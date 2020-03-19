繼Juno麥浚龍與林嘉欣推出《字典與聖經》後，說董折遇到下一位最愛戴慈欣，不到半月，謝安琪Kay又再推出新歌《再度》，延續浦銘心的心事。二人分開，各有以後的故事，自然不過。 不過，浦銘心再度遇上董折，又會如何？重遇前度，應該優雅又淡定地面對，還是誠實地慌張？

謝安琪的新歌《再度》就是唱出浦銘心再婚後在一次聚會中碰到董折，心頭悸動。（kaytse@instagram）

《再度》展開故事最新一章：浦銘心再婚後重遇董折 故事還未完結？

Juno麥浚龍與林嘉欣推出《字典與聖經》，說董折遇到戴慈欣，原來從來沒有「世上只有」這回事，前度能成為最愛，不過在下一位來臨前。似追劇集一樣，一首又一首的歌拼湊成二人戀愛的軌跡，是最尋常的愛恨別離，不過因為尋常，才耐聽。《再度》就是唱出浦銘心再婚後在一次聚會中碰到董折，心頭悸動。

再遇前度的心情，由周耀輝與傅珮嘉合作打造，輕快的節奏，反反覆覆的歌詞，似在心內打瀉了酒，慌亂之際卻忍不住留戀一室淳香。再遇前度，前進後退都失據，往事與眼前人交錯，最美是那一「或」字⋯⋯浦銘心再婚後重遇董折 ，難度他倆的故事還未完結？歌詞未有交代，不過筆者還是覺得這未免過份美化了那一份過氣感情，要是每次戀愛都似重生，那遇見前度豈非有如「撞鬼」？

前度之所以成為前度，一定有十分充分的原因。以下便以科學解構，碰到前度浪漫非常，不過是大腦誘騙自己，酒醉終究還是要醒來。

「回憶哄騙我但凡失去也是美」，原來通通有科學根據 ?（kaytse@instagram）

「前度」永遠吸引 只因重遇似「吸毒」大腦習慣美化回憶

初戀最難忘，前度最吸引，或似歌詞唱到「回憶哄騙我但凡失去也是美」，原來統統有科學根據。加拿大大學心理學教授Jim Pfaus就指出，原來第一個帶給你高潮，而在事後又擁抱你的人，會為你日後的愛人訂下「範本」，你會以他／她的標準來定義何為吸引。

因此，現任似前度，不一定是浪漫的留戀，而是尋常不過的心理作用。另外，據2010年《神經生理學雜誌》的報導，當愛人膩在一起，腦內便會䆁放多巴胺與催產素。催產素放大眼前的一切，包括顏色、氣味與聲音，而愛人的樣貌便會與快樂聯系起來。美國艾默理大學的精神病學教授Larry Young就認為這會「上癮」，令人離不開戀人。而人類學家Helen Fisher就認為，當我們結束一段感情後，我們傾向會忘掉不好的部分，只留下美好的回憶，使我們誤會過氣戀情總是美麗的。

因為以上種種，心理所限，現任實在很難「勝過」前度，為免為難自己，與前度見面，還是可免則免。

參考資料：Discover Magazine