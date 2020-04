小S大女Elly擔任面膜品牌代言人　以堅毅態度演繹女性追美的勇氣

台灣人氣面膜品牌「For Beloved One寵愛之名」,2020年啟用小S大女兒Elly許曦文擔任代言人,展現新世代對於保養的勇敢之美、新的需要。

身為小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文雖然只有14歲,但以時髦厭世臉成為台灣最閃耀的星二代,除了登上時尚雜誌、為服裝品牌拍攝形象照,最近更拿下「For Beloved One寵愛之名」亞洲區代言人。形象廣告拍攝過程,Elly許曦文完全遺傳巨星媽媽小S與姨媽大S的大將之風。

小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文只有14歲。(Youtube/forbelovedone影片截圖)

從小在眾人注視下成長的Elly,私下單純天真,但當聚光燈一開,她立即展現時而甜美俏皮、時而帥氣踢腿、時而自信喜悅……的面貌,各種表情的層次到位,演繹能力之完整,令人驚艷,完全不負品牌所望。

本身是山羊座,Elly許曦文對自我要求極高,首次出演品牌形象廣告「Dare to be Beautiful, I’m the Beloved One!」,她事先先用堅毅的態度研讀劇本,拍攝當天加上她的舞蹈專長,將劇本中女主角「對世界好奇、對內心探索、在成長中逐夢、在逐夢中踏實」的過程演繹得淋漓盡致,每個轉身都充滿自信、毫無猶豫,她堅定的說:「我真心喜歡突破困難,站在舞台上自在地表達」,如同品牌歷經16年不斷蛻變創新、創造美麗奇蹟,期望讓每個女人都有追尋美的勇氣。

承載著星二代光環,Elly從小就養成保養的觀念,雖然還很年輕卻相當在意肌膚呵護,已經開始懂得挑選適合自己的保養品。Elly也說其實保養不分年齡和時間,發現肌膚問題就要開始保養,尤其自己是敏感肌又有痘痘困擾,所以最注重清潔和基礎保養,每週也會固定敷面膜,第一次接觸寵愛之名生物纖維面膜,便愛上它果凍般的特殊材質,而且能完美服貼在臉上,連在拍攝形象廣告時,敷著它跳舞、翻跟斗都不會滑落。

愛美的她最喜歡亮白淨化光之鑰生物纖維面膜,完全符合她的懶人需求,亮白修護一次到位,每次表演前敷上一片,就能給她滿滿的自信與力量!問到Elly對於自己的期許,她逗趣的說:「長更高!」惹得現場一陣歡笑,她也表示希望未來還能迎接新的挑戰,盡可能地去嘗試不同面貌。

