近日，日本網站Rankingoo調查訪問了約13,548名10至60歲人士，票選2019年最美30+日本女星。

30+女生充滿一種難以言喻的知性美，未知入圍頭10名的女星當中，又有否你的心水？

即睇第4名至第10名最美30+日本女星：

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【第3名】新垣結衣（31歳）；獲1235票

31歳的新垣結衣成為2019年最美30+日本女星第3名。（《戀空》劇照）

外形甜美、滿滿氣質的新垣結衣，被稱為「國民老婆」，不但受到不少男粉絲愛戴，女性對於她亦充滿好感。在日本網站Rankingoo的訪問中，男性主要喜歡新垣結衣的笑容；而女性則認爲新垣結衣的感覺十分友好，而且外表美麗，令她成功當選成為2019年最美30+日本女星之一。

【第2名】深田恭子（37歳）；獲1316票

37歳深田恭子一直勤於保養。(kyokofukada_official@Instagram)

37歳的深田恭子，是2019年最美30+日本女星名單中年紀第二大的女星，不過一直以來她都勤於保養，仿似凍齡一樣。是次日本網站Rankingoo訪問時，大部份評價都是讚美她保養得宜，其中有人用上「五官比她十多歲時更溫柔。」、「真是個奇蹟。」來形容深田恭子。

【第1名】北川景子（33歳）；獲2118票

北川景子為2019年最美30+日本女星第1名。（《房仲女王大逆襲》劇照）

北川景子的樣貌雖然甜美，但並不屬於童顏的那一類，反而帶有一份剛剛好的成熟知性美，亦曾由被日本女生一人一票選爲「最想擁有臉孔Top10」之一。除了是廣告界的寵兒，亦參與多套戲劇演出。最近，北川景子為拍攝女作家島本理生作品：《初戀》真人電影版而將多年來的長髮剪短足足30cm，變成耳下超短髮型。深啡色並帶有層次感的短髮髮型，減走長髮的笨重感，而且更能呈現輕熟的女人味。

另外，其七三分界以及將頭髮勾於耳後，能夠凸顯五官，增加立體感，又能帶來修飾臉形的效果，女生們不妨參考一下。

北川景子為拍攝女作家島本理生作品：《初戀》真人電影版而將多年來的長髮剪短足足30cm，變成耳下超短髮型。(suu.suu.sun@Instagram)

（資料來源：Rankingoo）