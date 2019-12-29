編輯實測30天睡前禁玩手機　皮膚竟意外變好　大大減少化妝次數？

你每晚睡覺前的最後一個動作是什麼？會是滑手機嗎？

睡覺前你會玩手機嗎？如果要你禁止這習慣30天，你又可以嗎？（《藍色大海的傳說》劇照）

根據非正式統計，大部人都會於睡覺前在床上滑手機，可能是看看其他人近來的生活狀況，也可能是瀏覧各大購物網站為自己置入新裝，亦有機會只是睡意不足而選擇漫無目的地觀看影片和社交平台，結果往往到夜深才能真正的入睡，而隔天則變得沒精打采，這亦是許多都市人的通病之一。

外國媒體《The Every Girl》編輯Beth Gillette實測30天睡前禁玩手機。(ebethgillette@Instagram)

機不離身卻聽從家人、朋友勸告，決心進行30天實測

外國媒體《The Every Girl》編輯Beth Gillette也是這樣的一名女生，總是不願睡，一直在床上按手機直至眼皮撐不下去的一刻。不但是睡前需要手機的心靈慰藉，甚至連生活也離不開手機半步，例如洗澡時也會把手機放於洗手間內，方便收到訊息或公司的重要文件能即時回覆。

一直以來，Beth Gillette都不覺得自己機不離身的行為有問題，更以為這是每個人都會做的事，直至有天她的家人和朋友奉勸她改善這習慣，更指其焦慮和壓力水平將會改善，聽罷Beth Gillette便決定一試，畢竟即使失敗了，也沒任何損失。

原以為難戒除的心癮，也不是什麼大事

Beth Gillette以30天作為期限，在這30天內禁止自己睡前滑手機。不過，習慣又怎能輕易戒掉？她坦言：「在剛開始的幾天晚上，我偷偷拿起手機瀏覽，後來才為手機充電。」30天最難捱的，還是心癮，而Beth Gillette也抱忐忑不安的心情度過每個晚上，由起初不習慣到現在的接受，還想要繼續努力的心態，或許是她感受到身體出現明顯變化。

沒有在睡前使用手機的30天，Beth Gillette睡眠質素變好了。（《當你沉睡時》劇照）

減少發惡夢

最大的改變，就是睡眠質素變好了。Beth Gillette撰文分享指過去幾年，經常都會在半夜發惡夢，無法於醒來過後再次入睡，試過服用多種藥物幫助改善情況，卻徒勞無功。反而，在睡前禁止自己使用手機過後，她發現自己噩夢的次數有所減少。另外，她又提到大學時期的她經常熬夜，故睡眠質素一直不好，即使沒有發惡夢，也會醒過來：「如果我整夜都沒有醒超過4至5次，對我來說，那晚是個好的晚上。」沒有於睡前使用手機過後，Beth Gillette留意到自己半夜醒來的次數也遂減至每天晚上約1至2次，亦能秒速入睡。

改善繃緊的情緒

另外，沒有在睡前使用手機的30天，Beth Gillette亦改變了自己工作的心態。從前的她是個極度容易焦慮，掛心工作的女生，一旦想起隔天早上有重要會議或事件，就會令晚上睡不好，早上起床亦甚為掙扎，不斷循環。現時的她，在沒有壓力下睡覺，令早上的心情也變得更平靜、清醒。

每天晚上不是看手機，而是閱讀的MeTime。（Nicole Wolf／unsplash）

更有意義的MeTime

歷過睡前不使用手機的30天，不只睡眠狀態與情緒有改善，也讓Beth Gillette滕出更多時間，享受另一種的MeTime。30天睡前的時間，Beth Gillette都會閱讀書藉以及進行護膚步驟，她坦言從前只顧玩手機，買下來的書藉都沒時間閱讀，只能一直囤積在家中；亦因為躺在床上玩手機，每次也懶得下床到洗手間卸妝與護膚，結果卻令自己長出粉刺。30天過去，Beth Gillette總共閱讀了20本書藉，並且樂於護膚，嘗試不同的護膚品，從而減少皮膚長粉刺的機會，亦笑言：「當皮膚明顯變好，我便不需再化妝。」

雖然，未知Beth Gillette會否繼續不再於睡前使用手機，但她的實測經歷卻令我們明白到，比起玩手機，每晚睡覺前專心做其他事，所獲得的效果反而會更好呢。

另有睡眠障礙專家Harneet Walia分享手機是如何影響睡眠質素：

（資料來源：The Every Girl, Cleveland Clinic）