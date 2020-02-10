奧斯卡2020《上流寄生族》寫實金句刺入心　女生別困「人生計劃」

韓國電影《上流寄生族》贏得今屆奧斯卡最佳外語片、最佳導演、最佳原創劇本與最佳電影四大殊榮，是韓國電影史無前例的傳奇，更打破了奧斯卡的歷史。《上流寄生族》早前已成功拿下金球獎最佳外語片獎項，電影迴響之大，原因也許是劇情每天都在現實中上演，你我正正就是飾演主角金家人的角色，彰顯社會貧窮懸殊，階級界線，人生百態的悲哀。打趣舉例，為什麼女生們常笑說「要嫁個有錢人？」我們都知道，「錢就是燙斗，把一切都燙平了。」《上流寄生族》就是充滿這種黑色幽默金句，令人不禁拍案叫絕：「sad but true﹗」

《上流寄生族》以喜劇形式開場，金家四口雖貧困卻關係親密。（《上流寄生族》劇照）

生活在狹小的半地下室、貧困的金家四口：失業的父親、考了四次仍無法考上大學的兒子、擁有美術天份卻無力付擔學費的女兒與辛苦照顧一家大小的媽媽，因一次機緣巧合下，考了四次大學也沒辦法考上的金家兒子憑藉隨機應變，獲得了富家人的家庭導師職位。他繼而安排了自己的家人分別成為了富有家庭中的美術導師、司機與管家，一步一步進駐富人家中。

正當全家人趁著富有家庭外出露營、潛入毫宅享受著上流家庭的生活而得意忘形之際，故事卻出現了令人震驚的轉折，現實經扭曲後變得更殘酷，最後發展成無可避免的悲劇。

按圖看富人與窮人天淵之別的生活環境：

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你知道什麼計劃是永遠不會失敗的嗎？就是沒有計劃，因為人生永遠無法照著計劃走，沒有計劃，就永遠不會出錯。 《上流寄生族》

看罷電影，金家父親這隨波逐流的個性可能就是造成悲劇的開端。「沒有計劃就是最好的計劃。」對於人生勝利組而言，這絕對是從容豁達的道理；但若來自一名失敗的父親，這句話無疑是自我放棄的消極表現，也使金家父親最後因富家人一個嫌棄自己的舉動而無計劃地殺死了對方。

「沒有計劃就是最好的計劃。」金家父親這隨波逐流的個性可能就是造成悲劇的開端。（《上流寄生族》劇照）

慶幸的是，我們還不至於金家父親般失敗。要阻止人生走向電影中的悲劇，就需要從另一角度解讀「沒有計劃就是最好的計劃」的意思。那就是，與其太依賴計劃，倒不如憑著直覺勇往直前。

於社會上打拼的時間愈長，便愈覺生活紊亂。在生活的洪流下，像是再怎麼努力也徒勞無功，不禁質疑是否當初已走錯了第一步。但事實上，錯與對又是誰來定義呢？你又怎麼能知道跟著計劃走的結果一定會比現在好？當沒有計劃照著走時，便使得我們更著緊每次作出選擇的機會。再生活化一點說，簡單如為什麼很多女生總想30歲前結婚？也許源自社會的框架，要是為趕上計劃而容忍伴侶的種種問題，不如現在就憑內心最真實的感覺抉擇，也許才是未來幸福的關鍵。

如果你對現狀並不滿意，更應珍惜每一次作出選擇的機會，不要把自己困在「人生的計劃」中，直到因生活逼人而失去了選擇的權利才後悔。每一個選擇也決定了面前的道路，而人生沒有走錯的路途，面對未知的將來，專注當下才是正經事。

按圖看更多《上流寄生族》充滿黑色幽默的金句：

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最後，《上流寄生族》的導演奉俊昊說過：「電影中沒有絕對的好人與壞人，即使大家都沒有惡意卻可能導致一發不可收拾的後果，但有時候我們需要的只是一點點對彼此的尊重。」無論身份如何，待人有禮是最基本的做人道理，懂得尊重別人，才能贏得別人的尊重。