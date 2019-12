陳茵媺、小花派對擾民遭投訴　女生聖誕聚會別太忘形必懂8大細節

早前,歌手譚杏藍(小花)為慶祝人生踏入30歲,舉行生日派對。為生日會準備音響設備和興建舞台,讓小花表演小個唱。派對上小花與友人載歌載舞、開懷暢飲,壽星女當然在樂而忘返。派對直至夜深,參加者依然情緒高漲,聲浪依舊,可憐周圍的鄰居被噪音困擾。最後更引來警察到場處理,讓派對最後有個不快的結束,小花在事後都公開道歉。臨近聖誕節,女生們當然少不了出席聖誕派對活動,歡聚一番。相信很多女生都喜歡熱鬧,在聚會中擔當開心果,少不免出現聲量波及周圍的人。不過在派對上別忘記要顧及他人,做個知性女生。

30歲的譚杏藍(小花)大情大性的性格,是一個愛笑一樣女生。(hanatam@Instagram)

30歲的譚杏藍(小花)性格開朗樂觀,大情大性,有大笑姑婆的形象。與友人於今個月14日的晚上預先慶祝,舉行生日派對。不過今次生日派對事件,她疏忽理會噪音問題。之後她為自己的疏忽而不斷反省,深感內疚。事件的翌日,小花終於在Instagram上發帖公開道歉,仔細交代事件。她解釋今年本不打算舉行生日派對,但為了與友人放鬆一下而決定舉行。原來活動場地是一個工廈的露台,雖然事前有跟場地溝通,但始終是室外,一個開揚的環境,加上專業的音響設備,聲浪當然廣傳千里,遠至對面的民居都清晰聽到派對上的每個細節。可見,聚會時真的要多加調節音響設備,注意聲浪。

小花在Instagram上發文詳細交代事件,以表致歉。( hanatam@Instagram)

雖然表演項目早於十點結束表演,不過壽星女因為飲酒作樂,玩得興起而沉醉於酒精之中,忘記控制場面,任由友人相繼開咪唱歌,沒做到原定11點後調整聲浪,一直騷擾民居,派對亦沒有由室外環境轉去室內環境。當警察到場處理,要求聲浪收斂一些,壽星女竟然全不知情,結果派對繼續。直到凌晨4點,派對終於結束,壽星女在收拾的時候,才如夢初醒。壽星女及一眾參加者都過於樂極忘形,沒有意識到慶祝派對正在為鄰居造成麻煩,忘卻夜深必須減低聲量,結果給予鄰舍一個難忘的晚上。

其中有一個留言,仔細描述當時附近街坊的情況,街坊被受滋擾都十分憤怒。(hanatam@Instagram留言)

雖然小花為此事而深深內疚,多次道歉,希望被影響到的鄰居體諒。不過事件引來網民向她轟炮,不少留言都直斥她自私、不負責任、不顧後果,更指責她推卸責任於朋友身上而置身事外。當中更有疑似被影響的居民留言,表示一眾居民一直容忍派對的聲浪,直至等待到11點才報警投訴,坦言報警次數更多達二十次,揚言警方處理後,生日派對的聲浪變本加厲,就連抽獎環節都清晰聽見,噪音嚴重滋擾整棟大廈和家中嬰孩。雖然批評的聲音很多,但都有粉絲給予鼓勵,從錯誤中學習,接受教訓。小花都深感內疚多次抱歉,坦言今年30歲生曰上了寶貴的一課,她更在每一個的留言之下,逐一回覆,希望獲得原諒。

小花在IG story上發佈,坦承自己錯誤,希望一人做事一人當。(hanatam@Instagram)

朱薰BBQ派對!鄰居不只控訴嗓音,更不滿煙味?

一班人派對時,或者會選擇圍火燒烤,不過燒烤味道濃郁,香味都會蔓延鄰居。商台DJ朱薰當年生了兒子後,曾款待一眾圈中好友陸續到家中出席新春派對,又被鄰居投訴。當時的初二及初五,朱薰分別跟陳奕迅、張繼聰等好友在家中的露台燒烤團年,讓好友趁機探望她的愛兒。不過引來附近的鄰居不滿,投訴聲浪過大,造成噪音滋擾。不過朱薰解釋聚會的聲浪尚可接受,又表示與友人都盡量克制,聚會都在午夜之前結束。大廈管理員查問了解之後,亦沒有投訴聲音嘈吵。她直言:「我又唔係日日燒,都係過時過節燒。」其實鄰居早在上一年都有投訴投訴有關燒烤的煙味,所以之後朱薰轉用環保炭以配合鄰居,希望將影響減到最低。朱薰坦言事件令她感到無奈,與丈夫都認為在合理情況下做合理的事,不過依然會正視投訴,與管理處協調洽談。

後來朱薰都以過千萬買入一個複式單位,搬離鄰居。(chufune@Instgram)

陳茵媺​賓客泊車泊出禍?鄰居自製T-shirt投訴!

籌備派對聚會,別忘記為賓客處理泊車的地點,以免造成違泊影響他人。陳茵媺(Aimee)與陳豪新婚的時候,都經常請圈中好友上門一同聚會,因而被捲入滋擾風波,當時鄰居投訴他們一家經常開派對,而參加派對的賓客亦胡亂停泊座駕,違例停泊其他住客的車位,令鄰居的門前通道被阻塞。被騷擾的鄰居最後向管理處投訴,卻未見情況改善。因此,住在Aimee對面的外藉鄰居更加自製印有「MOSES CHAN STOP PARKING IN FRONT OF MY CAR PARK」(我的停車場被人霸用)字句的T-Shirt以示控訴,鄰居更加指控陳豪自以為是比華利山皇帝來嘲諷。當時Aimee對於鄰居的做法感到愕然,直言沒有做過令別人不舒服的事,她再澄清賓客都是停泊在私人地方,管理處都有了解事件,認為是與鄰居之間出現的小誤會。其實賓客未必熟悉活動場所,為泊車地點而煩惱,主人家可以預先提供賓客可泊車的位置,以防出現違泊問題,展示主人家的細心。

陳茵媺憶起當年農曆新年,鄰居曾主動送利是給予兒子Aiden,所以對鄰居的事而感驚訝。(aimeechan_official@Instagram)

其實日常出入都會與附近的鄰居碰面,出現被鄰居投訴的事件後或許會有所避忌,不過Aimee表示再見到對方依然會打聲招呼,沒因為派對的事件而感尷尬,她坦言既然住在同一個地方,希望不再發生激烈的衝突,與鄰居和睦共處。

後來陳家因為3個孩子就讀港島區3間學校,所以都決定搬屋。(aimeechan_official@Instagram)

事前功夫要做足!只需一單品成為音響救星!

在舉辦派對前,可以採取一些措施,以防派對會打擾鄰居,以免出現被投訴的掃興事件!若有鄰居投訴,應以友好態度嘗試與鄰居傾談解決問題,畢竟每一日與鄰居「朝見口,晚見面」,保持友好良善的關係當然最好!其實在派對聚會開始之前,可以先通知鄰居,告訴聚會的時間,向他們提供合適的聯繫方式,以免他們遇到任何問題時直接報警。事先的通知都可以減少派對當晚的擔憂,令鄰居預先理解。不過一班人聚會當然希望高聲歡呼慶祝佳節,然後高高興興的結束。一個歡樂的派對聚會真的少不了音樂的伴隨,昇華派對歡樂的氣氛。只要注意防止音樂成為噪音的干擾,單單收細音量,就可以保持愉快氣氛,提供安靜的環境。

在聚會中開懷大笑,定必暢飲、載歌載舞,不過作為一個知性的女生,將心比己,在派對上都不要忘記顧及他人感受,歡歡樂樂慶祝佳節。

