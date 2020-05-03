曾「紅極一時」的台灣男星柯震東，日前在網上開直播與粉絲互動，卻被粉絲質疑樣貌有所不同，陷入「整容」疑雲。事後，柯震東本人再上傳一張自拍照平反，否認整容傳聞，有網友直指出殘酷真相——「變老而已」！

柯震東陷「整容」疑雲

日前柯震東開直播與粉絲互動，怎料因樣貌似乎比過往有所不同,被許多網友質疑「偷整容」。事後，柯震東在IG上傳一張自拍照，正面回應整容傳聞，他寫道：「認真好奇....直播之後好多人說我臉變了去整型。所以大家到底覺得差別在哪！？」有網友解圍認為柯震東變瘦，因此五官和之前有所不同。還有毒舌網友點明真相，柯震東只是「變老而已」，柯震東本人傷心表示該留言十分殘忍！

柯震東IG回應整容傳聞。（kaikaiko@IG）

當年憑《那些年，我們一起追的女孩》在兩岸三地爆紅的小鮮肉柯震東，自2014年發生「吸毒事件」後，大好星途毀於一旦。自此之後，柯震東的演藝事業便一蹶不振，他更被内地廣電總局列入「封殺劣跡藝人」名單之中，復出機會渺茫。私生活方面，媒體常捕捉到柯震東經常出入夜店，情史豐富的他，私生活被爆十分混亂。昔日形象正面的陽光大男孩，一夜之間形象盡毀，如今已經28歲的柯震東，面容消瘦顯得更加憔悴，「變老」又「長殘」的小鮮肉今非昔比，令人不甚唏噓。

「那些年」的柯震東旱已今非昔比：

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回顧柯震東鮮肉時期相片：

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吳亦凡「又肥又殘」？

「肥」是一把最無情的刀，顔值再高只要一發福馬上一秒變路人。内地小鮮肉吳亦凡剛出道時，俊俏外表風靡萬千少女，眉宇間透露著一股英氣。隨歲月流逝，這股英氣逐漸變成福氣，瘦削面龐慢慢漲起，網友也毒舌當年的「小鮮肉」亦都變成一塊「老肥肉」，油膩大叔就是這樣練成的！

對比顏值頂峰時期，近年的吳亦凡長胖不少。（《中國新說唱2》節目截圖/EXO@SM）時，如

吳亦凡踏上「發福之路」：

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除了「變肥」死穴，吳亦凡曾經大膽嘗試頹廢風格，相信也是他最想抹去的「黑歷史」。一直走在時尚尖端的「潮人凡」，挑戰全宇宙最頹廢造型，以令人摸不著頭腦的紅絲質恤衫加黑西褲亮相《Vogue》雜誌紅地氈。為突顯頹風，吳亦凡臉上蓄滿鬍鬚，不過滄桑模樣更加像十年沒有睡過覺......

吳亦凡「潮過頭」的打扮被嘲笑像「頹廢大叔」。（gettyimages）

回看吳亦凡「生意失敗」的土豪造型：

回顧吳亦凡鮮肉時期照片：

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鹿晗：盛世肥美顔跌入凡間 肥是死罪？

另一位吳亦凡前隊友鹿晗，當年可謂是内地人氣最高的小鮮肉之一，精緻五官加上白皙臉龐，給人乖巧又惹人憐愛的印象。不過已經「奔三」的鹿晗，如今長胖了不少，即使童顔仍在，但是當年神顔值的靈氣早已消失殆盡。歲月無情，鮮肉一發福長殘，顔值崩塌連事業也停滯不前。目前，鹿晗演藝事業似乎風光不再，也無法拿出更好的作品，加上選秀節目興起，小鮮肉們層出不窮，昔日「流量明星」終有被時代洪流淘汰的一日，已經快要踏入三字頭的「舊鮮肉們」還能紅多少年呢？

變肥後鹿晗當年神顔值的靈氣早已消失殆盡。（《上海堡壘》記者會/EXO-M@微博）

變肥後的鹿晗由「帥鹿」變「肥鹿」：

回顧鹿晗顔值巔峰時期：

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21歲Brooklyn身型走樣 比爸爸碧咸更蒼老?

與上述男星不同，知名球星碧咸(David Beckham)的大仔Brooklyn Beckham正值青春年華，不過年僅21歲的他卻被網民嘲「越大越殘」，滿嘴鬍鬚的滄桑模樣比44歲的爸爸碧咸還要蒼老。外加之前Brookyln神速換女友，一年曾傳出4個緋聞對象，更疑似一脚踏兩船，被網民冠上「花心蘿蔔」稱號。

碧咸(David Beckham)的大仔Brooklyn Beckham正值青春年華。（gettyimages）

碧咸大仔Brooklyn Beckham「走樣」相片：