死

Olivia的媽媽於七十多歲高齡時突然確診患上第四期肺癌,由於年紀太大的關係,醫生並不建議她接受電療或化療,也不能服用標靶藥,對Olivia來說,醫生無疑是判了她媽媽死刑。

聽到醫生的診斷後,感覺像在陪媽媽等死。我卻在想,無可能,任何問題都總有出路,便立刻到處搜尋資料,最後給我遇到了生酮飲食。 Olivia

雖然媽媽的病情並不樂觀,但Olivia絕不容許自己輕易放棄。她直言自己從來不愛看書,但那時候為了找到治療媽媽的方法,Olivia每晚都在不停看關於生酮飲食的書。仔細研究過後,Olivia發現生酮飲食確是擁有抗癌的根據,外國更有許多成功例子,便決定一試生酮飲食。

Olivia是家中最小的女兒,剛開始推行生酮飲食時曾受到家人質疑。

沒有什麼情況會比現在更壞 不如放手一試

抱著一試無妨的心態來換個希望,卻領悟出「The best is yet to come」的道理。肺癌令Olivia的媽媽飽受背痛的困擾,實行生酮飲食一個星期,她的身體狀況已出現顯著的改善,背痛的問題大大減輕,已可停用止痛藥。再過一段時間,癌細胞指數更有下降跡象,可以接受標靶藥治療。直至兩年後的今天,Olivia媽媽的病情已經被穩定控制,重拾健康。她笑言:「原來只要你抱有希望,再絕望的困境也有轉機。」這句話雖然老土,從Olivia口中道出卻充滿說服力。

「我們的Fine Dining不單賣相漂亮,也會點上蠟燭營造氣氛。即使生病了也要吃得開心。」

其實患上癌症最磨人的不是病痛的困擾,而是病人悲觀的心情。我想讓他們知道,原來生病了也可以品嚐美食、也可以活得開心。 Olivia

只要抱有希望 患癌並不是世界末日

從媽媽的病情出現曙光開始,Olivia已下定決心要把她的經歷分享給同路人,為他們帶來希望。待時機成熟,她便與認識了十多年的朋友合作,以私房菜的形式推廣生酮飲食。私房菜以Fine Dining的形式為主,從氛圍、餐具到烹調方式都能表現出他們一絲不苟的態度。Olivia道:「開店的目的很簡單,我想把希望傳遞開去,看見客人因此而獲得信心已令我滿足。」

食療不一定枯燥乏味,私房菜所提供生酮飲食​,每款都不比高級餐廳遜色:

+ 4 + 3 + 2

「因失去而珍惜」是老生常談的教訓,Olivia慶幸自己的覺悟沒有來得太遲。經歷了媽媽患癌一事後,「所有的安排也是最好的安排」是Olivia常掛在嘴邊的一句話。現在Olivia擔任了媽媽的飲食顧問,每天為她送上三餐,母女關係比從前緊密。Olivia的故事也影響了朋友阿德,更促成了開店的計劃。在Olivia的鼓勵下,阿德實行了生酮飲食,花了三個月的時間便從二百磅減至一百六十磅。阿德減肥成功的故事再一步影響了他那生育後發胖的姐姐,她減去的磅數比阿德還要多。生命影響生命,絕對不要看輕自己的一點力量。

eo.beauty & health是Olivia與朋友合資打造推廣生酮飲食的空間,即使同區的工廈租金較便宜,她還是選擇了租金較高的工商大廈,希望能方便患病的客人。(IG@eo.beauty)

為什麼不能開開心心的減肥?

「坊間有許多幫助減肥的飲食習慣,但我最建議採用的還是生酮飲食。因為很多的減肥方法都會要求女生辛苦節食,我一聽到節食已覺得心情低落,更不要說減肥了。而生酮飲食則可以容許女生繼續大魚大肉,但同樣擁有減肥的效果,皮膚也會變得更好。」Olivia指出,生酮飲食需要戒掉澱粉質與糖份,改為攝取好的脂肪與蔬菜,所以只要換了家中的油與調味料已可。實行生酮飲食並無難度,Olivia與阿德即席示範了幾款生酮菜式,當中以芝士與西蘭花製作的Pizza更令一試難忘。

在最初實行生酮飲食時,Olivia才發現無糖的調味料於香港並不常見,唯有從外國網站購買。故此店舖除了提供私房菜的服務,更有售賣適合生酮飲食的調味料,方便客人選購。另外,Olivia同時推出有機天然護膚品,同樣可於店內選購。

+ 5 + 4 + 3

生酮飲食助抗癌?營養師:有抑壓癌細胞生長的機會

生酮飲食在Olivia媽媽的抗癌路上起了正面作用,不過也未必人人適合。註冊營養師謝詠瑩Gloria指出,生酮飲食是一個提倡攝取低碳水化合物、適量蛋白質和高脂肪的飲食模式。於營養角度上,生酮飲食提倡的飲食模式營養質素下降,過程中也可能產生不利身體的副作用。如要堅持採用生酮飲食,建議可減少攝取動物性來源的蛋白質及脂肪,改為以植物性為主的蛋白質及脂肪以增加纖維及其他優質營養素。

於生酮抗癌方面,Gloria分享了《醫學腫瘤學期刊》於2017年的報告,研究人員總結了24個人體實驗和29個動物實驗的結果,發現生酮飲食對治療癌症的效果不一。初步研究指出對其中一種腦癌(多形性膠質母細胞瘤Glioblastoma)的治療效果較佳,較大機會有抑壓癌細胞生長的機會。不過對於其他癌症例如乳癌、肝癌、胃癌等的治療效果則有較少研究支持。Gloria建議實行生酮飲食時需先資詢專業的醫護人員,並根據註冊營養師制定的餐單進食。

生酮飲食提倡無糖飲食,Gloria指當中的糖份其實是游離糖,糖份會增加身體發炎的機會,故此戒游離糖有機會減低癌症復發。游離糖更會加速皮膚衰老,導致暗瘡、毛孔粗大的問題,為了健康著想還是少吃為妙。

按圖看游離糖實際上指的是什麼糖份:

+ 3 + 2