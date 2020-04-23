小S大女Elly擔任面膜品牌代言人　以堅毅態度演繹女性追美的勇氣

台灣人氣面膜品牌「For Beloved One寵愛之名」，2020年啟用小S大女兒Elly許曦文擔任代言人，展現新世代對於保養的勇敢之美、新的需要。

身為小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文雖然只有14歲，但以時髦厭世臉成為台灣最閃耀的星二代，除了登上時尚雜誌、為服裝品牌拍攝形象照，最近更拿下「For Beloved One寵愛之名」亞洲區代言人。形象廣告拍攝過程，Elly許曦文完全遺傳巨星媽媽小S與姨媽大S的大將之風。

小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文只有14歲。（Youtube/forbelovedone影片截圖）

從小在眾人注視下成長的Elly，私下單純天真，但當聚光燈一開，她立即展現時而甜美俏皮、時而帥氣踢腿、時而自信喜悅……的面貌，各種表情的層次到位，演繹能力之完整，令人驚艷，完全不負品牌所望。

本身是山羊座，Elly許曦文對自我要求極高，首次出演品牌形象廣告「Dare to be Beautiful, I’m the Beloved One!」，她事先先用堅毅的態度研讀劇本，拍攝當天加上她的舞蹈專長，將劇本中女主角「對世界好奇、對內心探索、在成長中逐夢、在逐夢中踏實」的過程演繹得淋漓盡致，每個轉身都充滿自信、毫無猶豫，她堅定的說：「我真心喜歡突破困難，站在舞台上自在地表達」，如同品牌歷經16年不斷蛻變創新、創造美麗奇蹟，期望讓每個女人都有追尋美的勇氣。

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承載著星二代光環，Elly從小就養成保養的觀念，雖然還很年輕卻相當在意肌膚呵護，已經開始懂得挑選適合自己的保養品。Elly也說其實保養不分年齡和時間，發現肌膚問題就要開始保養，尤其自己是敏感肌又有痘痘困擾，所以最注重清潔和基礎保養，每週也會固定敷面膜，第一次接觸寵愛之名生物纖維面膜，便愛上它果凍般的特殊材質，而且能完美服貼在臉上，連在拍攝形象廣告時，敷著它跳舞、翻跟斗都不會滑落。

愛美的她最喜歡亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，完全符合她的懶人需求，亮白修護一次到位，每次表演前敷上一片，就能給她滿滿的自信與力量！問到Elly對於自己的期許，她逗趣的說：「長更高！」惹得現場一陣歡笑，她也表示希望未來還能迎接新的挑戰，盡可能地去嘗試不同面貌。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：小S大女兒許曦文再展「時髦厭世臉」！化身芭蕾舞伶仙氣廣告曝光。】