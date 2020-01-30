曾拒絕特朗普　41歲成丹麥史上最年輕首相　政績中只願為一事道歉獲欣賞？

丹麥《日德蘭郵報》於本月27日刊登諷刺漫畫－把中國國旗上的5星換成5枚新型冠狀病毒圖案，引起爭議，報社拒絕道歉並強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）也「力撐」，指「言論自由和諷刺漫畫都是丹麥非常重要的傳統」。 不少人欣賞弗雷澤里克森敢言，而原來這位女首相大有來頭，敢作敢為，絕不止「敢言」。

該丹麥媒體《日德蘭郵報》拒絕就漫畫向中方道歉（日德蘭郵報網站截圖）

最年輕的丹麥首相 15歳開始「從政」

弗雷德里克森（Mette Frederiksen）是丹麥歷史上第二位女首相，卻是丹麥最年輕的首相，她於去年以41歲之齡當上丹麥首相。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）雖出生於平凡家庭，爸爸是印刷工，媽媽則是幼稚園老師，但她有不一樣的想法。根據《Stylist》雜誌的報導，梅特的爸爸Flemming Frederiksen稱女兒很便開始「從政」。他說：「當好只有6、7歲的時候，她已十分關心政治。我從沒有懷疑過梅特，要是那是她想要的，她一定會勇往直前。」

她畢業於奧爾堡大學（Aalborg University）社會科學系，雖然是最年輕的首相，但從政經驗十分豐富。她在15歲加入社民黨青年團，24歲正式在政壇打滾，2001年當選哥本哈根選區國會議員。2011年同黨的托寧─施密特（Helle Thorning-Schmidt）是首位女首相，佛瑞德里克森則在她的內閣當中先後擔任就業部長及司法部長兩個職位，終於在2019年當上丹麥總理，成為最年輕的首相。

弗雷德里克森（Mette Frederiksen）是丹麥歷史上第二位女首相，卻是丹麥最年輕的首相，她於去年以41歲之齡當上丹麥首相。（mette@instagram）

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不止得罪中國 也曾得罪特朗普 絕不輕易低頭但曾為一事道歉

根據《紐約時報》的報導，《日德蘭郵報》刊出刊諷刺漫畫後，引起爭議，中國駐丹麥大使館發布聲明指控這張改圖「侮辱中國」，「傷害中國人民感情」且踰越「言論自由的道德界線」，要求報社向中國人民公開道歉。但不單報社總編輯Jacob Nybroe拒絕道歉並強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」並指「這件事是關於文化上理解方式不同」，弗雷德里克森也拒絕道歉，指：「其實沒什麼好說的，言論自由和諷刺漫畫都是丹麥非常重要的傳統，未來也會持續下去，這是丹麥眾所皆知的價值，我們不會做什麼改變。」並重申，她的發言可以被視為丹麥政府的「官方聲明」。

然而，她也曾「得罪」美國總統特朗普。根據《衛報》的報導，美國總統特朗普去年8月提出向丹麥購買格陵蘭島，而佛瑞德里克森形容這建議「荒謬」，指丹麥不會賣地，而特朗普則公開抨她的言論「令人感到討厭」，簡直是侮辱美國，並取消訪問行程。弗雷澤里克森在記者會中表示驚訝與遺憾，指政府已展開有關的準備工作，指曾期待與特朗普會面，但重申，絕不出售格陵蘭。

強悍如她，卻曾為一事道歉，就是在二次世界大戰後，在丹麥看護所受到虐待的兒童。在二戰後的1945年至1976年，居住在看護所的兒童長年遭受虐待包括體罰、疏忽照顧，甚至有醫生被指將兒童當作藥物實驗對象。布雷澤里克森6月上任後立即承諾，將會代表國家向受害者鄭重道歉。根據BBC的報導，她在去年8月在相官邸發表道歉，說：「想看進你們每一個的眼睛，說出唯一正確的話：對不起。對你們和你們所愛的人遭受的不公，我感到很抱歉。」當年其一位受害人Poul-Erik Rasmussen說國家已經承擔了責任，但痛苦和噩夢永遠不會消失。

弗雷澤里克森不止開罪中國，也曾開罪特朗普，但絕不輕易低頭的她卻曾為一事道歉。 （mette@instagram）

計劃丹麥碳排放十年內減七成

弗雷澤里克森在去年上任後，即表示會推動環保立法，計劃丹麥碳排放十年內減七成。據《衛報》的報導，她指出，雖然目標非常困難，但世界與丹麥正在氣候危機之中，停止全球暖化不只是正確的事，也是我們最應承擔的經濟責任。

參考資料：The Guardian, The New York Times, BBC, Stylist