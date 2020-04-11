因新冠肺炎疫情關係，全球經濟有衰退跡象，許多歐美明星紛紛拋售豪宅，間間都價值幾百萬美金。豪宅除了擁有驚人的坪數面積外，內部裝修設計同樣引人好奇。又到睇樓團時間！用眼睛看過照片，就當自己住過了吧！

Halsey——237萬美金豪宅

美國人氣女歌手Halsey近日拋售位於洛杉磯荷李活區的豪宅，售價237萬美金（約1837萬港幣），大宅面積約有2,500平方呎，包含3間臥室和3個洗手間。與一般豪宅雍容華貴的設計不同，Halsey的大屋走的是現代簡約風，木色融合黑白灰顏色，再加上幾何線條延伸空間感，打造時尚又舒適的居家環境。

Halsey豪宅的客廳區域十分寬敞。(realtor.com)

大宅的客廳採用半開放式的落地窗，讓整個屋子顯得十分透亮，還能隨時欣賞屋外蔥郁美景。另外，屋內設有一個無邊游泳池、小巧而精緻的花園以及戶外燒烤空間。精緻又有設計感的裝修風格，加上「五臟俱全」的家居配套，是讓人十分嚮往的理想家園！假如在香港想以千多萬購買如此級數的大宅，簡直是沒有什麼可能吧！

Halsey最近售賣自己在洛杉磯的豪宅。（iamhalsey@IG）

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Kaley Cuoco——390萬美金豪宅

美國人氣劇《The Big Bang Theory 》女主角Kaley Cuoco，近日以390萬美金（約3023萬港幣）出售位於洛杉磯的豪宅。根據福布斯報道，Kaley Cuoco是電視史上收入最高的女演員之一，去年收入約2450萬美元，但她在房地產方面就沒有如此幸運，據悉在房屋投資方面她至少虧損了約60萬美金。這間佔地面積約有8,000平方呎的大宅是當初Kaley Cuoco以550萬美金從Khloé Kardashian手中購入，現在不惜倒蝕也要沽售。

Kaley Cuoco豪宅内有一個超大游泳池。（toptenrealestatedeals.com）

這間超級豪宅充滿加州風情，内部裝修豪華又高貴，金碧輝煌的裝飾以及大理石瓷磚點綴，給人奢華大氣的感覺。大屋包含6間臥室和8間洗手間，客廳内擺放了一個懸掛式的藤椅，屋外則有戶外廚房、大型游泳池、水療池等，充滿休閒假日風情。住在這裡每日都如像渡假一樣，閒時歎SPA、游水、曬太陽，或在巨型廚房下煮焗蛋糕，不就是女生們夢寐以求的生活嗎? (這個夢想至少要三千多萬港幣便是了......)

Kaley Cuoco洛杉磯豪宅曝光。（Kaley Cuoco@IG）

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精明女生的理財之道

在寸土寸金的香港，置業仿佛成為天方夜譚，不過這不代表我們無需努力。養成良好的儲蓄習慣，積少成多，擁有自己理想的居所或許不再是夢。總是做月光族？總是按耐不住無止境的購物慾望？一到月尾就「財赤」？若持續惡性循環下去，買樓才真的遙不可及。就算沒有足夠資金買豪宅，但是養成良好儲蓄習慣，至少能讓手頭寬裕些，何樂而不為呢？

精明女生理財8個Tips：

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參考資料：Her World