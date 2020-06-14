國際知名明星足球員基斯坦奴‧朗拿度 (Cristiano Ronaldo)和性感模特兒女友洛迪古斯 (Georgina Rodriguez)的感情一向備受大眾關注，C朗女友Georgina從一個寂寂無名的售貨員，搖身一變成為知名的紅人，除了獲得「世界級鑽石王老五」C朗的心之外，Georgina的生活也360度大轉變，從一個普通人變成擁有新近二千萬IG追蹤者的網絡紅人，而且身價還不斷上升，甚至能夠媲美荷里活女星，人前人後都是焦點。

C朗拿度和現任女友經常在IG上載親密合照，兩人熱戀4年依然十分恩愛，浪子C朗終於被收服。(georginagio@IG)

基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）和Georgina愛的高調經常曬恩愛：(按圖看更多)

Georgina自從知名度大增後，不管是她展露身材的性感照還是和C朗的親密合照都至少超過100萬人讚好，成為不折不扣的IG大紅人。不過除了放閃照和身材照之外，Georgina被網友批評最近愈來愈多高調炫富的照片，惹來外界反感。

遇上基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）後，Georgina由平凡售貨員變成足球巨星的女人，生活360度大轉變。(cristiano@IG)

C朗女友炫富成癮? IG洗版奢華珠寶、名牌手袋

從Georgina的Instagram上可見，她經常都會上載自己出席名牌活動，打扮得花枝招展的照片。除了大曬身上的名牌服飾，網友又指Georgina拍照時都明顯刻意展示手上名貴的珠寶首飾，特別是最近最常見的藍寶石鑲戒指。

Georgina在Instagram上炫耀自己所戴的首飾，總值合共就要72.5萬英鎊(約700萬港元)。(georginagio@IG)

根據外媒《The Sun》指出，這隻寶石戒指單是價格就要66.7萬英鎊(約$655萬港元)，另外還有價值2.5萬英鎊(約25萬港元)的鑽石手鐲和出自Patek Philippe的價值3.3萬英鎊(約$32萬港元)的手錶。單是「一隻手」的價值已超過700多萬港元，十分誇張!

基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友Georgina的瘋狂炫富照：

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C朗1億港元私人飛機成打卡熱點 炫富出鏡率最高

除了展示身上的行頭之外，Georgina還經常會在C朗的私人飛機上拍照，這架私人飛機同樣價格不菲，飛機的型號是「灣流G650」，購入價格大約是1200萬英鎊(約1億港元)，可以坐到多達18人。而且這架私人飛機在Georgina個人IG上的出鏡率很高，每次C朗要出席重要場合時都會帶上全家人一起乘坐這架私人飛機，還會和Georgina開私人飛機去度假遊玩，只能說有錢人就是有任性的權利。

Georgina還會經常在C朗的私人飛機上拍照，這架飛機的價格更是驚人。(georginagio@IG)

基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）的豪華私人飛機成女友打卡熱點：(按圖看更多)

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不過Georgina的炫富行為愈來愈頻繁，引起更多「仇富」言論。網友們紛紛表示她浮誇的穿衣風格原本就難以理解，根本就是個只會炫耀又沒有品味的女人，再對比Georgina成名之前的日常打扮其實十分樸素，IG也多是分享一些性感運動照或是和朋友的聚會照，和現在瘋狂炫富的行為截然不同。變得富有後的她，給人虛榮愛曬命的感覺愈來愈強，網友紛紛表示只懂炫耀的她顯得更加低俗沒品味。

Georgina成名之前打扮也十分樸素，IG也多是分享一些性感運動照或是和朋友的聚會照，和現在炫富表現截然不同。(georginagio@IG)

愈喜歡炫耀自己 內心愈缺乏安全感

透過炫富建立自己的價值，獲取更多認同或關注，這是最可悲的做法。(Priscilla Du Preez / Unsplash)

真正的有錢人不愛炫富 生活得低調貼地

根據心理學專家Hanan Parvez指出，如果一個人愈喜歡炫耀自己，那麼就代表她的內心愈缺乏安全感。專家認為只有當一個人覺得自己在別人眼中不重要的時候，才會藉由炫耀某樣東西來汲取別人的認同或關注，證明自己的獨特性，從而獲取更多的安全感和自信，最後變成藉由炫耀來建立自己的價值，這是最可悲的做法。

紐約新學院(The New School)社會學副教授Rachel Sherman為籌備新書而研究有錢人的生活，發現真正富有的人是不會有炫富的行為，甚至會極力掩飾自己有錢的事實，強調自己是普通人。很大原因是世界上富有的人只是佔很少一部分，他們不想因為富有而受到「仇富者」的批判，即使日常生活也十分低調，盡量不讓自己過於「離地」，才能融入大眾。