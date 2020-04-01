都説女兒是爸爸上輩子的情人，陪著女兒從牙牙學語到長成亭亭玉立的少女，相信作爲父親的心情是既緊張又欣慰。從小呵護女兒長大的男明星們，個個都是典型的「女兒控」，把女兒當作掌上明珠的男明星有誰呢？

碧咸 (David Beckham)

碧咸(David Beckham一家顔值超高。（Davidbeckham@IG）

說到「女兒傻瓜」的一大代表，就不得不提碧咸(David Beckham)。在各界都極具影響力的碧咸一家育有三個兒子及一個女兒，全家的一舉一動在全球都備受矚目。從碧咸經常在網上分享一家六口的家庭生活照，可見他十分享受當爸爸的身份。近日，他又發佈了一則向努力抗疫中英國醫護人員鼓掌打氣的短片，片中又可見他與兒子及女兒合體的身影，一家人關係緊密融洽。

相對於三位哥哥，作為家庭成員中年齡最小，受萬千寵愛於一身的小女兒Harper Seven Beckham，一直都是爸爸碧咸的掌上明珠，簡直就是把女兒Harper當作公主養。能擁有如此寵愛自己又帥氣十足的「型男爸爸」，是每個少女都有的「夢想」吧！

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碧咸十分疼愛小女兒Harper，是一名眾所周知的「女兒控」。（Davidbeckham@IG）

這是我們家表達愛的方式，每個小孩都會親吻。 David Beckham

碧咸經常上傳和女兒「嘴對嘴」親吻的照片，惹來不少爭議。（Davidbeckham@IG） 而「寵女狂魔」爸爸們的共同特徵，就是用女兒相片「洗版」自己的IG帳號，碧咸當然也不例外，幾乎每隔幾個Post就有一張女兒Harper的相片。此外，也有媒體拍到碧咸一家在機場大廳時，爸爸碧咸成為「苦力」一個人推著全家人的行李，更索性把Harper抱上行李箱上一起推，不用她自己走路。碧咸處處照顧家人，對女女也特別疼愛有加。 相信世界上除了妻子Victoria之外，第二個能夠坐在碧咸「金大腿」的異性就只有女兒Harper了吧！碧咸一家參加時裝秀坐在看台上時，碧咸常常把女兒抱在自己大腿上，寵溺模樣讓父愛滿瀉。而女兒7歲生日之際，夫婦倆人還送了一頭小馬送給她作生日禮物。碧咸和女兒感情好到把女兒的名字「Harper」刺在了身上，還經常上傳「嘴對嘴」親吻的照片，此舉動雖然甜蜜卻也引來外界爭議。不過碧咸事後解畫表示：「這是我們家表達愛的方式，每個小孩都會親吻」。碧咸一直視Harper為心頭肉，看著她由小女孩漸漸長大成少女的模樣，該是既快樂又不捨，看來Harper將來的男朋友要過碧咸這關也絕非易事啊！

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陳冠希

陳冠希一家三口幸福合照。（edcee3000@IG）

「這個世界很混亂，我希望在這個非常亂的世界裡做一個好爸爸。」 陳冠希

陳冠希告別昔日的「浪子」形象，變成慈父及愛妻號。（edcee3000@IG）

感情經歷相當豐富的陳冠希，與大陸女模秦舒培相戀後終於「浪子回頭」，並育有一名女兒Alaia。隨著可愛女兒的誕生似乎也徹底改變了陳冠希人生。陳冠希過去的火爆脾氣被女兒的可愛笑容所融化，現在個人IG帳號上滿滿都是與秦舒培和女兒的幸福合照，成爲「晒女狂魔」，也一改浪子形象，對秦舒培十分專情。

陳冠希算是一個十分稱職的爸爸，女兒Alaia出生後的兩三個月，他與秦舒培兩個人都沒有接任何工作，天天輪流照顧孩子，在秦舒培懷孕的時候，陳冠希也讀了許多關於懷孕的書，學習各種育嬰知識，換尿布等樣樣自己動手。如今女兒漸漸長大，五官神複製爸爸陳冠希，是個可愛的小美女。

陳冠希坦言因女兒而改變很多。（edcee3000@IG）

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「希望我女兒以後能嫁給一個像我一樣的男人。」 陳冠希

陳冠希接受訪問坦言為人爸爸的心聲。（edcee3000@IG） 有了幸福家庭後，陳冠希已經將生活重心移去家庭，他曾接受訪問並表示對於目前生活狀態十分滿意。他透露如果沒有工作行程，就會把時間留給家人，更坦言：「每天都在想怎麼做更好的爸爸」，又說女兒的幸福就是他一生中最重要的事。化身「慈父」的陳冠希，一提到女兒表情即刻變得柔軟，看到陳冠希因女兒Alaia作出不少改變，寵溺模樣和之前的「反叛」形象判若兩人。

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吳尊

吳尊一家四口幸福合照。（吳尊@微博）

女兒是上天給我最好的禮物。 吳尊

男神吳尊也是一位圈中有名的「女兒控」！他曾和女兒Neinei參加過内地真人秀節目《爸爸回來了》，所以觀眾對父女兩人非常熟悉。節目中，吳尊完美展現了溫柔爸爸的一面，對待女兒總是輕聲細語教導，完全不捨得對她嚴厲，更一直抱著Neinei捨不得讓她走路，對女兒的照顧簡直無微不至，是典型的「女兒控」。

如今女兒Nei Nei已經暴風成長，喜愛跳芭蕾舞的她一直勤苦練習，據悉Neinei報名參加「亞洲國際芭蕾舞大賽」，誰知參賽年齡最小的她竟然被抽到第一個出場，最後的比賽成績不如人意讓Neinei痛哭流涕，一旁的吳尊十分心疼女兒也落下眼淚，爸爸看在眼中痛在心裏。

吳尊經常分享女兒跳舞點滴。（吳尊@微博）

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圈中「女兒控」男星還有誰 ? (按圖查看更多)