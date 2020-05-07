Lo-Fi House是台灣設計界網紅，在 YouTube上分享裝飾家居的技巧，自稱為「空間風格師」，也會接單幫客人改造家居。憑簡潔出色的風格，加上日本興起收納潮，台灣Lo-Fi House的YouTube頻道短短3年間火速掘起，可惜近日台灣網民發現他們有抄襲行為，收錢的裝飾畫作大量抄襲Pinterest，有違創作的原創性。

Lo-Fi House憑拍攝改造空間影片在Youtube成名。（lo.fi.house@instagram）

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台灣YouTuber簡單空間設計吸65.1萬粉絲 因抄襲功虧一簣

台灣YouTube頻道「Lo-Fi House」在2017年成立，他們是一群熱愛空間佈置的年輕人，組成了工作團隊，希望以傢俱、飾品，不動裝潢的方式，打造充滿個人風格的專屬空間，他們善於用軟裝設計改變居家佈置，令無論是租房子，或是想慳錢的朋友多一種參考和選擇。加上Lo-Fi House影片實用貼地，如曾跟網民一同分享IKEA的好物及中伏清單，吸引不少年輕的支持者，YouTube頻道至今已有65.1萬訂閱，Instagram則有18.1萬粉絲。

按圖看Lo-Fi House 涉抄襲作品，你覺得是否一模一樣？==>

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Lo-Fi House 涉抄襲作品 引起台灣廣泛討論

Lo-Fi House除了教授貼士，也不時利用「自創」的藝術裝置，令家中更有品味，團隊也讓「Lo-Fi House」成為品牌，推出屬於他們的家居裝飾品，不時火速售罄。但台灣網民發現，團隊的作品實為在圖片分享平台Pinterest上找素材，重新包裝並在官網上推出，有些定價更比原創者高，涉及抄襲與侵權，引起一班網民熱論和追擊。事後，Lo-Fi House公開承認以此盈利的過失，向大眾與原創者道歉，並作出相應的對策，如將影片、商品下架，也為買家退款等。

Lo-Fi House主要成員魏珊及鄭宇彤只有23、24歲，不足兩年，工作室單季營收破200萬台幣（約52萬港幣），公司仍不斷擴充。（lo.fi.house@Instagram）

按圖看Lo-Fi House詳細的道歉文 ==>

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一群90後的大學畢業生如何單季營收破200萬台幣？

網絡愈來愈發達，比起固定、正規的工作，新一代的年輕人更想成為Influencer、Youtuber或網紅職業，據《CNBC》報道，Z世代（1995-2005年出生）相信Influencer推薦的產品，更想成為其中一人，86%的Z世代受訪者願意發布廣告內容賺取金錢，54%的受訪者更想成為Influencer。

Lo-Fi House的成員也因為興趣已開始拍攝影片，當時主要成員魏珊及鄭宇彤只有23、24歲，不足兩年，工作室單季營收破200萬台幣（約52萬港幣），公司仍不斷擴充；他們憑着當時在台灣還沒有太多人做「軟裝設計」，雖然並非專業室內設計師，但他們拍攝影片分享如何改造空間，同時教觀眾在大眾的家品店選購，如Ikea，以及一些小飾品設計，貼地又實用，帶起「風格師」的潮流，也因而獲得更多工作機會，一星期會有數張訂單，設計費也由一坪350台幣（約90港幣），提高至一坪3,000台幣（約780港幣）。

按圖看Lo-Fi House 如何將「空間風格師 Interior Stylist」發展成一門生意 ==>

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不少Influencer曾因抄襲令自己聲名狼藉，Lo-Fi House涉及抄襲的作品亦因有收費而被猛烈批評。團隊雖然多次為事件道歉，有網民讚他們勇於承認過失，處理成熟，但也有網民不接受其所作所為，到底值不值得原諒，便交由大眾決定。

（資料來源：Dcard、《Cheers》）