近日哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）以王室成員身份出席了兩人最後一場的王室公開活動—「英國國協日慶典」（Commonwealth Day Service）後，便正式揮別王室身份，開展往後獨立自主的生活。不過據外國傳媒《每日郵報》報道指出典禮開始之先，梅根曾向凱特展友好的問候，可對方卻「視而不見」，兩人零互動的埸面，令兩人不和的傳聞更加不脛而走。

近日哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）以王室成員身份出席了兩人最後一場的王室公開活動 (GETTY)

哈里王子和梅根自1月初宣布淡出皇室後，特意由加拿大返回英國出席國家慶典活動，是次是哈里王子與梅根最後一個的王室活動，因此兩人在當天的舉動也是傳媒關注的地方，同時外媒也稱作這次的活動是讓哈里和梅根與其餘王室成員好好一聚的「離別家庭聚會」。皆因早前英女王禁止他們行使王室商標「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）的一事，令人認為兩人退出王室一事惹來英女王的不滿。

上年7月時候，梅根與凱特一同看溫布頓網球錦標賽時，交頭接耳的舉動來粉碎兩人不和的傳聞 (GETTY) 不過血濃於水，是次的國協日慶典可能就是唯一一個「破冰」的契機，皆因哈里王子與梅根自上年11月以來，也沒有與威廉王子和凱特王妃同場出席過任何的活動，當以為兩位王妃「不和」傳聞可以淡化時，卻有人拍得影片，懷疑看見兩人全場零笑容和零互動的尷尬氣氛，更有網民稱這是「最尷尬的英國王室家庭聚會」，那當時究竟發生甚麼的情況？

梅根曾向凱特展友好的問候 對方卻「視而不見」？

當天的梅根曾向凱特展友好的問候，但對方卻「視而不見」，只與蘇菲王妃（Prinsessan Sofia）互相問好談天 (GETTY)

當天的英國國協日慶典是梅根最後一次以王室身份參與的公開活動，但以往，哈里王子與梅根是會被安排與英女王一同進場，可是今次的安排不同往日，兩人與威廉王子和凱特一同提前入座。或許梅根出席完這次的聚會便可以回復自由之身，因為她在整個活動上皆是笑臉迎人，可是當天有外國傳媒的影片拍攝到，當梅根看見威廉王子和凱特進場的時候，疑笑着向對方點頭問好，但對方貌似視而不見，轉一個身位與安坐在哈里王子與梅根旁的愛德華王子（Prince Edward）和蘇菲王妃（Prinsessan Sofia）互相問好談天，一臉尷尬的梅根只好轉頭與丈夫哈里王子交談。

整個典禮中，威廉與凱特也多次轉身與身後的蘇菲王妃交頭接耳，可是二人的目光卻一點也沒有留在梅根的身上，當這段影片被廣泛報導後，令不和的傳聞更加愈演愈烈。

接下圖看更多梅根曾向凱特展友好的問候，但凱特懷疑無視對方的行為：

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肢體交流顯不和 兩人再暗自以衣著同場較量？

凱特在英國國協日慶典當天，再次穿著2018年聖誕節曾出現過的Catherine Walker紅色外套裙 (GETTY)

當天凱特的打扮被外媒指是與梅根同場的私下較量，凱特身穿與翡翠綠色有強烈對比的紅色裙，是曾於2018年聖誕節穿過的Catherine Walker紅色外套裙，但這次卻配上新款的Sally Ann Provan的立體玫瑰花帽子，配上同色系的高跟鞋，盡顯自身優雅節儉且大方得體的形象，也好像表示一種節儉大方才是王室成員應有的氣質，也不應如此的揮霍無度，不要像梅根一樣往往需動輒昂貴的置裝費用。

梅根身穿設計師Emilia Wickstead所設計的翡翠綠斗篷式連衣裙，十分的亮眼 (GETTY) 英國國協日慶典當天，梅根便悉心挑選倫敦新銳設計師Emilia Wickstead所設計的翡翠綠斗篷式連衣裙，搭配同色系的William Chambers英式禮帽，並配上她十分鍾愛的意大利鞋履品牌Aquazzura所推出的米色高跟鞋，非常的雍容且不失時尚感，就連美國知名雜誌《Vanity Fair》也大讚她這身的衣著是「A Master Class in Revenge-Dressing」（復仇之裙），她悉心而細膩的打扮，讓人隱約感到她好像在宣示一種「我退出王室會比你過得更好」的感覺。

接下圖看更多梅根的近照：

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資料來源：hellomagazine，dailymail，theguardian，Vanity Fair