撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-26 10:32

消委會測試｜瑜伽墊與皮膚直接接觸，有機會混和汗水、皮屑，須妥善清潔，否則容易受感染，或染上皮膚病。瑜伽墊製造物料也要留心，會否含有害物質甚至影響生殖系統。消委會評測市面上30款瑜伽墊，有邊幾款超標？另附5大清潔實用須知。

不少女生都備有瑜伽墊進行操練，必須妥善清潔，否則滋生細菌感染皮膚。(coffee89921@IG)

消委會2020年測評市面上30款瑜伽墊，結果發現，28款樣本檢出甲酰胺（formamide），當中有9款的甲酰胺含量高於歐盟玩具安全指令規定每公斤 200毫克的上限，含量最高一款，更超出相關規定的5倍。根據歐洲化品管理局的動物研究顯示，甲酰胺對造血和生殖系統造成影響，長期接觸可對胎兒造成傷害。

▼▼▼【按圖看】消委會測評9款瑜伽墊的甲酰胺含量超標，Nike、addidas皆上榜？▼▼▼

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如不定時清潔瑜伽墊，或成為真菌的繁殖樂園，刺激皮膚出現炎症。(yogamatjakarta@IG)

瑜伽墊的材質成分固然重要，日常清潔也不容忽視。外國媒體huffpost引述美國羅格斯大學醫學院教授指，瑜伽墊是細菌的蘊藏地，曾是瑜伽愛好者的他根據過往免疫學與感染性疾病的研究經驗得出，運動過後也大量排汗，滴進或依附在瑜伽墊上，令瑜伽墊成為細菌與多種可刺激皮膚出現發炎或敏感真菌的繁殖樂園。

有些人毫無緣故地染上皮膚病，或許是接觸過瑜伽墊，他舉例，若有一名身上帶有金黃色葡萄球菌，或皮膚癬患者在瑜伽墊上，留有難以察覺的皮脂分泌物與汗水後，下一位用家便有機會因接觸分泌物而出現皮膚問題。

瑜伽墊清潔注意事項

若有機會與人共用同一瑜伽墊，使用前留意衛生情況，即使是「私伙」，盡量不外借他人共用，也不可忽略瑜伽墊的日常清潔。消委會提出5大清潔瑜伽墊注意事項，以減少患皮膚病機會。

▼▼▼【按圖看】清潔瑜伽墊5項須知，減少患上皮膚疾病機會▼▼▼

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（價錢更新截至2020年8月）

資料來源：huffpost，消委會

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