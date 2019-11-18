澤尻英龍華吸毒盡毀星途？衛詩、Demi Lovato戒毒重生全靠一條路

33歲日本女星澤尻英龍華上星期因為警方在她寓所搜出0.09克含有搖頭丸主要成份MDMA的粉末，而被警方拘捕，澤尻英龍華承認：「這些東西是我的。」澤尻的廣告亦因此而被即時抽起，恐怕她的演藝事業又跌落谷低。其實不少女星都曾經吸毒而影響演藝事業，不過在她們成功戒毒後，一樣可以在演藝界重新發展。

近年澤尻英龍華從「最討人厭的女星」慢慢修復形象，演藝事業終於都有了起色，愈走愈穩，吸引不少代言和工作機會找上門。如今她卻因吸毒一事，毀了自己一切的機會，現時澤尻英龍華仍被警方進一步調查。TBS電視台更加拍到澤尻於事前一晚，她與朋友一同到了涉谷一間夜店，期間與男性朋友表現親熱，直至清晨時分她才離開回家。傳媒又指其實在她的寓所找出來的MDMA的粉末，是一種流行的性愛毒品，通常是性愛前或進行時使用。

當晚澤尻英龍華被拍上了友人的車輛。(TBS NEWS影片截圖)

由於澤尻英龍華不是第一次出現涉毒醜聞，因此她的形象再一次下滑，令她的工作都難以繼續。暫時只有她主演電影《人間失格：太宰治和他的女人》依然在日本上映，而她其餘的幾個廣告都被一一下架，本來她在NHK大河劇《麒麟來了》飾演織田信長的妻子濃姬，由6月起開拍至今，但是如今傳出NHK考慮轉換演員，檢討之後對應方法。公司之所以十分重視藝人的形象，全因為醜聞大大影響公眾對作品的支持度，亦影響公司的收益。所以藝人吸毒不只是違法的問題，更是有損藝人形象令所有演藝工作都毁于一旦。



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衛詩吸毒醜聞轟動一時

十年前，香港歌手衛詩與關楚耀藏毒案都轟動香港樂壇，引起全城關注。當時二人在日本東京澀谷區被日本警方發現一支捲入0.2克大麻的香煙，以藏毒罪名拘捕他們，結果他們的驗尿報告亦呈陽性反應，確實曾經吸食過大麻。其後衛詩的行李被日本警方搜出11小包共重1.836克海洛英而正式起訴。衛詩於東京地方裁判所被控違反日本的《麻藥及向精神藥取締法》，結果她被判藏毒罪名成立，返港後星途更是崩塌！

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戒毒癮 變信徒 再復出

雖然衛詩的星途盡毀，但沒有因為入罪而自怨自艾，反而因為今次事件而堅決戒掉毒癮，一心改過。她坦言返回香港的生活艱難，幸而當時她身邊有一眾教友，同為教友的鄭秀文也有給予她安慰和鼓勵。其實她早在逗留日本的日子，就反思自己的宗教信仰，為自己的過犯而內疚，在自省過後又祈禱想返回香港，結果在她生日時終於成功返家，重見家人，種種原因終於讓衛詩決志。她依靠信仰，用了一年時間成功戒掉毒癮。衛詩由此展開教會生活，開始音樂佈道的工作，在2010年她接拍了一套福音電影。終於在2015年，衛詩終於重返樂壇，與姊姊衛蘭一同加盟華納唱片，她的歌唱事業都慢慢穩定，她曾坦言是一切是神的計劃。

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《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》主唱Demi Lovato 因吸毒大昏迷！

27歲美國女歌手Demi Lovato憑迪士尼動畫《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》而成功引起全球熱捧。不過上年Demi Lovato被朋友發現她在屋內昏迷，當時她亦隨即被送院搶救。根據美國媒體《TMZ》，指出懷疑她前一晚因為狂歡派對中，服食過量毒品令她情況危殆。由於警方沒在屋內發現毒品，故不展開刑事調查。之後更有傳Demi Lovato因毒癮而出現併發症，當時被送去療養院戒毒。她的明星好友Joe Jonas、Ariana Grande、Lady GaGa以及Ellen DeGeneres等，在傳出吸毒昏迷的消息後，都紛紛在社交網站向Demi送上支持，亦呼籲外界為她祈禱。

Demi Lovato有「搖滾公主」的稱號，曾因飲食失調及各心理問題而停止所有工作，(Instagram@ddlovato)

戒完又食！原來是長期戰！

其實Demi Lovato早於2017年在個人紀錄片《Simply Complicated》之中，她都坦白承認自己有濫藥和酗酒問題，更加曾受抑鬱症困擾。Demi在17歲時開始吸食海洛英，曾經入院戒毒，自己亦用了6年時間來努力戒毒和酒。不過最終她還是敵不過毒癮。她眼見自己一而再，再而三的墮落，當時以《Sober》暗示自己重蹈覆徹，來渲泄她的內疚。

事後，Demi Lovato在一個月的康復期後，她在Instagram上發表帖文，她表示自己需要時間來康復，坦言不會忘記身邊人對她的關心，表示自己會繼續戰鬥，期待自己成功。她又感謝上帝保佑她活著，令她明白毒癮不是隨著時間可以流逝而消失的，而是必須繼續克服。

之前被刪去的帖文。(Instagram@ddlovato)

不過其後她刪除Instagram所有發文，暗示自己重新開始演藝事業。從過新生的Demi Lovato是一名基督教徒，10月初她在Instagram分享自己重生的過程，終於在以色列約旦河受洗。

10月初Demi Lovato在約旦河受洗。（Instgram@ddlovato）

一旦吸毒成癮，想戒掉毒癮絕不容易，毒癮發作會令全身起了反應，毒癮不只是身體上的癮，更多時候是心理上，很多人因為信心不夠堅定，而再次選擇吸食。戒掉毒癮是長期戰爭，藝人都示範了自己戒毒的決心，做出了確實的轉變，事在人為，如今她們依然在演藝界有工作的機會！

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