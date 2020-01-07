Netflix劇集《安眠書店》（YOU）第一季，十集之長，不少人一氣呵成追看完畢。第二季於2019年12月26日上架，紐約換成洛杉磯，女主角換了人，變態情人Joe還是一樣變態，前度回歸，一樣緊張緊湊，結局令人驚喜－原來一山還有一山高，女主角更為變態？

誠實看後感：未如第一季浪漫，但變態依舊，十集兩晚追看完！

對於書呆子來說，《安眠書店》別有一番魅力。男主角Joe（Penn Badgley飾）雖是變態情人，但他同樣是老靈魂，當人人沉迷在網絡世界、忙於展現一個完美自己的時候，他則是時時看書，兩季的劇集都是由他的獨白展開，不時引用名著句子，諷刺劇中的身邊人，感覺熟悉又有趣。因此，Joe雖然病態又殘酷，但絕不低俗。

Joe不時「拋書包」，劇集卻不沈悶。兩季一樣，Joe要與愛侶鬥智鬥力，愛情若不似想像，便不怕血腥，先下手為強。第一季似一般美式浪漫愛情劇集，只是漸漸地走了調，女主角Beck（Elizabeth Lail飾）最後被Joe殺害；第二季Joe來到洛杉磯，想要重新開始，本要立志不再變態，卻遇到另一位女生Love（Victoria Pedretti飾）。第一季的他為了守護愛情，不擇手段；第二季，他也繼續殺人、甚至把屍首攪碎，不一樣的是上季追求完美情人，今季則為了愛人，先想當個完美自己，為了當個「好人」，才要鬥志鬥力。浪漫情節減少，變態緊湊依舊，怕Joe計劃敗露，也怕他錯手殺掉受害人，抱着矛盾，十集不消兩晚追看完畢。

《安眠書店》兩季的女主角正好作了這樣的一個對比。聽聞第二季即將推出，筆者便想，編劇如何神來之筆，Beck也不可能死而復生，而二人的故事已終結，女主角鐵定要換人，怎樣的一個角色不重複卻又不會比下去呢？（《安眠書店》劇照）

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（內含劇透）

第二季女主角更勝「女神」Beck？柔弱似公主惹憐愛 卻難成男生最後最愛？

《安眠書店》偷換一下概念，總聽說柔弱勝剛強，尤其女生，剛強女生最吃虧又委屈，有欠溫柔；過份柔弱，萬事等人營救，滿足男生作英雄的需要後，會否只成負擔？

《安眠書店》兩季的女主角正好作了這樣的一個對比。聽聞第二季即將推出，筆者便想，編劇如何神來之筆，Beck也不可能死而復生，而二人的故事已終結，女主角鐵定要換人，怎樣的一個角色不重複卻又不會比下去呢？

Beck由樣子甜美的Elizabeth Lail飾演，在劇中懵懂可愛，但觀眾都有同感，第二季的Love，卻是會令人慢慢愛上的。Beck的生活一團糟，夢想成為作家，卻一直未有下筆、身邊一夥富有朋友，卻沒有一個能交心、父親再婚了，她似是一個局外人、富有子弟追求，卻只把她當性伴侶⋯⋯她似公主一樣待人解救，也剛剛好滿足了Joe當白馬王子的需要。第二季的女主角，卻是一個完完全全自給自足的人，不愛社交媒體，不用堆砌，清楚自己的需求，也不假外求，在遇到Love後，Joe終於明白甚麼是愛，就是他要作一個更好的人。

劇集賣懸疑血腥，談情說愛也不過借題發揮，只是兩季女主角比較既是必然事，比較角色塑造，總比樣貌衣着，來得更有意義。柔弱似公主惹憐愛，不過難成男生最後最愛，筆者慶幸這種思想終成潮流，至於Love是真的是完美女生，還是另一種千瘡百孔，這個驚喜便留待各位發掘了。