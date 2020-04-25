因研發「口罩地圖」－即讓民眾可即時搜尋哪些藥局還有口罩的網上平台，而被日本媒體封為「天才IT大臣」的台灣首位跨性別政務委員唐鳳，擁智商180、12歲起寫程式、14歲開始在家自學、16 歲創立網路公司，奉行高效率番茄工作法，十分值得學習。

讓民眾可即時搜尋哪些藥局還有口罩的網上平台「口罩地圖」，而被日本媒體封為「天才IT大臣」的台灣首位跨性別政務委員唐鳳。（唐鳳＠Facebook）

說到時間管理達人，除了藝人羅志祥，被爆出即使與女友每晚談天到深夜，還是能出軌密會其他女生外；更值得學習的就是「天才IT大臣」唐鳳都愛用的高效率番茄工作法，減少「沒有成效的放空時間」，也令人更能好好善用時間，完成人生目標。

番茄工作法推祟集中注意力25分鐘，被譯成多種語言成暢銷書。（masaomisoda_dokusho＠Instagram）

番茄工作法：每專注25分鐘 便休息5分鐘

因「口罩地圖」而聞名國際的台灣大臣，其實本來的人生就已十分不凡。曾讀過一篇報導，用一句概括她至今的人生－12歲寫程式，14歲起開始在家自學，16 歲創立網路公司，33歲就宣布退休。而這位天才也愛用的「番茄工作法」，到底是甚麼？

「番茄工作法」雖然是近來才成為亞洲熱話，不過其實它早在1992年由意大利人Francesco Cirillo提出。當時他剛上大學，卻發現自己開始墮後，每天都追不上進度，失去對生活的動力，反思：「難道我就不能好好地專注學生嗎？」於是，他在廚房找到一個番茄模樣的計時器，發明了「每專注25分鐘，休息5分鐘」的高效率專注法。

在 Instagram 查看這則貼文 Ministry of New（@ministryofnew）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 19 日 下午 8:38 張貼

Francesco Cirillo為此著書立說，分享「番茄工作法」（Pomodoro Technique）的心得，第一本中文譯本在今年一月出版，當中說到他的心路歷程，其中一句十分震憾：「兩天過去了，我還是沒有大功告成；兩星期過去了，我還是沒有大功告成。」不好好把握時機，時間便在我們的指縫間白白流走，我們也終究沒能成為我們想要的模樣。

＝＝》「番茄鐘工作法」細節如何實行？

大大減少「沒有成果的時間」 面對干擾：就是加以接受 心平氣和地處理

Francesco在書中分享，善用時間沒有想像中困難，回想起從前求學時期，即使只是15分鐘的小休，我們也能便很多事情－跑跑跳跳、買零食、做功課等等，只是後來自由度高了，更多放空的時間，也更多無力的時候。

Francesco指出，平日在街上不難發現放空的人，而他認為這樣的時間，既非休息，也不是娛樂，最浪費時間，不如好好利用這些時間，好好讀黠甚麼。（Joshua Rawson-Harris/unsplash）

Francesco的這本工具書，筆觸並不冷淡，他問：「誰人在工作中沒有停滯不前、想要拖延的時候？」他分享「拖延症」發作，並非只是懶惰，也是因為對工作沒有信心、害怕失敗、目標太複雜、害怕時間不夠⋯⋯多個因素組成，因此一有干擾，便立即轉去做比較容易的事，跌入惡性循環。但其實這些「干擾」，如回覆短訊、收拾、進食等等，這些大多都可以等番茄鐘計時完畢後才做。

反而，是要面對自己的恐懼，避開自欺欺人，要靠心平氣和。他說，要是專心不了，不要沮喪，因為下一個25分鐘的「番茄鐘」會更好。