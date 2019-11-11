Angelababy真人騷公主病發　被批太離地　更犯男生最討厭兩大罪？

內地愈來愈多不同類型的「真人騷」，但大多數都是購買版權再翻拍，很多大陸的網友們都批評沒有創意。但2018年播出的紀實節目《奇遇人生》卻好評如潮，更被內地網友指是國產綜藝中的「清泉」。

《奇遇人生》由台灣藝人柳翰雅(阿雅)每集帶領一位明星嘉賓體驗新奇的經歷。(阿雅@微博)

《奇遇人生》跟香港的《向世界出發》很相似，第一季由台灣藝人柳翰雅(阿雅)分別帶領10位明星嘉賓，去不同地點體驗他們沒有接觸過的奇趣事情，從而得出深刻的體會感受，這個節目第一季播出後大受好評，不少觀眾表示整個節目需平淡卻真摰，呈現了明星們離開明星光環下的真實一面。

《奇遇人生》第一季大受好評，很多網民表示看到了明星脫下光環後的一面。(騰訊視頻奇遇人生@微博)

今年《奇遇人生》播出第二季，節目邀請的第一個嘉賓是Angelababy(楊穎)。今次阿雅和Angelababy將會加入73歲的徐玉坤伯伯踩單車騎行之旅，這也是徐伯伯計劃用12年時間踩單車騎行12萬公里的最後一程，5日內要從加拿大踩到溫哥華，一共騎行420公里，無疑這對於女生來說是頗吃力的事。Angelababy在過程中頻頻出現各種問題，引起不少網友的抨擊，讓節目一度劣評如潮。

《奇遇人生2》第一集就邀請了Angelababy做嘉賓，播出後劣評湧現。(騰訊視頻奇遇人生@微博)

騎行的第一天Angelababy表現都很正常，沿途都沒有抱怨。之後到了晚上徐伯伯表示要在路邊搭帳篷睡覺，Angelababy和阿雅則選擇回酒店不跟隨徐伯伯，Angelababy回到酒店後已經有微言，暗示自己不能繼續騎了。到了第二天一早Angelababy兩人比原定約好的時間晚了起床，徐伯伯要跟上計劃好的行程，不想延誤時間，所以就獨自一人先行出發，但Angelababy反而卻覺得似乎被徐伯伯拋棄了。

之後Angelababy二人選擇坐車追上伯伯，跟伯伯會合後，伯伯表示他有自己的原則，如果要一起騎行就要遵守他的原則，就是不會為她們停下來，他要趁著自己還有能力就一直向前騎。兩人自然不反駁默默跟上，但是騎行到路途中時，Angelababy又突然停下，表示自己經期到，已經沒有力氣繼續騎，所以最後都是坐車休息，剩下阿雅同徐伯伯完成當天的騎行。第三天兩人也是踩到中途就在半路上截順風車去追上徐伯伯，讓網友十分不滿，批評Angelababy「什麼都讓生理期背鍋」。

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網友的指責是事緣Angelababy拍攝的綜藝節目《奔跑吧》中，在一個遊戲中有特殊待遇，其他嘉賓輸了都要被拋下水受罰，而她卻只被淋了一次水，讓網友非常不滿。後來Angelababy回應當天因為經期到所以不能下水，很多網友都表示她不夠敬業，沒有職業操守，認為接了這個工作就要做好心理準備，而不是臨陣退縮。

經過又一天的騎行，晚上徐伯伯一樣堅持要在樹林裡搭帳篷過夜，但Angelababy卻諸多挑剔，埋怨郊野沒有廁所又沒有水，徐伯伯無奈表示Angelababy沒有堅持下去，更指她是「沒有接觸過大風大雨，總是躲在蜂蜜罐裡面」，暗指她嬌生慣養又離地。雖然最後兩人都是妥協了，但是Angelababy卻開玩笑地說了一句：「原來這是一個野外求生的節目」，引起網友的批評「接了就要預計有這樣的事情」、「想洗白就不要上這檔節目」。

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其後導演組對於二人的表現十分不滿，找了兩人來訓話。導演責備Angelababy說：「我發現你很容易打退堂鼓，你們是來騎行還是坐車的？」導演又表示兩人每天花很多時間化妝，但節目要的就是最真實自然的面貌，而不是美化後的東西，Angelababy立即反駁：「這是對觀眾的尊重。」並且表現出一面的毫不在乎。網友就再反擊第一季的嘉賓春夏也是全程素顏，一樣做得很好，認為Angelababy在找藉口狡辯，而且一點都不尊重導演，節目最後Angelababy因為耽誤了自己原本的工作還是選擇退出了騎行任務。

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人紅自然是非多，Angelababy和楊冪可以說是內地話題性最高的兩位一線女星，Angelababy不管是拍戲、結婚還是生小孩都可以引起熱話，可是大部分都是八掛和劣評居多，不少網友都表示Angelababy只是娛樂圈中的花瓶，完全沒有表現出一個藝人的專業。 除了綜藝之外，Angelababy大部份的影視劇集經常被網友批評，從一開始的《孤芳不自賞》、《創業時代》、《我的真朋友》等等都評分極低，她每次都被指演戲都是同一個表情，一直沒有進步，連累同劇的男演員也形象受損。而且在《孤芳不自賞》中Angelababy更因為經常沒有出現拍攝現場，要找替身再「Key圖」上去，她解釋是因為當時懷孕問題，這個回應更引起網友對她的反感，認為她完全沒有身為演員的責任感和敬業精神，更被稱為是「娛樂圈毒瘤」。

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另外Angelababy的煙癮也是眾所周知的事情，有近10年煙齡的她曾經在訪問中承諾會戒煙，可是最近卻被網拍到她手法純熟地在餐廳裡「煲煙」，最諷刺的事情是Angelababy的老公黃曉明還曾經拍攝過控煙活動的宣傳短片，網民們對此紛紛嘲笑兩公婆賺錢也不先商量一下。

Angelababy這次參加《奇遇人生》不停地向觀眾表達想讓人看到真實的自己，想讓人知道自己的努力，而不是聚焦在她的八掛上，但是大部份網民一致不受落，認為Angelababy是「嘴上說著大道理，但是卻不斷放棄」，徐伯伯的腳踏實地、堅持原則和Angelababy的「下巴輕輕」形成了很大的對比，不少網民認為她侮辱了這個節目。

台灣一位擁有55萬訂閱者的YouTuber「那個女生Kiki」也曾在她的頻道進行了一個網絡調查，關於男生最討厭的10種女生類型的排行，有接近過百位的男網友留言發表意見，就算女生長得多漂亮，條件多好，只要有這些行為都會掉頭就走。

其中提及的第一位就是公主病，有公主病的女生以為全世界都要圍著她轉，男網們一致認為這種女生最「難搞」；而第二位就是有不良嗜好的女生。在調查中發現，在各種不良嗜好中，男生最介意的就是女生吸煙，更有男網友表示無法接受自己跟對方接吻時像是在舔煙灰缸一樣，而且吸煙也很傷身，是大忌之一。Angelababy雖然有著女神般的外貌，但恰恰也犯下了男生最討厭兩大罪，未知是否因此觀眾緣似乎一直平平，是非不絕。

Angelababy一直不斷受到整容、演技、吸煙以及婚變的輿論，長看來Angelababy想要借這個真人騷節目「洗底」還是宣告失敗，反而愈洗愈黑，一直擺脫不了花瓶形象。作為一個公眾人物的一言一行都備受關注，所以更要慎言，不要空口說白話，所以Angelababy還是應該好好磨練並改善演技，充實自己的內在來呈現給觀眾，才是真正的「洗底」！