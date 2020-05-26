45歲不老男神林志穎近日帶著老婆陳若儀，參加内地真人秀節目《婆婆和媽媽》，以母子與婆媳關係為主，展現三人日常相處的點點滴滴。過去，林志穎曾帶著可愛兒子Kimi參加節目《爸爸去哪兒》而爆紅，今次難得家中「老婆」和「媽媽」也一同上鏡，除了幸福快樂的畫面之外，也暗藏危機，火藥味濃？

林志穎與陳若儀交往6年後結婚。（林志穎@微博）

做林志穎的老婆壓力真的很大？

林志穎與陳若儀育有三子。（林志穎@微博）

林志穎與有「小林志玲」之稱的台灣模特兒陳若儀在車展相遇，林志穎更是對她「一見鍾情」，他積極把握機會追求佳人，甚至出動朋友一起幫忙，最後終於「抱得美人歸」。陳若儀在2009年誕下兒子Kimi，二人本打算奉子成婚，但因林志穎父親驟然離世，而延後婚期至2013年再補辦婚禮。2015年底陳若儀再添雙胞胎男嬰，組建幸福又熱鬧的五口之家。

林志穎老婆身份 10年來受盡輿論的酸言酸語攻擊

陳若儀與林志穎戀愛後就一直飽受抨擊。（kellymermaidchen@IG）

17歲就出道的林志穎發表第一張個人唱片就一舉爆紅，因俊俏的外表以及膾炙人口的歌曲，讓其人氣居高不下紅遍大江南北。後來林志穎出演過多部影視作品，在自己熱愛的賽車領域也有不俗的成績，人氣多年來不減。要和擁有如此高人氣的男星戀愛及結婚，要承受的壓力可想而知是多麼巨大。人氣及事業都不及林志穎順遂的陳若儀， 在鏡頭前坦露自己作為「林志穎太太」的心聲，她心酸表示自己壓力真的很大。

林志穎老婆陳若儀有「小林志玲」之稱：（點閱下圖查看）

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很容易崩潰，這十多年來一直被輿論攻擊著… 陳若儀

陳若儀談及自己成為林志穎太太後，壓力反而變得更大，10多年來她一直受盡外界的謾駡，例如説她「長得醜」、「齙牙」、「你憑什麼嫁給他」等各種人身攻擊，她形容整個過程「萬箭穿心」。這次第一次以林志穎老婆身份出現在熒幕前，她仍然心有餘悸一度卻步。

林志穎老婆陳若儀談及10多年心路歷程激動落淚：

奶奶都是麻煩生物? 女强人奶奶更難相處

林志穎希望參加節目《婆婆和媽媽》能拉近與母親的關係。（林志穎@微博）

婆媳關係一直是世紀難題，加上林志穎如此優秀，作為媳婦的陳若儀坦言自己壓力很大，她表示婆婆覺得「自己兒子很優秀」，一旁緊張的自己因此更加擔心自己會説錯話、做得不好或者達不到婆婆的要求，從而變得寡言及更小心翼翼。就連林志穎本人都坦承媽媽對自己以及媳婦都會比較嚴格，仍然保留著一些傳統觀念。林志穎生長在離異家庭，與母親相處時間並不多，從小由父親拉扯長大。而母親離開後，自己一個人打拼，是個名副其實的女强人。

注重儀容：不容許媳婦穿破洞牛仔褲

林志穎媽媽認為陳若儀穿破洞褲不禮貌。（《婆婆和媽媽》節目截圖）

從鏡頭前就能感受到陳若儀對婆婆十分敬畏，她分享婆婆對自己的穿著十分有要求，不希望她穿露出太多肉、太過暴露的衣服。林志穎希望通過參加這次節目，能夠拉近三人之間的關係，不過「三人行」卻碰撞出更多激烈的火花。陳若儀與林志穎到達林媽媽家中，因穿了一條有破洞設計的牛仔褲的「爛牛」而被婆婆墦當眾指責，更出言要她更換。林媽媽不留情面地對媳婦說：「來我們家裏不要穿短褲，不禮貌」，讓場面一度變得緊張和尷尬，在場的陳若儀與林志穎面露難色，一時之間緊張氣流在蔓延……

林志穎媽媽當面批評陳若儀的衣著：

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林志穎媽媽的「專制奶奶」舉動引起網絡熱烈討論，許多網民都十分同情陳若儀在家中卑微的地位，認為奶奶的管教過分嚴苛，連在炎熱夏天穿短褲或有破洞設計的牛仔褲也不被允許，限制衣著打扮的自由，思想太過古老傳統。也有人支持林志穎媽媽，認為拜訪長輩應該穿著端莊一些。林志穎家庭的婆媳相處一下子成為話題，看來陳若儀與林媽媽相處不算十分融洽，林志穎媽媽較為强勢的作風想必日後對她也會「處處刁難」，日後婆媳間又會擦出怎樣的火花讓人十分期待！

查看更多林志穎一家幸福合照：（點閱下圖）

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面對强勢婆婆該如何化解緊張關係？

女人為何總是為難女人？婆媳關係緊繃已成為世紀難題，除了日積月累的摩擦與衝突之外，夾在中間做中間人角色的各位丈夫，更是苦不堪言。奶奶似乎總是看媳婦不順眼，媳婦又覺得雙方代溝嚴重，若遇著强勢奶奶，婆媳關係可能會成為家庭關係中的「定時炸彈」！如何經營婆媳關係是一門學問，以下5個心態教你如何化解與强勢奶奶之間的緊張關係！

婆媳緊張關係該如何化解？（aige Cody/Unsplash）

媳婦該怎麽做，才能拉近婆媳關係？（點閱下圖查看）