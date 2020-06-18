容祖兒(Joey)在6 月 16 日剛滿40歲生日，好友蔡卓妍(阿Sa)送上蛋糕慶祝，箇中驚喜令她感動大讚:「邊有咁有心思嘅人㗎！」原來阿Sa竟然將Joey幾個月前畫下的小動物圖案，一一呈現在蛋糕上，心思滿分。阿Sa向來對朋友重情重義，人緣甚好的她結交了不少圈中好友。究竟活潑愛笑的她，是如何成為大家心目中的「完美閨密」?

蔡卓妍(阿Sa)送上蛋糕為容祖兒(Joey)慶祝生日。（Instagram@yungchoyee）

蔡卓妍(阿Sa)與容祖兒(Joey)一直彼此稱呼阿傻與煮鵝，是圈內超級要好的閨蜜。阿Sa早在Joey生日前，就提早送上蛋糕為對方送上驚喜。雖然蛋糕不是阿Sa親手製作，不過構思上卻充滿與眾別不同的心思。壽星女Joey在收到蛋糕之後，不禁在社交平台上分享喜悅：「蔡卓妍係傻㗎，咁都比佢諗到呢一個蛋糕」原來幾個月之前，Joey一時興起將自己畫下的小動物分享給阿Sa看。雖然這不是什麼大事，就連當事人都已經忘記這件事，但是阿Sa卻記在心內，成為Joey的生日蛋糕的設計。

蔡卓妍(阿Sa)更加用水彩手畫DIY生日卡送給容祖兒(Joey)。(Instagram@choisaaaa)

蔡卓妍(阿Sa)也回應留言說：「係因為你畫嘅畫令人一見難忘啫🤣🤣真係好得意😍😍」當容祖兒(Joey)看見自己的畫作竟然變成立體公仔出現在眼前，自然是驚喜萬分:「依家佢哋好似扭蛋公仔咁得意嘅動物喺我面前出現，好開心好開心，邊有咁有心思嘅人㗎！」阿Sa如此的窩心舉動，確實是心思滿分，Joey收到這份禮物又怎會不暖在心頭?

容祖兒(Joey)的小動物畫作，也真的太可愛了吧！（Instagram@yungchoyee）

蔡卓妍(阿Sa)入行以來的人緣都相當好，在圈中有很多位明星好友。之前與周柏豪主演宣傳電影《原諒他77次》時，有指她請來差不多半個娛樂圈的明星好友來客串，再一次證明她的好人緣。阿Sa出道多年一直對朋友重情重義，真心待人，能成為她的朋友一定是如Joey一樣幸福！

蔡卓妍(阿Sa)如何成為大家心目中的「最佳好友」?

一：無明星架子 平易近人

蔡卓妍(阿Sa)私底下與人相處，都是如鄰家女孩一樣平易近人，沒有明星架子。即使是她身邊的助手都十分喜愛和信任她。先前疫情期間，阿Sa的助手Sum竟然主動叫阿Sa幫她剪頭髮，就連好友關智斌（Kenny）以及阿嬌的助手的頭髮，都是由她親手操刀。除了是阿Sa有一定的剪髮技術，也可見她與大家感情深厚要好，才敢放心「交個頭」給她吧！

助手Sum已跟隨蔡卓妍(阿Sa)多年，曾經在阿Sa出道十五周年送上一個「SNIWT」的車牌祝賀(車牌左右轉換就是TWINS)，阿Sa感動得在社交平台分享說：「中間大家雖然有試過分開，但緣份還是把我們湊在一起，他說話有時很討厭，不過他內心是非常好的！他不會説但會用行動去表達對別人的好，支持著他愛的人！」即使是助手，阿Sa也對待對方也如朋友一樣，平日的相處沒有「上司」架子，二人相處模式自由自在，不會令身邊人感到有壓力。

二：不愛計較 出力支持朋友

蔡卓妍(阿Sa)與台灣女星楊丞琳是多年的閨密，楊丞琳在執導自己《單》的MV時，向蔡卓妍(阿Sa)邀約擔任MV女主角。阿Sa立即二話不說答應表示：「丞琳第一次當導演，支持是必須的！」更加主動表示不收取任何酬勞，出心出力支持好朋友。

【點撃看】蔡卓妍(阿Sa)在楊丞琳執導的MV中爆喊：

+ 5 + 4 + 3

蔡卓妍(阿Sa)與電影製作人錢小蕙（Amy）私下交情甚好，阿Sa為明明工作檔期已經十分緊密，難以抽身，但是她仍然堅持為好友Amy拍攝電影《再見UFO》，更加親自致電經理人公司老闆重新度期。她為了支持好友的作品，不怕辛苦，捱眼瞓也要完成拍攝工作，展現專業演員的態度，同時對朋友義不容辭，相當有義氣。

蔡卓妍在《再見UFO》擔任女主角。(《再見UFO》劇照)

三：珍惜與朋友相聚見面

掛念好朋友的心情，總讓人急不及待，很想立即與對方會面談心。在2016年，楊丞琳來到香港舉辦簽唱會，不過飛機因為延誤要凌晨1點才到港。阿Sa得知好友來港，即使是夜也要見面，二人更在酒店聊天直到凌晨5點然後一起睡覺。當時楊丞琳也神秘地表示：「我們無話不談，當然會聊心底話，但這是我們的private time，我不透露聊了甚麼。」可見二人深厚的閨密情。

蔡卓妍(阿Sa)和楊丞琳感情深厚，因為二人身處異地，所以更珍惜對方。(Instagram@rainie77)

蔡卓妍(阿Sa)不時與朋友結伴出國旅行，曾與鍾欣潼（阿嬌）日本東京快閃一日遊，又曾經與容祖兒(Joey)去過日本北海道滑雪。朋友間的旅行從來得來不易，即使娛樂圈的工作繁忙阿Sa也一定抽空與朋友一起旅行，珍惜與朋友共聚的時光。阿Sa平日更經常在朋友的Instagram上留言，就算不見面也要保持聯絡。

蔡卓妍(阿Sa)在社交平台分享與容祖兒(Joey)「嘴對嘴」的接吻照。(Instagram@choisaaaa)

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四：不離不棄 有難如同當

蔡卓妍(阿Sa)與鍾欣潼（阿嬌）以TWINS香港女子組合一起出道，不單是工作上的好拍擋，私下也是好朋友，多年以來一同經歷過不少風風雨雨。昔日阿嬌的「照片風波」，大大影響了TWINS的形象和工作。阿Sa不單沒有怪責阿嬌，更一人擔起TWINS的工作重任，推出個人大碟《二缺一》。她從沒抱怨，亦沒有因阿嬌出事選擇置之不顧，她曾表示每一次唱這首歌的時候，感覺都特別的深。蔡卓妍(阿Sa)出席內地訪談節目《非常靜距離》時，曾經被問道有沒有想過徹底單飛，她表示「兩個人可以走在一起是緣份 」。這對好姊妹多年來的感情早就超越拍檔的位置，當朋友有難時，阿Sa也第一時間出頭幫助，給予無限量的支持和陪伴。

【點撃看】蔡卓妍(阿Sa)對單飛放棄阿嬌想法的真心話：

蔡卓妍(阿Sa)與一眾姊妹合資過十萬為阿嬌送上「空中城堡」結婚蛋糕。(Instagram@choisaaaa)

在鍾欣潼（阿嬌）宣佈與賴泓國離婚之時，蔡卓妍(阿Sa)依然默默地支持好姊妹的決定，亦暗中在ＩＧ取消關注賴泓國。回想當日阿嬌結婚的時侯，身為伴娘的阿Sa與一眾好姐妹準備了一個過十萬的「空中城堡」結婚蛋糕送給阿嬌。阿SA在阿嬌的美國婚禮上，曾經深情說道：「雖然妳再不是蔡太，要變成賴太了，但妳永遠永遠都是我的小嬌嬌，無論角色怎麼變，妳在我心中永遠不變！」二人也不杜禁泛下淚光，場面十分感動。

【點撃看】蔡卓妍(阿Sa)在阿嬌結婚時的感人致辭：

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五：愛開玩笑 製造朋友間快樂回憶

在疫情期間，蔡卓妍(阿Sa)由馬來西亞返港，要14日的居家隔離，她竟然頻頻在社交平台上分享老友們的舊相，分享當年的小趣事。風趣的她更加重提整蠱老友關智斌（Kenny）的舊事，笑言：「又搵到啲珍藏🤣唔記得邊年，我哋全部人去咗唔記得咗邊度做嘢，做完嘢返酒店話約埋一齊玩，點知個關斌（關智斌）話要瞓覺，跟住我哋就衝咗入佢房，攞咗啲食剩嘅蛋糕……跟住……（看圖）🤣」

蔡卓妍(阿Sa)在IG上取笑關智斌（Kenny）更HASHTAG寫下「#關斌真係慘#成日比我哋蝦#好彩佢性格好#又玩得#又靚仔 😍😍#條孖煙通又靚 。」（Instagram@choisaaaa）

蔡卓妍(阿Sa)十分重視老友，即使多年來認識多少的新朋友，她依然顧念舊情。在最後的隔離夜，阿Sa、關智斌、Joey和鄭希怡一起視像通話，見見對方。他們相處時不時互開大家玩笑。通話期間的關智斌因為打呵欠，而被阿Sa立即cap圖出賣他的醜態趁機取笑！

蔡卓妍(阿Sa)與關智斌、容祖兒(Joey)和鄭希怡一花了差不多兩小時進行視像通話 。（Instagram@choisaaaa）

蔡卓妍(阿Sa)雖然常常取笑關智斌，但他是阿Sa的「男閨密」，曾經為了慳錢而旅行時同住同一間房。早前關智斌買了新相機，阿Sa也擔起model一角幫忙試機；去年關智斌開演唱會，阿Sa又感動得到在Instagram打長文，分享好友成功的喜悅和感動。許多點點滴滴的小事上，都互相取笑，互相分享和各支持，成為對方生命中的快樂。

【點撃看】男閨密表示蔡卓妍(阿Sa)娶得過:

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六：對朋友抱有感恩的心

去年蔡卓妍(阿Sa)再次入圍金像獎頒獎典禮，一眾好友為舒緩她緊張的心情，都傳送了一張張的搞鬼的「緊張照片」逗她笑，希望幫她放鬆心情。阿Sa除了大笑一場，內心也十分感動：「坦白講，我一啲都唔緊張因為我心裏有數 ，反而見到啲屋企人同埋好朋友仲有fans為我咁緊張，心裏面真係好感動，但更多嘅係唔好意思。」

蔡卓妍(阿Sa)不單只為人開朗樂觀，而且重情重義，真心對待朋友，難怪會這麼討人喜歡，有一大班的好朋友。此時此刻，有想起身邊的朋友嗎？限聚令拉遠人的距離，但拉不走人的感情。長大了相聚的時間愈來愈少，就學懂要更加珍惜留在身邊的朋友，如果有想念起的朋友，不妨約出來見見吧。就如阿Sa所講：「人生有一班真正朋友的確好極 ！」

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