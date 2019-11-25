具荷拉離世網民惡言如雪莉二號　籲前度解禁性愛片：告你的人沒了

在雪莉離世事件發生了個多月後，韓國娛樂圈再度傳來令人痛心的消息。雪莉的好友，組合KARA前成員具荷拉日前被發現在寓所身亡。她與雪莉一樣，生前經常受到網民的惡意抨擊。即使在具荷拉離世的新聞上，仍見網民的無情諷刺，具荷拉的離世再次讓大眾正視網路欺凌的殺傷力。

在雪莉離世事件發生了個多月後，韓國娛樂圈再度傳來令人痛心的消息。雪莉的好友，組合KARA前成員具荷拉日前被發現在寓所身亡。（IG＠koohara__）

具荷拉的精神狀態一直令人憂心，她於上年捲入了與前男友崔鍾範的暴力糾紛中，更指被對方虐打至子宮出血。男方揚言要摧毀具荷拉的演藝事業，一度以兩人的性愛影片為籌碼恐嚇具荷拉，最後鬧上法庭。具荷拉曾於今年五月時企圖自殺，一度失去意識，幸被及時發現。

在雪莉離世事件發生後，具荷拉大受打擊，曾於悼念好友的直播中崩潰哭泣。然而網民並未對具荷拉予以憐憫之情，仍然隨便地惡意攻擊她。令人難過的是，惡評並未有因為她的離世而停止，情況就如第二個雪莉。

在雪莉離世事件發生後，具荷拉大受打擊，曾於悼念好友的直播中崩潰哭泣。（IG＠koohara__）

具荷拉情緒崩潰曾自殺 網民質疑炒作新聞

具荷拉朋友的在接受韓媒《日刊體育》的訪問時透露，具荷拉近日飽受困擾，生活並不好過。工作不順、與前男友的訴訟問題，加上網民的惡意抨擊令她身心疲憊。五月時，具荷拉曾在Instagram上以憂鬱的文字記載自己當時的負面情緒：「很累也要裝作不累，很痛也要裝作不痛，就這樣忍受著繼續生活。」其後留下「再見」二字便被經理人發現昏迷在家中。

事件被網民質疑具炒作之嫌，具荷拉聲稱患上抑鬱症的病情同樣備受攻擊。事件平息後，具荷拉表示雖然自己仍然痛苦，但仍然會努力讓自己堅強起來。

具荷拉離世前於Instagram上載了一張清秀的自拍照，網民一如以往留下惡言。（IG＠koohara__）

具荷拉離世 網民籲前男友解禁性愛片：會告你的人都沒有了

可惜網民的惡意未有因此而停止。具荷拉離世前於Instagram上載了一張清秀的自拍照，網民一如以往留下惡言如「躺着便能賺錢」、「所以人們才說這是張靠化妝的臉」、「長得像ET」等具有人身攻擊的留言。同理心欠奉的網民竟然於具荷拉離世的消息上留言：「大家的精神狀態怎麼這樣？」、「鐘範呀，現在解禁片段吧，會告你的人都沒有了，不是嗎？哈哈。」

具荷拉的離世讓我們反思，真正要正視的不是在於法律能否有效保護名譽，而是網民的病態思想。（IG＠koohara__）

雪莉的突然離世讓韓國民眾意識到惡評帶來的致命傷害，多位議員向政府提出修訂針對在網絡留下惡意批評的法例；同時當地人民亦支持「網路實名制」，認為此舉有效遏止網路欺凌，防止再出現讓人惋惜的悲劇。

具荷拉的離世讓我們反思，真正要正視的不是在於法律能否有效保護名譽，而是網民的病態思想：就是因為名人生活於鎂光燈下，面對惡意謾罵仍然展露完美無瑕的姿態嗎？在留下惡言之前，不如先問問自己，這些傷人的句子於現實生活中能毫無顧忌的說出來嗎？

具荷拉永遠以二十八歲的姿態活在歌迷的心中：