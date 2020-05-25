日本女摔角手木村花雖然憑Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》而有名氣，卻引來負面評擊，飽受網絡欺凌！上周六，她在家中自殺身亡，終年22歲。不少女星曾經每日受到網民的攻擊使她們進入深淵、精神崩潰，換來不能磨滅的後果。當然亦有對抗網絡欺凌的女星，成功渡過艱難時刻！

【木村花】參加《雙層公寓》與成員爭執引來網民惡評 日收逾百攻擊終輕生

木村花自參加《雙層公寓》後，成為了網民的討論對象之一，而最引起公眾熱議的一幕，可說是她與另一位男成員小林快的一場爭執。一次，木村花清洗衣服後忘了從洗衣機取出衣物，小林快不小心將他的衣物連同木村花的一同清洗，當中包含了她珍而重之的摔角戰衣，事後戰衣縮水又退色，木村花見狀爆發怒火，在鏡頭前當眾責罵小林快的不是，由此引來大批網民向她惡意謾罵！深受巨大壓力和傷害的木村花疑受不了網路霸凌，而選擇輕生。

日本節目《雙層公寓 東京2019-2020》打開木村花的知名度，卻因為與同屋住發生口角爭執，而引發網友不滿在她的社群平台留言，多次人身攻擊！木村花最終受不了網路霸凌，而輕生。(Twitter@木村花Wilted flowerHanaKimura Retweeted)

木村花在自殺之前，曾經在twitter上載多張割腕照，直言每一日都收到逾百個網民留言「去死吧、噁心、消失吧」。她自嘲自己有一個「不被人愛的人生」亦感謝母親生下自己。木村花的割腕照片中，她的鮮血湧流，當時都引起大眾擔心她的情況。不過這個帖文在事後都被刪除。

木村花出事前曾於Instagram上載一張與愛貓合照的照片，表示：「我愛你、要活得快樂和長壽。對不起」(Instagram@hanadayo0903）

最後木村花在限時動態發放寫有「對不起」、「再見」的自拍，為自己的軟弱而感到抱歉。簡單的一行留言卻深具殺傷力，促成網絡欺凌，威力足以逼使一個人走上絕路！

【雪莉、具荷拉】抑鬱症 難敵網絡欺凌！

去年，韓國女團f(x)成員Sulli雪莉及KARA前成員具荷拉先後因為抑鬱症困擾而被吞噬。二人生前同樣飽受網絡欺凌終走上絕路，先後離世震撼整個演藝圈。具荷拉被發現倒斃家中，她死前最後發布是在Instagram 發帖一張她躺在床上的照片，內容只有一句的「晚安」。

具荷拉最後說的是一聲晚安，잘자 ! ( koohara@Instagram)

但留言內容除了粉絲的慰問之外，竟然招來酸民留言：「好噁心」、「不化妝能看嗎？」、「這就是躺着賺錢啊」生前最後一個發帖仍然被人惡意批評，而且內容十分傷人又羞辱。長期的欺凌對於一直患上憂鬱症的她是十分大的傷害，難怪她的在遺書上寫上一直承受着極大的痛苦。酸民的惡意留言足以摧毀一個人的生命，引起自殺風氣，這是網絡欺凌最可怕的事。

雪莉、具荷拉先後的去世，不只令一眾粉絲心痛，更打撃圈中好友。(koohara@Instagram)

【丫頭】 日日被批擊可以不在意？娃娃音大反擊！

台灣藝人詹子晴（丫頭）因為娃娃音而一直長期被網路霸凌，忍受各種的攻擊、批評。她自知不快的人會十分在意負面評價，不過她認為即使是心態健康的人，每天不停接受負面情緒都會生病的，她曾因此萌生尋死的念頭。

【點撃看】丫頭面對惡評的心路歷程，現已成為幸福人妻：

+ 5 + 4 + 3

我們學著堅強，但我們的心不是鋼鐵。 詹子晴(丫頭)

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【細龍太—陳偉琪】 一個#Hashtag反駁評擊！

很多女生用Instagram上分享照片，希望自己的美貌獲得稱讚，不過都會有惡性的留言批評，評頭品足。《愛‧回家之開心速遞》內飾演「細龍太」的陳偉琪（Vicky）自出道就一直被網民常常嘲笑又惡意評擊她的身材肥胖。不過她卻沒因此而被撃倒，更在Instagram上大反撃！

【點撃看】細龍被評太肥 性感照發起#stopbullying 反撃：女生為何在意人生不值佔位的人意見？

【Selena Gomez】全球TOP 3 IG：粉絲過億！網絡欺凌致抑鬱症後曾刪IG！

多少人會沉迷於社交媒體之中，以Like數和評價來尋找肯定和認同感，而不能抽離別人對自己的眼光。荷里活女星莎蓮娜高美絲（Selena Gomez）Instagram坐擁超過1.7億的追隨者。雖然她的帳戶是全球第三的女星，不過她竟然要刪去Instagram！Selena曾經在《Live with Kelly and Ryan》節目上，分享自己對社交平台的看法。坦言曾經長期時刻關注限時動態，經常因為一些惡意的批評和攻擊而大受傷害，長期被網絡欺凌，這些負面情緒影響她壓力過大而患有抑鬱症。

去年9月，Selena因為前男友結婚而遭受大批網路攻擊，一個個的負面說話都令Selena情緒崩潰，最終她決定告別Instagram，從手機上移除Instagram的應用程式。當然她亦會偶爾在朋友的電話登入帳戶看，希望可以限制自己使用Instagram的時間。四個月後，Selena終於走出陰霾，她認為對於年輕人用過多時間來回覆和追加新內容是非常不健康的事。

人生中總是會有許多挑戰讓你更認識自己，以及挑戰你能克服的底限。 Selena

IG最負面？意外望到自殘相，都會想自殺？

2017年，《英國皇家公共衛生協會（RSPH）》與年輕人健康運動（YHM）共同研究社交媒體平台對年輕人心理健康的影響，發現Instagram對年輕用戶的心理健康有負面影響！

【點撃看】即學IG反欺凌功能！限制留言！

+ 4 + 3 + 2

外國媒體《SAGEjournals》曾報導賓夕法尼亞大學的一項研究，探討Instagram的自殘照片如何影響年輕人，發現有60%人士看過自殘的照片後，在一個月內會有自殘的想法！驚人的是，原來當中只有2成人是主動搜尋自殘內容，其餘大部份人只是意外看到！由於Instagram帳戶具公開性，自殘照片恐會宣揚自殺意識，影響他人。

社交媒體看似簡單的一個留言，其實具有威力，有潛而物化的影響。涼薄、侮辱性的文字真的如同利劍，面對如此留言，以輕輕​帶過的心態就好了。



如有相關疑難，請立即求助，愛惜生命：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）利民會《即時通》：35122626

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