韓國女團BLACKPINK成員Lisa早前因參與內地選秀真人騷節目《青春有你2》而令人氣再度上升，最近卻爆出Lisa被前經理人詐騙高達10億韓圜（約630萬港元）的消息。

BLACKPINK Lisa被前經理人詐騙高達10億韓圜（約630萬港元）。(lalalalisa_m@Instagram)

據韓國傳媒《體育朝鮮》報道，Lisa前經理人迷上賭博，經常出入娛樂場所，無力償還債務問題，於是以幫助Lisa購買房地產作為行騙理由並再次輸清光，涉及10億韓圜（約630萬港元），所屬的YG事務所證實其事。

報道亦訪問了一名Lisa的好友，指由於前經理人於BLACKPINK出道開始便一直負責照顧，故Lisa與各成員均極為信任前經理人，亦放心將金錢負託於他，卻沒想到對方竟看中Lisa從小到韓國打拼，對金錢觀較為薄弱等而詐騙她金錢。

Lisa念及舊情，希望能私下解決事情。(lalalalisa_m@Instagram)

所屬YG事務所亦表示已進行內部調查和紀律處分，該名經紀人被解僱，同時已償還部份金錢，不過基於過往的依賴與信任，相信此背叛事件傷透了Lisa的心。而YG事務所亦就此事對粉絲深表歉意，指將會製定方案防止同類型事件再次發生。

經理人無疑是時刻陪伴在藝人身邊、貼心照顧與幫忙的工作人員，故藝人與經理人之間有一定程度的信任度，不過很多時候都會涉及金錢或合約糾紛，導致反目收場。

以下女星也曾經歷過＝＝＞

周秀娜

周秀娜曾與前經理人Roy對簿公堂。(chrissienana@Instagram)

周秀娜於2008年被GME環球狂熱經理人Roy發掘，及後簽約以模特兒身份入行，2013年成立周秀娜工作室轉型為演員，但其經理人合約仍歸GME所擁有。

合約亦標明周秀娜的工作酬勞將與經理人公司以六四比例對分，經理人公司需在代收酬勞後60日內轉帳予周秀娜。不過，經理人公司未有按照合約交還應得的400多萬酬勞，周秀娜於2018年9月入稟高等法院控告經理人公司違約，指曾發律師信追討亦只能追回60萬，故要求法庭頒令終止她與經理人的合約，同時追討約355萬的工作酬金。經理人Roy卻反向周秀娜展開索償訴訟，合作近10年的二人最終對簿公堂。

鄧紫棋（G.E.M.）

鄧紫棋（G.E.M.）曾指自己與前經理人Tan時常吵架。(gem0816@Instagram)

鄧紫棋（G.E.M.）2008年簽約蜂鳥音樂出道，經理人張丹（Tan）一直替她處理工作上事宜，亦成功讓鄧紫棋勇奪當年新人獎項，歌曲變得為人熟悉，後來安排鄧紫棋進軍內地市場。雖然同樣在內地走紅，但鄧紫棋卻曾於社交平台曾提及「我和Tan的日常談話內容都是7分爭吵3分和氣」，證明二人常吵架。鄧紫棋與張丹各方面的處事態度，亦似乎真有不同。經理人試過在鄧紫棋紅館開騷時，替她包機票和酒店邀請內地傳媒來港，卻拒絕本地平面傳媒採訪等。

鄧紫棋逐於2019年提出解約，並在社交平台指自己已多次在律師陪同下與公司商討、找調解員進行調解：「這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態；一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓；包括幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通，希望和平解決事情……撫心自問，我真的盡力了。」鄧紫棋（G.E.M.）更寫下除了爸爸，他們（張丹及音樂人Lupo Groinig）曾是她最信任的男人的字句，但還是要結束11年的合作關係。

更多與經理人涉及金錢或合約糾紛的女星＝＝＞

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（資料來源：《體育朝鮮》）