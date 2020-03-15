Taylor Swift新曲MV力數「男人十宗罪」 反串演出嬲到要舉中指 ?

每一幕都隱藏喻意？美國天后Taylor Swift近日釋出歌曲《The Man》MV，天后的影響力果然非同凡響，短短幾日MV的點擊率已經超過2千2百萬，更令人驚喜的是MV「男主角」竟然是由Taylor Swift女扮男裝飾演，每個畫面都隱藏著細節和喻意，富有不一樣的深意！

Taylor Swift近日釋出歌曲《The Man》MV。（taylorswift@IG）

#女性是男人陪襯品

Taylor Swift在MV中所扮演的「The Man」無疑是事業上的成功男士，名利雙收，其中一幕效仿《The Wolf of Wall Street》（華爾街之狼）場景，受人尊重事業有成的男人，成了人人吹捧的典範。而電影《The Wolf of Wall Street》主要描繪由影帝Leonardo Dicaprio所飾演的男主角和其他男性不擇手段獲取金錢以及名望，整個市場由男性主導和控制，女性在電影中成了陪襯品。怎樣的男人算成功？就是擁有金錢、名利和女人（們），物化女性的現象一直為人詬病。

Taylor Swift女扮男裝，「易容」後的她完全令人認不出來。（《The Man》）

《The Man》V.S《The Wolf of Wall Street》

其中有一幕「有錢男」的船上有數十個穿著比堅尼的辣妹，圍繞在他身邊，似乎也是在諷刺這個社會默許有錢男士花天酒地，擁有女性象徵成功。而其中「有錢男」從床上起來穿上西裝，床上躺著一個半裸女人，這個經典場面在許多影視作品中出現。男性地位總是高高在上，而女性則與性感、性愛掛鉤，地位一直處於被動、下風位置。

有錢男身旁睡著多個泳裝美女。（《The Man》）

半裸女與有錢男共度春宵後的經典場面。（taylorswift@IG）

#各界男女不平等現象

歌曲MV中也有不少諷刺各界男女不平等的現象，其中Taylor為自己抱不平，過去她因經常更換男友，將情傷作為創作的靈感等，被媒體大肆報導並批評她「濫情」。而MV中Taylor所飾演的成功男士手裏拿著一份報紙，報紙上的報導寫著「What Man Won The Year In Celebrity Dating？」表達對媒體性別不公的不滿。確實，那些娛樂圈中的「情場浪子」受到的責罵聲遠遠不及女性藝人，男性情感經歷豐富被視為「正常」，同樣的事情換作是女性就被視為「罪名」。

報紙上寫著「What Man Won The Year In Celebrity Dating？」（《The Man》）

另外，MV中還諷刺了體壇世界的男女不平等，Taylor化身男網球員，因為不滿裁判的判決而發飆，在球場上摔球拍、吼叫發洩，甚至對著裁判員舉中指。這令人聯想起球后Serena Williams在美網女單決賽時，與裁判起衝突，先是因摔球拍而被罰分，再因為被指侮辱裁判而罰輸一局，之後她還被罰款1.7萬美元。事實上其他頂尖男網球手都有類似事件發生，卻並沒有被判如此之重的懲罰，反映運動場上的性別歧視。

男球員在球場上經常怒吼、摔球拍泄憤。（《The Man》）

Serena Williams女單決賽惹爭議：

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#女生們應該尋找自己的價值

雖然許多人都認為整個MV是在為男女平權發聲，諷刺社會中的男女待遇不公的現象，甚至有人質疑這是鼓吹「女權主義」。但事實上這些MV所拍攝出來的現象，每時每刻都在日常生活中上演著，而MV只是用誇張的演藝效果，將其如實地呈現出來。性別歧視、男女平權等議題本來就需要去正視，另一方面也是鼓勵女性遇到不公平的事情應該勇敢維護自己的權益，不再默默隱忍。

除此之外，這首歌除了在諷刺父權社會之外，同時也十分值得女性同胞深思，為什麼有些女生甘願當男生的附屬品？有些女生或許會為了金錢而接受老少戀？為了金錢利益而選擇性交易？往往女生們也應該尋找自身價值，而不是再去依靠有錢有勢的男人，只有真正做到「女性自主」，才不會再被掩蓋在成功男士的光芒之下，不再是「男人背後的女人」，不再是附屬品。

網紅Loren Gray是Taylor粉絲，亦有份出演。（taylorswift@IG）

細數男人的十宗罪：（點閱大圖查看）

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MV中還有哪些細節？更多花絮：