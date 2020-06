46歲馬國明與33歲的湯洛雯在Instagram上載相片,承認戀情,雙方已見家長。馬國明坦言「自己年紀都唔細」,而湯洛雯亦直言自己「不是拍散拖材料」,二人目標一致。但浪子想結婚,真是只因為年齡驅使?

馬國明和湯洛雯曾於《心理追兇Mind Hunter》中合作。(roxannetong@Instagram)

46歲馬國明戀33歲湯洛雯 以結婚為目標?

46歲的馬國明被傳媒拍到夜訪33歲湯洛雯,二人隨後雙雙在Instagram上上載相片,大方承認戀情,不少圈中朋友都留言祝福。「靚湯」接受訪問時更指每次拍拖都以結婚為目標,更表示已見雙方家長,除了圈中好友陳敏之催婚,不少網友都估計二人或許快要結婚。

二人是次高調承認戀情,有別於馬國明與黃心穎自2017年開始傳出緋聞,多年被傳媒拍到一起看戲吃飯,也未有公開承認關係,開初只是說在了解當中,後來才慢慢默認關係,直到「安心偷食」事件發生,馬國明雖事事維護心穎,但二人最後也是分手收場。是次馬國明與「靚湯」相戀,態度完全不一樣,有指二人拍拖不過數月,二人便即大方承認。

圈中很多年紀差距大的夫婦,浪子35+結婚變寵妻狂,點圖即看==>

+ 14 + 13 + 12

戀較年長男生更能開花結果?男生想結婚 轉捩點在⋯⋯

湯洛雯馬國明大方承認戀情,得到大家的祝福。二人相戀不足半年,便已以結婚為大前題,是雙方都有獨特魅力,一見便覺是終身伴侶;還是男生、女生,到了某年紀便自自然然談婚論嫁?時興女生要獨立自主,可是身邊還是不少女友人,為了那遲遲未肯談婚論嫁的男友苦惱,是合久必婚,還是不結婚,便「分手」?身邊人還未想結婚,是太早、他太年輕、還是他根本就是錯的人?

馬國明與湯洛雯公開相戀後,前度黃心穎祝他身體健康、平安。(馬國明微博圖片)

《為何男人娶她們,而不是其他》( Why Men Marry Some Women and Not Others)一書的作者John Molloy就指出,我們常常誤以為男生也有所謂的適婚年齡,其實男人想不想安定下來,與年紀無關,反而是他的個人成就與遇到「真命天女」前的那段時間。

點圖即看,男人想結婚轉捩點在哪?==>

參考資料:Today