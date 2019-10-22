台灣收納達人「三軍收納法」 瞬間K.O爆炸衣櫃　轉季執衫無難度　

最近開始吹秋風，早上和晚上都比較涼。在轉季時份，那麼衣櫃也是時候要整理一下，把秋冬天的衣服拿出來，也要收好夏天的衣服了。但是一想到堆積如山的衣服就覺頭痛，也不知道該如何入手收拾衣服才好。

轉季時候又到了，是時候要整理衣櫃衣服。

台灣收納教學專家廖心筠就有一套自創的「三軍收納法」，還有快速收納秋冬衣物的方法。這個女生可是大有來頭！除了是台灣第一位收納教學的專家，也同時獲得了日本Jalo生活規劃師一級執照，在收納方面有7年以上的經驗，也經常會上門教導人怎樣正確又快速地做好收納，絕對是收納達人級別。

台灣收納教學專家廖心筠。(收納幸福-廖心筠@Facebook)

台灣收納教學專家廖心筠的收納個案：

衣物收納三步曲：

1. 集中處理

每次只整理一個種類的衣物，就已經可以耗掉一天時間。（Unsplash）

廖心筠觀察到很多女生都是把衣物、雜物堆積一段時間，堆到自己都接受不了的時候才會肯去收拾，等到開始收納時因為種類太多太繁複，例如手袋、化妝品、衣服等，往往最後都是收拾到一半就放棄。她建議最好每天集中整理一個種類。以衣服來做例子，收拾衣服通常都是最難的一關，上身、下身都可以分出不同類型的衣服，還要分季節，因此單單上下身衣服也要分類型。不是如此翻箱倒海的話，你也沒有發現某些風格的衣服其實特別多，日積月累下，連自己也沒有察覺到。

2. 「三軍收納法」

分類後，就可以利用廖心筠自創的「三軍收納法」來決定衣物的去留，就是當你拿到這件衣物時，問自己「這件衣服給你什麼感覺？」再根據下面3個答案做取捨。

「三軍收納法」三大重點：

3.正確分類

整理衣物時要按照它們的類別、場所同使用頻率來分類。(unsplash)

在整理時請問自己3個問題：「這是什麼？」、「在哪裡會用？」、「有幾常用？」。透過以上問題來判斷衣物的類別，以及場所同使用頻率。例如上班都是穿比較斯文的衣服，所以T shirt、牛仔褲可以放到比較入面難拿的位置，而星期一到五上班時會穿到的衣服，就可以放在一眼可見又好拿的位置。

換季收納最常見的問題：

1. 天氣忽冷忽熱應該怎樣整理衣櫃？

轉秋季時可以準備定薄身長袖或薄外套。(lily.inst@IG)

面對轉季過渡期，可以先取出秋季的衣物，例如薄身長袖或薄外套，將一些一定不會穿的夏天衣物例如背心、超短褲等收好。另外，也可以在衣櫃旁邊放置一個較大的購物環保袋，當天氣愈來愈冷時就逐少把夏天衣服放入紙袋，最後正式步入冬天時就可以一次過收起來。

2. 秋冬外套又厚大件，很佔衣櫃空間？

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秋冬的外套又厚又大件，很佔地方，如果是一些針織或毛衣外套就可以捲起收納到掛袋，若果不是常穿或者未到時候穿的大衣，例如是風褸等，可以分3等分折起，放入衣櫃最上面或最底層。

3. 房間收拾後很快又回復混亂？

上班族最好可以一個星期整理一次，最少也要一個月收拾一次衣櫃。(unsplash)

如果不想一次過「打大佬」，最好的方法就是整理好一次之後，要養成隨手把東西歸位的習慣，不然很快又堆積成山。如果是忙碌的上班族就一個星期整理一次，清潔時候也可以順便收拾衣物。

4. 貪新厭久，好快又想買新？

把想買的東西記下來再隔段時間回頭看，你會發現欲望減少很多。(unsplash)

把想買的衣服一次過記下來，然後隔1到2個星期再重新看看你是不是真的想買。另外每次買衣服時都記下價錢，當你發現自己花在上衣或者下身衣服的金錢總數，你就會瞬間清醒了。