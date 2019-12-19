【聖誕節】閨蜜Party影相教學！　八個小技巧拍出節日氣氛紀念照

又到了一年一度的聖誕節，女生們還在煩惱如何過節嗎？無論是一人或是多人過聖誕，透過穿搭配飾也能拍出與眾不同的照片po相留念。

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聖誕節將近，女生們可以趁着這段聖誕假期盡情影相po相，那麼如何能夠影出有節日氛圍的靚相呢？以下幾點小技巧希望幫到你！

一、 穿著印花圖案的衣服

在單調的冬日裏穿著不同顏色組成的印花圖案衣服為寒冬帶來更多色彩，也能呼應聖誕節特色，襯得人歡樂活潑，照片色彩更豐富。

泫雅搭配諸多顏色圖案的毛衣為單調的冬日帶來活潑感，令冬日不再沉悶。（hyunah_aa@IG）

二、設定Party Dress Code

和親友一起穿上同一色調、同一風格的單品，也能瞬間提升紀念照一體感的好方法！

和親友們一起穿上「雙子裝」更感節日氣氛。（《Dear Santa》MV截圖）

三、拍片再截圖

如果想捕捉親友們最自然、不生硬的表情，可以選擇拍片再截圖，會比單拍數張來得自然。iPhone用家也可以選擇拍攝Live模式照片，讓鏡頭捕捉到按下快門鍵前的數秒畫面，也會來得更自然。

（《Merry and Happy》MV截圖）

四、 以聖誕樹、燈飾作道具

聖誕節各地商場都會佈置不同風格特色的聖誕節裝飾，包括聖誕樹、燈飾、聖誕老人等，大家要上傳靚相當然少不了與高聳精美的聖誕樹影相。此外，聖誕燈飾除了可以在旁邊擺甫士影相外，大家也可以將燈飾捧在手中，燈光映照面容，會顯得面容姣好，很有感覺。

配合蝸居，香港市面也有推出小型聖誕樹。（Pexels／Brett Sayles）

五、 聖誕美食

相信不少情侶會趁着聖誕假外出食飯，與精緻的美食影相，何樂而不為呢？

（Pexels/picjumbo.com）

六、 雪景

聖誕假出外旅遊也是不少人過節的方式之一，很多地方都有落雪，銀裝素裹的雪景作為影相背景一定使你在眾多照片中脫穎而出！

七、 搭配聖誕飾品

女為悅己者容，即使以上條件都不能被滿足，我們也可以打扮得漂漂亮亮的出門，例如搭配上一些特別的聖誕耳飾、手繩、麋鹿頭飾，在節日時誇張一點點也絕不過分。

帥氣的門面男星朴燦烈戴上麋鹿頭飾，瞬間給人乖巧可愛感。（real_pcy@IG）

八、 化上聖誕特色妝容

化上麋鹿妝容，包括麋鹿的斑紋及仿佛「凍傷」的耳朵既與聖誕節呼應，又能使你在千篇一律的妝容中更加突出。

（《Dear Santa》MV截圖）

當然少不了團體照的特別甫士！

內容提供：卡邦妮

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「聖誕影相打卡小tips 化聖誕妝更吸睛」​】

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