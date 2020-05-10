今年41歲的廖碧兒Bernice自從離開TVB後，曾替ViuTv拍過不少話題劇集，更同時開展自己的紅酒王國，既擁有國際品酒資格，又在加拿大修讀商科課程，實行做商界女強人。喜歡烹飪的廖碧兒，不時愛在社交網站分享煮食心得，近日她發佈一張近照，不少網民均指她與張曦雯撞樣，更指其整容！

廖碧兒近年專注發展個人紅酒事業，做得有聲有色。雖然感情未有著落，但又靚又叻，不愁追求者。生活開心的廖碧兒，最近她的一張相被指與張曦雯「撞樣」，兩人笑容非常相像，究竟大家分到哪個是廖碧兒? 哪個是張曦雯嗎？

廖碧兒的近照指與張曦雯「撞樣」。（廖碧兒微博）

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近日發放的照片中，廖碧兒面形變得又小又尖，五官標緻，加上脹卜卜的蘋果肌，Keep得很好，一點都不像41歲。不過照片一出，就被網友指疑似整容，的確近照對比她出道時的樣子，方面形消失，腮骨變小，除了整容，也有網民質疑她P圖過度。

藝人「撞樣」十常八九，圈中亦有很多對「失散的孖生兄弟姊妹」，因為容樣相似度極高，所以不時被人認錯，亦曾鬧出不少笑話......

撞樣明星第1 Pair：黃心穎 蔡一智

黃心穎和蔡一智這Pair「孖生兄妹」討論度極高！他們更因樣貌太似，所以廣告商亦邀他們一起拍廣告，效果很好。可惜，黃心穎因「安心事件」，事業大受打擊。不過當初「安心事件」爆出後，有網民卻在蔡一智IG留言叫他「幫手頂認咗佢」，真的躺著也中槍。

黃心穎和蔡一智這Pair「孖生兄妹」討論度極高！（微博圖片）

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撞樣明星第2 Pair：蔡思貝 達哥

蔡思貝自從被指樣貌被指似電競KOL達哥，便很難擺脫「蔡思達」這個名字。她亦曾自言自己不介意被指似達哥，一起出活動也是噱頭，不過則頗介意被稱「蔡思達」。近年，蔡思貝努力轉型，剪掉長髮，留有一頭氣質型格短髮，努力飾演「男仔頭」的爽朗角色！

蔡思貝自從被指樣貌被指似電競KOL達哥，便很難擺脫「蔡思達」這個名字。（IG@sisleychoi、tat.gor）

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撞樣明星第3 Pair：鍾嘉欣 吳尊

被指「最美兄妹」的鍾嘉欣和吳尊，二人高挺的鼻樑，加上英氣的樣貌，男同女都靚！吳尊曾在電視節目中以女裝造型視人，打扮起來比女生更標緻，更被指與鍾嘉欣一模一樣。他們二人現在各自都有美滿的家庭，亦同是「女兒控」，十分幸福。

「最美兄妹」的鍾嘉欣和吳尊。（視覺中國）

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撞樣明星第4 Pair：倪晨曦 湯洛雯

圈中同時有「最美的姊妹」，兩大美女倪晨曦和湯洛雯二人同時出現的話，真的令人難以分得清楚。她們曾以「姊妹檔」拍攝節目，十分亮眼搶鏡。二人樣靚身材正，事業亦發展得非常不錯，令人羨慕。

「最美的姊妹」倪晨曦和湯洛雯。（湯洛雯IG@roxannetong）