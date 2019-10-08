無記性因為太聰明？研究：愛發白日夢者也許學習速度比常人快

有些人總是一轉身就忘記了準備做的事，出門後才想起電話遺留在家中，趕回家卻發現自己根本沒有帶上鎖匙，結果當天的行程被完全打亂。這樣健忘的個性原來並非缺點也非壞事，外國更有研究指出健忘的人原來比其他人聰明。

健忘的人於潛意識中自動進行記憶分類的工作，相比過目不忘的人其實更聰明。（《藍色海洋的傳說》劇照）

雖說大腦能容納海量的記憶，但它也如電腦的記憶體一樣，需要定期清理以達到最佳的儲存效果。出現健忘的情況其實是因為大腦經過分析後，選擇留下了有用的資訊，達致優化記憶的效果。健忘的人於潛意識中自動進行記憶分類的工作，相比過目不忘的人其實更聰明。

聰明人執著記憶的「重要性」過於「準確性」？

CNN根據多倫多大學研究教授Blake Richards的研究指出，健忘是因為大腦並沒有接收並儲存所有記憶，透過放棄不重要的細節來獲取更多的腦容量去思考並作出正確的決定，我們的大腦會優先考慮的是記憶的「重要性」而不是「準確性」。所以，健忘的人其實是於潛意識中掌握了對自己決策有利的記憶，進一步提升日後的處理重要事件的能力，不是因為比人笨。

研究發現愛發白日夢同樣是聰明人的特質之一。（《你好，之華》劇照）

掌握了新事物 大腦自動調整到白日夢模式

根據美國佐治亞理工學院的心理學家Eric Schumacher指出，無法集中專注、愛發白日夢同樣是聰明人的特質之一。研究人員邀請了112人進行了一系列的測試，結果發現愛做白日夢的測試對象於智力與創造力測試上的得分比一般人高。

Eric Schumacher就測試結果作進一步解釋，表示同樣的新事物，一般人需要花5分鐘的時間來理解；但較聰明的人花1分鐘就學會了，於是大腦便在剩下的4分鐘自動調整到白日夢模式。所以他們並非沒有用心，只是學習速度比常人快。

【按圖看】除了健忘與愛發白日夢的特質外，較聰明的人還可能具備以下幾項特質：

資料來源：CNN，Independent