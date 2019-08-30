【Kylie Jenner】鎂光燈下長大的22歲億萬富豪　IG女王十大瘋狂事

網路發達的世代，你想要當個意見領袖，不再需要任何困難的平台，只要擁有一支智慧型手機、網路及 Instagram 帳號，人人都有展現自己的自由，要說到誰在網路社群媒體講話最有聲量，那就不得不提到Kylie Jenner，這個一出生就活在鎂光燈下的 22 歲女孩，目前擁有 1.4 億追蹤人數的她，到底有什麼魅力讓人非得注意她？

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想了解她，就得先從她「不簡單」的家庭背景說起，出生於 Kardashian 家族，她的母親Kris Jenner生了 Kourtney、Kim 和 Khloé，其中最有名的則是Kim Kardashian，與另一丈夫則生下人氣超模Kendall Jenner及今天要說的Kylie Jenner，關心時尚娛樂的人一定認識話題女王Kim Kardashian，而Kendall Jenner這位伸展台上的常客火紅程度也不需要多加質疑，相較於頂上的兩位姊姊Kylie Jenner就顯得沒那麼受注目。

家族會瞬間爆紅，很大的原因是他們主演的真人秀節目《Keeping Up with Kardashian》，節目裡把一家人的大小事全攤在太陽底下，連父親 Bruce Jenner 變性並改名為 Caitlyn Jenner 這些爭議性的話題也都全部撥出！這種什麼都不怕的精神，讓這一家人永遠都在「話題上」，而Kylie Jenner就帶著這樣的家族遺傳，在網路上創下這 10 大驚人事蹟！

#史上最年輕登上富比士

在 2018 年富比世公布年富人排行榜時，Kylie Jenner就用 9 億美元（約港幣86億）的身價坐擁當年第 3 名的寶座，更是當年排行榜中年紀最輕的人！而她的收入中最驚人的數字便是來自同名美妝品牌 Kylie Cosmetics 賺進的 1.665 億美元（將近港幣13億）。

#把酸民話變成「錢」

凱莉詹娜的微整事蹟，隨便 Google 一查都能找到好幾筆，這種花錢讓自己變美的手術，早已是當今許多人變身的捷徑，但公眾人物總是樹大招風，Kylie Jenner因為豐唇的關係遭到網友恥笑，甚至當年還有人在網路上發起 Kylie Jenner Challenge 的活動，用各種瓶口將自己嘴巴吸成豐唇，藉此暗諷凱莉詹娜豐唇手術，但這並沒有打倒她，反而以這個後天美唇創造了「Kylie Lip」個人首支唇膏，這支唇膏更是一上架就秒殺，她用酸名的流言蜚語，為自己創造商機。

#寵粉無極限，送粉絲Louis Vuitton當禮物

要在社群有影響力，對於粉絲的愛當然就不能少，凱莉詹娜一直以來有一位死忠粉絲叫 Johnny Cyrus，在去年這位粉絲生日時，凱莉詹娜便自掏腰包送他一款 Louis Vuitton 後揹包，雖然對於當時她的財力這個包可能不算什麼，但身為市井小民的我們，真的覺得她實在太大方啦！！

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#11億遊艇慶生

今年剛過完生日的她，超狂事蹟可是說不完！我們就先從她慶生的場地說起，她這次包下了一台租金11億港幣的遊艇辦趴，除了有喝不完的美酒跟吃不完的大餐，那艘船上的奢華精美的裝潢你從她的 Instagram 上就能一覽無遺。

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#玫瑰花海塞滿家

今年生日除了遊艇外，她的「禮物」也讓人羨慕！她的男友饒舌歌手Travis Scott在今年送他一屋子的玫瑰花！以她的高收入送他名牌、珠寶可能都打動不了她，但女人總是浪漫，能收到一屋子的玫瑰除了有花粉症的人不愛，還有誰能不被這麼景象美暈？

#個人頭像鈔票

每年Kylie Jenner生日時便會推出 Kylie Cosmetics 限定彩妝組，今年當然也不例外！她推出了成泡粉色彩妝組，從各式彩盤到唇彩應有盡有，但最酷的還是在包裝裡面的那疊粉色 Kylie Jenner 紙鈔！附贈在彩妝組中的假鈔票，全印上凱莉詹娜的圖像，完全在霸氣宣示她的野心呀！

#世上最貴的貼文

英國數據分析公司 Hopper HG 就公布了一份 2019 年「Instagram貼文最有價值名人榜」，Kylie Jenner以一則 Instagram 貼文 120 萬美金的價錢擠下Ariana Grande、C朗（Cristiano Ronaldo）、Selena Gomez以及她的姊姊Kim Kardashian等人勇奪榜首。

#自拍美照原來是自帶攝影棚

Kylie Jenner曾接受 Stylecaster 訪問說到，她能有這麼多自拍美照其實是要感謝 eBay，她透過網拍購買了傘燈補光工具，讓她隨時自拍都能有美照，這種成為行動攝影棚的功力，讓人不得不佩服這位社交女王！

#白手起家中最年輕的億萬富豪

富比世除了在2018年讓她登上第三名富人牌行榜，今年更譽她為白手起家中最年輕的億萬富豪，但這個頭銜一出來後就飽受爭議，當然他自創品牌的銷售絕對是毋庸置疑，但她的成功很大的原因是來自 Kardashian 家族這個頭銜，雖然許多網友不認同，但你也不得不佩服她的行銷頭腦。

#她化妝步驟超麻煩

身為一家化妝品公司的老闆，化妝技術當然不能太差！她曾經在訪問中說到，平常能不化妝的話會盡可能避免上妝，但如果非得化妝的話她就會花上至少 22 個步驟完成妝容，加上頭髮的話至少得花2個小時半的時間才能完成！

看完 Kylie Jenner 的瘋狂事蹟，是否也開始覺得這個女人真的不簡單！

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