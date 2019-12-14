【聖誕好去處】親民價情調餐廳　香水聯乘、以茶入饌約會套餐推介

聖誕節外出慶祝，最怕的便是人多與不知道該選擇怎樣的餐廳，用上一個字：「煩」來作總結就最好不過。不過，聖誕節將近，再煩也要先想好當晚的節目；聖誕套餐都是天價？只要選對餐廳，隨時也能度過一個滿足而又溫馨的聖誕夜！

你想好聖誕節到哪度過了嗎？(Aurélien Dockwiller／unsplash)

想要再度感受聖誕氣氛，即使不打算吃火雞，至少也要吃頓西式晚餐應節。以下餐廳，也許能成為你今年聖誕的好去處？

Tea WG：以茶入饌

「Tea WG」提供早鳥優惠，由即日起至12月13日前訂座可享每位HK$550優惠價。(teawg@Instagram)

喜歡茗茶的女生，相信對Tea WG並不會陌生，事關Tea WG提供超過800款散裝茶，即使是伯爵茶也有多款種類呢。是次聖誕，Tea WG則將於12月20至25日提供聖誕佳節饗宴，饗宴包括：暖湯、頭盤、兩道主菜，以及甜品、茶飲，每位價錢為HK$688（另設加一服務費），地點位於中環IFC絕對是方便之選。

特別的是，饗宴中的每款菜式均是以茶入饌，就以暖湯防風草及香栗湯和其中一道主菜香煎銀鱈魚為例，前者伴融入了龍井；而後者則配搭聖誕紅茶作烹調，在品嚐美食的同時伴隨淡淡的茶香，讓菜式味道變得更有層次。

另一值得提的是，由於套餐十分豐富的關係，Tea WG亦特別於兩道主菜期間安排伴融檸檬木紅茶的柑橘雪葩作「緩衝」，減少飽肚感之餘亦同時讓人清清味蕾，再次品嚐下道主菜與甜品黑森林樹頭蛋糕。

地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1022-3號舖

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Cobo House：香水品牌聯乘

「Cobo House」與美國香水品牌Carolina Herrera合作，推出限定菜單。(COBO HOUSE HONG KONG@Facebook)

位於香港大學站附近的Cobo House，是香港少有的韓式西餐廳，一向是筆者的secret place。簡潔的裝潢讓日光灑進來，菜式賣相精緻卻夠大份，可說暫時未讓我失望過，無論是Girl's talk還是情侶約會也非常適合。今年聖誕，餐廳與美國香水品牌Carolina Herrera合作，提供能夠自由搭配的套餐，由前菜、主菜到甜品，都能自行選擇。

不得不試是主菜油封鴨腿，大廚使用法國傳統方式用油脂把鴨肉完全包覆保存再烹調，配上烤過的馬鈴薯和特製醬汁，極為惹味，跟筆者一樣喜歡鴨多過牛扒的女生，絕不能錯過。食物份量非常足夠，建議可選三道菜式（HK$880）；當然也有四道菜式（HK$1,180），均另收加一服務費。在12月24日至31日期間用餐，每位更可隨餐獲贈一套小禮物，包括Carolina Herrera迷你香水和優惠券。

餐單最後的甜品Christmas Mountain也是賣點，甜品以抹茶爆谷、泡芙、雜莓和藍莓雪糕製成，故意弄成佈滿裝飾的聖誕樹，賣相精美之餘亦有聖誕氣氛，而且適合作打卡之用。

地址：香港西環南里8至12號地下及一樓

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Madam S' ate：親民過聖誕

「Madam S' ate」價錢意外親民。(madamsate@Instagram)

如果你認為聖誕節已經太多花費，希望找到親民價錢的餐廳，那麼Madam S' ate或許能成為你的選擇。Madam S' ate所提供的聖誕套餐同樣包括頭盤、前菜、主菜及甜品，主菜方面可選擇M8澳洲和牛或蜜糖黑醋燒甘筍、菠菜苗和核桃，而甜品則是香料紅酒煮梨伴榛子杏仁蛋糕，相當豐富。加上，其餐廳創辦人為前W Hotel廚藝總監Chris Woodyard，可見品質帶有一定的保證，不過價錢卻意外來得實惠，每位只需HK$388起（另收加一服務費），便能品嚐得到了。

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖