46歲馬國明與33歲的湯洛雯在Instagram上載相片，承認戀情，雙方已見家長。馬國明坦言「自己年紀都唔細」，而湯洛雯亦直言自己「不是拍散拖材料」，二人目標一致。但浪子想結婚，真是只因為年齡驅使？

馬國明和湯洛雯曾於《心理追兇Mind Hunter》中合作。（roxannetong@Instagram）

46歲馬國明戀33歲湯洛雯 以結婚為目標？

46歲的馬國明被傳媒拍到夜訪33歲湯洛雯，二人隨後雙雙在Instagram上上載相片，大方承認戀情，不少圈中朋友都留言祝福。「靚湯」接受訪問時更指每次拍拖都以結婚為目標，更表示已見雙方家長，除了圈中好友陳敏之催婚，不少網友都估計二人或許快要結婚。

二人是次高調承認戀情，有別於馬國明與黃心穎自2017年開始傳出緋聞，多年被傳媒拍到一起看戲吃飯，也未有公開承認關係，開初只是說在了解當中，後來才慢慢默認關係，直到「安心偷食」事件發生，馬國明雖事事維護心穎，但二人最後也是分手收場。是次馬國明與「靚湯」相戀，態度完全不一樣，有指二人拍拖不過數月，二人便即大方承認。

圈中很多年紀差距大的夫婦，浪子35+結婚變寵妻狂，點圖即看＝＝＞

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戀較年長男生更能開花結果？男生想結婚 轉捩點在⋯⋯

湯洛雯馬國明大方承認戀情，得到大家的祝福。二人相戀不足半年，便已以結婚為大前題，是雙方都有獨特魅力，一見便覺是終身伴侶；還是男生、女生，到了某年紀便自自然然談婚論嫁？時興女生要獨立自主，可是身邊還是不少女友人，為了那遲遲未肯談婚論嫁的男友苦惱，是合久必婚，還是不結婚，便「分手」？身邊人還未想結婚，是太早、他太年輕、還是他根本就是錯的人？

馬國明與湯洛雯公開相戀後，前度黃心穎祝他身體健康、平安。（馬國明微博圖片）

《為何男人娶她們，而不是其他》（ Why Men Marry Some Women and Not Others）一書的作者John Molloy就指出，我們常常誤以為男生也有所謂的適婚年齡，其實男人想不想安定下來，與年紀無關，反而是他的個人成就與遇到「真命天女」前的那段時間。

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參考資料：Today