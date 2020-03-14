放假時份總希望逃脫平日步伐過於急速的生活，於是最好能夠找一間優閒的café，度過寧靜寫意的一個下午，好好享受暫時的慢活生活。若你希望逃離狹窄而侷促的空間，以下3間設有戶外座位的café或能成為你下一個周未好去處。

Rest Coffee Gin（唞唞）

Rest Coffee Gin（唞唞）日間是一間咖啡店，入夜後則是主打Gin的酒吧。(Rest Coffee Gin（唞唞）@Facebook)

近年，西九文化區開設了眾多咖啡店，而Rest Coffee Gin（唞唞）就是其中一間，提供隨心休息的空間。café以白水泥和上灰為主要裝潢，除室內座位以外，於室外門口位置亦放置了幾張矮身枱櫈，靜看海景。

較特別的是，Rest Coffee Gin（唞唞）日間是一間咖啡店，入夜後則是主打Gin的酒吧；而且，於下單時店員會提供不同咖啡豆或茶葉供選擇，客人可親身嗅過氣味才選擇，絕對能夠喝到一杯屬於自己口味的飲品。

地址：尖沙咀西九文化區藝術公園地下GF-04號舖

+ 4 + 3 + 2

Polygon Café

Polygon café走輕工業風格。(Polygon Cafe Hong Kong@Facebook)

西營盤附近多為舊式住宅，故此水泥牆面的Polygon café並不起眼，加上沒有明顯的大型招牌，一不小心便容易錯過了。Café主要售賣分子咖啡、茶飲以及輕食，亦於窗邊設有幾張椅子供客人使用，坐在橫街中呷一口咖啡，別有一番與眾不同的風味。

如果想要更私密的空間，不妨走進café的最入位置，那裡設有一個室外角落小花園，有別於室內的輕工業裝橫，像置身於兩個不同的環境之中，伴隨木板牆身與綠色植物，在自然的光線下抬頭看看藍天，度過悠閒的下午。

地址：西營盤第二街14號

+ 2

Artisan Room

Artisan Room樓高兩層，也設有如小花園一樣的戶外座位。(Artisan Room HK@Facebook)

享受空間感的女生，或可選擇Artisan Room。甫進入café範圍已能看到猶如小花園的佈置，在樹木的周圍擺放了兩張大型梳化座位，以及數張枱櫈，而枱與枱之間亦有一定的距離，沒有壓迫感。然而，café樓高兩層，雖然地下以長吧台為主要座位，但由於café寬敞明亮，加上樓底高的關係，亦同樣具有空間感。

除了主打咖啡，Artisan Room所提供的Bavarois Ring啫喱奶凍圈亦十分受歡迎，以可食用的花瓣、水果和啫喱，採用了低糖配方製作而成，外觀非常吸睛，絕對能夠「相機食先」作打卡之用，尤其是在納悶的心情下看見晶瑩剔透的啫喱與舒適的環境，煩惱頓時盡消。

地址：西環石塘咀南里8-12號地舖