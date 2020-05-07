韓國浪漫喜劇女神朴敏英的動人美貌迷倒不少男女，即使有整過容也大方承認，直爽的性格更讓她在韓國備受喜愛。想不到在泰國也有一位女神長相和朴敏英神似，更被網民稱為是「泰版朴敏英」，除了外貌就連性格也很相近。

泰國女星Bow被網民稱為是「泰版朴敏英」。(bow_maylada@IG)

這位泰國女神就是23歲的女星Maylada Susri，暱稱為Bow。Bow因為擁有出眾的外貌，加上176cm的高挑身材，走在街上也特別吸晴。她在14歲的時候就被娛樂公司發掘，組成5人女子團體「Kiss me five」出道，當時已經嶄露頭角，之後在2013年時參加了泰國超模大賽，憑著甜美長相和高挑身型，最後獲得了冠軍，同時讓更多人認識了這位氣質神似韓國女星朴敏英的美女。

Bow在14歲就被娛樂公司發掘，並組成5人女子團體「Kiss me five」出道。(ilovekamikaze)

Bow除了偶像的身分之外，她還是擔任過泰國CH7台的電視節目主持人。她不但能歌善舞，而且還很喜歡演戲，因此後期的Bow從偶像歌手漸漸轉型至演員，她第一套出演的電視劇是《美人纖》，也是這套劇讓她一炮而紅，成為了新一代的泰劇女神，人氣大漲，之後陸續參演的電視劇都獲得很好的口碑，讓觀眾不單單只看到她是空有美貌的花瓶，而是全方面發展的實力女星。

泰劇女神Bow除了偶像的身分之外，她還是一名電視節目主持人和演員。(bow_maylada@IG)

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訪問承認整型 網民大讚「夠誠實」

Bow精緻的五官加上出眾的氣質一直被網友稱讚是「泰版朴敏英」，特別是她笑起來的樣子，和朴敏英有起碼有八成相似度。Bow也是一位開朗直率的女星，不少泰國網友都喜歡她不做作又活潑的性格，她在接受訪問時曾經被問有否整容，她就坦承小時候曾經鼻子骨折，斷掉的部分沒有取出，因此很容易流鼻血，所以最近才決定把鼻子的骨折部分拿掉，笑指這也算是整型手術的一種。

記者又問她接下來會不會做隆胸手術，Bow笑說她真的問過價錢，全部都很貴，然後還指自己的胸部其實也「夠料」，暫時沒有這個打算。她的回答獲得了網民的激讚，認為她「有問必答」、「夠誠實」。

泰劇女神Bow和朴敏英的笑顏有8成相似。(bow_maylada@IG、rachel_mypark@IG)

泰劇女神Bow貼地穿搭：白色T恤、牛仔褲走天下

Bow除了人美性格好之外，她的衣品也很有品味，不同於眾多女星經常全身穿戴名牌，或者風格難以駕馭，Bow 走的是休閒、簡單的穿搭路線，從她的Instagram上可以經常看到她最愛穿的就是白色T恤加牛仔褲，這個萬年不過氣的配搭不管什麼人穿都不會出錯，舒服又清爽。

按圖看更多女神Bow貼地穿搭：

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Bow的皮膚白皙，因此她可以大膽嘗試鮮豔的顏色，牛油果綠、鴨黃色、暗粉色這些顏色雖然看上去很難駕馭，但是其實穿上去也非常顯白，而且這幾個顏色也是今年十分流行的顏色。雖然女神Bow的身材高挑，但是她很喜歡穿短身的上衣加高腰牛仔褲，不但能露出纖細的小蠻腰，而且看上去青春有活力，減齡得來又時尚！

按圖看更多女神Bow顯白穿搭：