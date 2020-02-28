【日本茶療】綠茶種類功效多　分別在哪：焙茶有助安神睡眠？

提到日本綠茶，相信不少女士都是有喝茶解膩的習慣，或是本來就是抹茶甜品控，而有所認識。其實日本的綠茶會根據採摘、種植程序及方法的分別，而分為不同的種類，各有各特點之餘，對身體亦有不同的幫助。玉露、煎茶、抹茶、玄米茶等等，這麼多款日本綠茶，到底如何分？人人都說綠茶有助抗氧化、抗癌，飲用綠茶又有哪些地方需要留意？

日本綠茶有哪些種類？

簡單來說，日本綠茶屬「不發酵的綠茶」，即茶葉採摘後不會放置發酵，就立刻拿去蒸，再經揉捻、烘乾的程序製成不同風味的茶葉。而栽種方式、蒸製時間、取用茶葉部分的分別，都會令各款茶葉出現不同的風味。以下就介紹最常見的日本綠茶：煎茶、焙茶、玉露、玄米茶及抺茶。

▼▼▼按圖放大看各種茶有何分別▼▼▼

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#煎茶 日本茶中最常見的就是煎茶，這也是日本人日常生活中最普遍飲用的茶。煎茶茶葉採自茶樹頂端的嫩芽，一般煎茶屬「淺蒸煎茶」，在蒸菁 30-40 秒後，隨即揉製並烘乾而成。而煎茶比其他綠茶含有較高濃度的咖啡因、兒茶素以及豐富的維他命Ｃ。 #焙茶 焙茶茶葉來自一般淺蒸煎茶所遺留的葉莖，再經高溫煎炒及烘培而成，因此焙茶色澤呈咖啡色，而且香氣濃烈。焙茶茶葉中的咖啡因會因高溫烘焙而降低，因此咖啡因含量比一般煎茶低，身體對咖啡因反應較大，如容易失眠的愛茶人士，則較適合飲用焙茶。 #玉露 玉露是日本極品綠茶的代表，在栽種及採摘方法中最特別的，就是在採收前 14-20 天，會在茶樹上做覆蓋遮光栽種，以保留甘厚風味；採摘時亦只取第一次手摘的嫩芽，並且只留葉肉而不含莖梗，因此成為最高等級的日本茶。玉露味道比一般綠茶清新甘甜，高級的玉露茶葉更可以沖泡五次，且五泡茶都擁有不同的甘甜茶香。 #玄米茶 在煎茶茶葉中混入經炒香的糙米，就成為玄米茶。玄米茶同時擁有玄米及煎茶的香氣，而且能沖淡茶葉的苦澀味，十分容易入口。玄米茶的咖啡因含量極低，即使在睡前飲用也不易失眠；玄米亦有暖胃功效，即使腸胃不好的人也可以放心飲用。 #抺茶 最後一款較常見的日本綠茶就是抺茶，抹茶跟其他綠茶分別最大，是因為抺茶是由碾茶茶葉研磨而成。碾茶是經過覆蓋遮光栽培後，不經搓揉直接乾燥而成，利用石臼將碾茶研磨成粉就成為抺茶。抹茶的風味及口感都跟其他綠茶不同，苦澀中充滿甘甜，因此擁有不少忠實抹茶粉絲。

日本綠茶有什麼益處？

日本綠茶含有茶多酚、兒茶素及維生素C，因此可以促進脂肪燃燒，同時降低血液中的血脂及膽固醇，是減肥修身的好幫手；另外，因為茶多酚能夠幫助溶解脂肪，茶甘寧又可增強血管的韌性，多飲用綠茶可預防心腦血管疾病，同時提升身體抵抗力。綠茶中的維生素C，亦可增強抗氧化及美白效果。

單寧酸及兒茶素有效抑制口腔細菌及具有殺菌作用，飲用綠茶就可以預防牙周病等口腔問題，同時防止口臭。而抹茶所含的兒茶素量比其他綠茶高，因此它的抗癌、抗氧化跟提高免疫力功效亦是最佳；但抹茶的咖啡因含量又比其他綠茶多，因此在飲用時要自行衡量。

日本綠茶含有茶多酚、兒茶素及維生素C，因此可以促進脂肪燃燒，同時降低血液中的血脂及膽固醇，是減肥修身的好幫手。（Unsplash@chrislawton）

喝日本綠茶有什麼要留意？

因為茶多酚、兒茶素及維生素C所帶來的抗氧化、抗癌等一系列益處，讓不少想養好身體的女士都選擇每天飲用甚至長時間飲用綠茶。但因為綠茶未經發酵，中醫學來說性偏涼，身體虛寒的人士就不適宜經常飲用。

不少人都習慣一個茶包沖三至四壺茶，其實綠茶本來口味較紅茶清淡，泡第二壺時已經會變淡之餘，在第一次沖泡時茶葉的約 80% 營養已經沖出來，第二及第三壺茶基本上只是白開水。另外，因為大量飲用茶品後會稀釋胃酸，降低消化功能，從而產生消化不良、腹脹、腹痛等腸胃不適問題，因此不建議每天大量飲用。

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