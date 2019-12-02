方皓玟《人話》道敢言個性　謝安琪唱出港人共鳴被封「女神」

方皓玟新歌《人話》以反修例運動為主題，MV以五個多月內的事件貫穿，兩天內已獲超過三十萬的點擊率。除了方皓玟，過往亦有不少敢於唱出社會話題的歌手。相比起主流K歌、情歌，這些關於香港人和事的舊歌曲更惹共鳴。

方皓玟新歌《人話》以反修例運動為主題，兩天內已獲超過三十萬的點擊率。(IG@charmainefong)

《人話》由方皓玟填詞作曲，歌詞直接、字字鏗鏘地表達出她對於反修例運動的立場。《人話》非方皓玟首次為社會發聲，於殘缺的日子裡，我們更需要的是無堅不摧的信心。有網民稱因為一首《假使世界原來不像你預期》，在方皓玟帶點倔強的歌聲下走過低潮，互相共勉。

不管未來有多困難，也要堅守心底裡那個勇敢的信念。正因為見證著社會的黑暗，才更加要警惕自己不要成為那些討厭的惡人，繼續追夢、繼續追愛，美好的事值得等待，曾付出的總不會白費。

按圖看《人話》MV截圖：

「民主女神」謝安琪

從《囍帖街》、《雞蛋與羔羊》、《獨家村》到《山林道》，謝安琪唱的不只是一般的K歌，更多的是關於香港的人和事。幾年後重聽，百般滋味在心頭。「A餐雞蛋撞石牆／不怕壯烈下場／決不退讓／B餐俯首做白羊／一世困在牧場／餐券這兩張／怎麼取向」謝安琪以《雞蛋與羔羊》唱出當時正經歷「雨傘運動」的香港，被網民封為「民主女神」。

謝安琪唱的不只是一般的K歌，更多的是關於香港的人和事。(IG@kaytse)

她又以《山林道》一曲提醒香港人不要忘記初心，即使在充滿紛爭的局面，仍然相信自己擁有改變世界的力量：「問我初衷／鏗鏘的答／不吞吐」在感迷惘之際，謝安琪的歌聲足以溫暖心靈，讓彼此能堅持著那點難能可貴的善良，朝著理想邁步向前。

按圖看《雞蛋與羔羊》MV截圖：

+ 8 + 7 + 6

何韻詩被網民封「社運歌手」

從「雨傘運動」開始，社會運動上總不乏何韻詩的身影。《是有種人》是何韻詩轉營為獨立歌手後推出的第一首歌曲，講述你與我都忽視了的小事情，MV的製作團隊以牽線的方式，穿街走巷拼湊出香港獨有的風景。

從「雨傘運動」開始，社會運動上總不乏何韻詩的身影。（IG＠hoccgoomusic）

不論是正式微的印刷業、堅持手作的花藝師、與主流有別的獨立樂隊等，他們都在表達著同一的訊息：即使艱難，仍未有想過放棄。「不需一把尺去辨別有用／還有一種有價但是無求的勇／來吧為小島／發現／動人出眾 」也像是叮嚀著同路人要繼續向前，雖然孤單，卻並不孤獨。

按圖看《是有種人》MV截圖：