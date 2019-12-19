陳茵媺、小花派對擾民遭投訴　女生聖誕聚會別太忘形必懂8大細節

早前，歌手譚杏藍（小花）為慶祝人生踏入30歲，舉行生日派對。為生日會準備音響設備和興建舞台，讓小花表演小個唱。派對上小花與友人載歌載舞、開懷暢飲，壽星女當然在樂而忘返。派對直至夜深，參加者依然情緒高漲，聲浪依舊，可憐周圍的鄰居被噪音困擾。最後更引來警察到場處理，讓派對最後有個不快的結束，小花在事後都公開道歉。臨近聖誕節，女生們當然少不了出席聖誕派對活動，歡聚一番。相信很多女生都喜歡熱鬧，在聚會中擔當開心果，少不免出現聲量波及周圍的人。不過在派對上別忘記要顧及他人，做個知性女生。

30歲的譚杏藍(小花)大情大性的性格，是一個愛笑一樣女生。(hanatam@Instagram)

30歲的譚杏藍（小花）性格開朗樂觀，大情大性，有大笑姑婆的形象。與友人於今個月14日的晚上預先慶祝，舉行生日派對。不過今次生日派對事件，她疏忽理會噪音問題。之後她為自己的疏忽而不斷反省，深感內疚。事件的翌日，小花終於在Instagram上發帖公開道歉，仔細交代事件。她解釋今年本不打算舉行生日派對，但為了與友人放鬆一下而決定舉行。原來活動場地是一個工廈的露台，雖然事前有跟場地溝通，但始終是室外，一個開揚的環境，加上專業的音響設備，聲浪當然廣傳千里，遠至對面的民居都清晰聽到派對上的每個細節。可見，聚會時真的要多加調節音響設備，注意聲浪。

小花在Instagram上發文詳細交代事件，以表致歉。( hanatam@Instagram)

雖然表演項目早於十點結束表演，不過壽星女因為飲酒作樂，玩得興起而沉醉於酒精之中，忘記控制場面，任由友人相繼開咪唱歌，沒做到原定11點後調整聲浪，一直騷擾民居，派對亦沒有由室外環境轉去室內環境。當警察到場處理，要求聲浪收斂一些，壽星女竟然全不知情，結果派對繼續。直到凌晨4點，派對終於結束，壽星女在收拾的時候，才如夢初醒。壽星女及一眾參加者都過於樂極忘形，沒有意識到慶祝派對正在為鄰居造成麻煩，忘卻夜深必須減低聲量，結果給予鄰舍一個難忘的晚上。

其中有一個留言，仔細描述當時附近街坊的情況，街坊被受滋擾都十分憤怒。(hanatam@Instagram留言)

雖然小花為此事而深深內疚，多次道歉，希望被影響到的鄰居體諒。不過事件引來網民向她轟炮，不少留言都直斥她自私、不負責任、不顧後果，更指責她推卸責任於朋友身上而置身事外。當中更有疑似被影響的居民留言，表示一眾居民一直容忍派對的聲浪，直至等待到11點才報警投訴，坦言報警次數更多達二十次，揚言警方處理後，生日派對的聲浪變本加厲，就連抽獎環節都清晰聽見，噪音嚴重滋擾整棟大廈和家中嬰孩。雖然批評的聲音很多，但都有粉絲給予鼓勵，從錯誤中學習，接受教訓。小花都深感內疚多次抱歉，坦言今年30歲生曰上了寶貴的一課，她更在每一個的留言之下，逐一回覆，希望獲得原諒。

小花在IG story上發佈，坦承自己錯誤，希望一人做事一人當。(hanatam@Instagram)

延伸閱讀：



馮盈盈陳瀅曾被迫「真空上陣」？外國女星無穿bra「被當眾走光」



《魔雪奇緣2》掀冰雪藍調名牌手袋熱！LV、Chloé力捧冰冷甜美感



古天樂「老婆」現身？楊麗娟11年後能放下劉華？數癡情粉絲經典史

朱薰BBQ派對！鄰居不只控訴嗓音，更不滿煙味？

一班人派對時，或者會選擇圍火燒烤，不過燒烤味道濃郁，香味都會蔓延鄰居。商台DJ朱薰當年生了兒子後，曾款待一眾圈中好友陸續到家中出席新春派對，又被鄰居投訴。當時的初二及初五，朱薰分別跟陳奕迅、張繼聰等好友在家中的露台燒烤團年，讓好友趁機探望她的愛兒。不過引來附近的鄰居不滿，投訴聲浪過大，造成噪音滋擾。不過朱薰解釋聚會的聲浪尚可接受，又表示與友人都盡量克制，聚會都在午夜之前結束。大廈管理員查問了解之後，亦沒有投訴聲音嘈吵。她直言：「我又唔係日日燒，都係過時過節燒。」其實鄰居早在上一年都有投訴投訴有關燒烤的煙味，所以之後朱薰轉用環保炭以配合鄰居，希望將影響減到最低。朱薰坦言事件令她感到無奈，與丈夫都認為在合理情況下做合理的事，不過依然會正視投訴，與管理處協調洽談。

後來朱薰都以過千萬買入一個複式單位，搬離鄰居。(chufune@Instgram)

陳茵媺​賓客泊車泊出禍？鄰居自製T-shirt投訴！

籌備派對聚會，別忘記為賓客處理泊車的地點，以免造成違泊影響他人。陳茵媺（Aimee）與陳豪新婚的時候，都經常請圈中好友上門一同聚會，因而被捲入滋擾風波，當時鄰居投訴他們一家經常開派對，而參加派對的賓客亦胡亂停泊座駕，違例停泊其他住客的車位，令鄰居的門前通道被阻塞。被騷擾的鄰居最後向管理處投訴，卻未見情況改善。因此，住在Aimee對面的外藉鄰居更加自製印有「MOSES CHAN STOP PARKING IN FRONT OF MY CAR PARK」(我的停車場被人霸用)字句的T-Shirt以示控訴，鄰居更加指控陳豪自以為是比華利山皇帝來嘲諷。當時Aimee對於鄰居的做法感到愕然，直言沒有做過令別人不舒服的事，她再澄清賓客都是停泊在私人地方，管理處都有了解事件，認為是與鄰居之間出現的小誤會。其實賓客未必熟悉活動場所，為泊車地點而煩惱，主人家可以預先提供賓客可泊車的位置，以防出現違泊問題，展示主人家的細心。

陳茵媺憶起當年農曆新年，鄰居曾主動送利是給予兒子Aiden，所以對鄰居的事而感驚訝。(aimeechan_official@Instagram)

其實日常出入都會與附近的鄰居碰面，出現被鄰居投訴的事件後或許會有所避忌，不過Aimee表示再見到對方依然會打聲招呼，沒因為派對的事件而感尷尬，她坦言既然住在同一個地方，希望不再發生激烈的衝突，與鄰居和睦共處。

後來陳家因為3個孩子就讀港島區3間學校，所以都決定搬屋。(aimeechan_official@Instagram)

事前功夫要做足！只需一單品成為音響救星！

在舉辦派對前，可以採取一些措施，以防派對會打擾鄰居，以免出現被投訴的掃興事件！若有鄰居投訴，應以友好態度嘗試與鄰居傾談解決問題，畢竟每一日與鄰居「朝見口，晚見面」，保持友好良善的關係當然最好！其實在派對聚會開始之前，可以先通知鄰居，告訴聚會的時間，向他們提供合適的聯繫方式，以免他們遇到任何問題時直接報警。事先的通知都可以減少派對當晚的擔憂，令鄰居預先理解。不過一班人聚會當然希望高聲歡呼慶祝佳節，然後高高興興的結束。一個歡樂的派對聚會真的少不了音樂的伴隨，昇華派對歡樂的氣氛。只要注意防止音樂成為噪音的干擾，單單收細音量，就可以保持愉快氣氛，提供安靜的環境。

【點撃看】8 個音響貼士！深夜派對必備隔音墊！

+ 5 + 4 + 3

在聚會中開懷大笑，定必暢飲、載歌載舞，不過作為一個知性的女生，將心比己，在派對上都不要忘記顧及他人感受，歡歡樂樂慶祝佳節。

延伸閱讀：



Dior推Oblique復古緹花氣墊粉餅 如「美妝版手袋」撼動女生心﹗



王祖藍真愛跨越10cm身高差 侏儒男星女友驚艷網民﹗矮男離婚率低



李若彤公開單身婚照 日韓掀單身婚禮潮圓新娘夢最平$15,000有找