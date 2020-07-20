三浦春馬於7月18日被發現於東京寓所自殺身亡，享年30歲，事件震驚圈內、外人士，惋惜萬分。三浦春馬童星出道，曾演出《戀空》、《14歲的媽媽》等經典日劇，是許多日本劇迷、電影迷心中永遠的男神。

30歲的三浦春馬自殺身亡，離開人世。（三浦春馬微博）

1990年生的三浦春馬，童星出身，17歲與新垣結衣拍攝電影《戀空》，深情不羈的角色令他紅遍亞洲，一躍成為日本一線男演員，及後主演多部人氣《14歲的媽媽》、《極道鮮師》、《血色星期一》等經典日劇，無人不曉；在15日更在Instagram上，為即將在9月播出的新劇《錢的盡頭是愛情的開始》宣傳，事業如日中天。

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有日本網民找回2018年他和好友小栗旬受訪內容，當時小栗旬被問到：「三浦春馬對你來說是什麼樣的存在？」他回應：「真的很在意他，有時候也很擔心他，希望他能好好活著。」外界還在揣測他尋死原因。

母親不諒解 尋溫暖愛情

日本社會看重長輩、道德觀、輿論，相信6歲已經出道的三浦春馬所承受的壓力都不少，據日本媒體《體育日本》報道，三浦春馬拍攝《戀空》後爆紅，片約不斷，非常忙碌，有點吃不消，在19歲時，有引退的想法，更向友人訴苦：「我記不得台詞，覺得精神上被追捕，我想要逃跑。」

他想回到故鄉茨城縣務農，過單純的生活；可惜，有指得不到母親諒解，更反問他息影後誰供樓，雖然母親並非貪錢，而是依賴家中獨子，但也因而令三浦春馬與母親關係疏離。

三浦春馬常與美女合作，也曾與新垣結衣、蒼井優和三吉彩花傳出緋聞，而唯一能確定是在2016年與舞者菅原小春的戀情，二人的甜蜜合照曾在情人節流出，眼神流露滿滿愛意，可惜二人最終在2017年間分手，三浦春馬也曾在東京小子（TOKIO）的節目中曾自爆有一位女朋友不願花太多時間在他身上，自己卻想對方能每天愛他多一些，最後主動提出分手，外界估計是與三浦春馬性格極大差別的菅原小春。

三浦春馬親和力高。（haruma_miura_info@instagram）

為人真實、體貼 受前輩愛戴

外界看三浦春馬親和力高、真誠，統統都是正面的，卻在日前，他選擇結束生命，震驚圈內、外人士，師兄福山雅治在直播中為此發聲、暫停直播：「我們AMUSE的夥伴，三浦春馬，離開了。雖然我現在正述說這件事情，但完全沒有真實感，還沒有辦法面對他的死。」大讚三浦春馬是非常體貼、細心之人，演唱《向日葵》送給天上的三浦春馬，還請大家不要忘記他的作品，並結束直播。

三浦春馬不但受圈中人愛戴，2017年曾有內地網民表示在英國留學期間，與三浦春馬做過室友，初次見面他非常熱情，願意用英文與對方溝通，又與對方外出吃飯、參觀；三浦春馬更有次因工作在室友面前哭了：「後來想起他其實是一個特別真誠的人。」三浦春馬去世後，這位室友再次現身：「很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好。」

無論如何，死者已矣，筆者想引用三浦春馬在《戀空》中一句台詞：「我想變成天空，如果變成天空，就能永遠看著美嘉。」，謝謝你，謝謝你伴了這一代人成長。

【按圖看】與三浦春馬的藝人，對他的工作態度，皆讚口不絕==>