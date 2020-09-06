【Chanel】每次一想到經典手袋也離不開入手Chanel Flap Bag 或 2.55；但擁有不同 Chanel 手袋一點也不瘋狂，作為一個Chanel Fans具備甚麼特質？

來自澳洲的 Steph 擁有逾70個Chanel手袋收藏。（stezzzzzzzzz@instagram）

Chanel 粉絲手袋收藏量誇張 吸3.5萬追蹤

Chanel手袋每年加價，小資女要入手一個Chanel的距離又拉遠了，那麼擁有逾70個Chanel手袋收藏，是甚麼概念？

來自澳洲的Steph是一位熱愛時裝的女生，更鍾情Chanel，她的Instagram中，Chanel的產品是佔9成，不論是Flap Bag、2.55、Boy Chanel，還是限定版手袋都能在這看到，單是去年首次推出，Karl Lagerfeld 與 Virginie Viard共同創作的 Chanel 19，Steph已擁有6個，手袋多得不知一次拿多少個好：「When you can’t decide on 1 bag, wear 5（當你想不同選哪一個，揹5個吧。）」，讓人大開眼界之餘，也懷疑到底用不用錢買的，她則指：「Not sponsored by Chanel（不是品牌贊助）」相信每一個手袋都是她真金白銀買回來。

按圖看看更多Steph的Chanel收藏與生活＝＝＞

+ 15 + 15 + 15

Steph的穿搭散發着「Chanel Girl」的不羈、率性。（stezzzzzzzzz@instagram）

Steph不單是擁有手袋，各種鞋履、飾品、化妝品都是來自去Chanel的，但從她的穿搭中，不會有一種只是把各奢侈品往身上放，配搭中也流露不羈、率性的風格，當然時尚與炫富永遠是觀點與角度的問題。

平日，Steph的穿搭都以黑白、大地色為主，別以後衣服都是印有Chanel Logo，相反全大部分都是白色素Tee、背心，配黑或白的下身，這樣才能突出她戴的金色Chanel飾品與各式手袋，也在簡約與奢華中取得平衡感，不致令人反感。

按圖看看更多Steph的「Chanel Girl」穿搭＝＝＞

+ 5 + 5 + 5

Yana憑着不同的Chanel分享文，在 Instagram 吸納了 9.4萬粉絲。（missyanacherie@instagram）

自製「Chanel Cafe」 資深粉絲分享實惠價入手Chanel Vintage

不只 Tiffany＆Co. 推出了Tiffany Blue Box Cafe，Chanel也有？為何會在一些人的Instagram中看到具Chanel Logo 的咖啡、牛角包？原來這都是來自Chanel迷Yana的傑作。

來自美國的Yana是位Blogger，平日在網絡上分享她的Chanel收藏、擺拍、食物，而她拍的每一張照都要加入她心愛的Chanel，就像拍一個早餐，小至紙巾，大至主食，她都要弄一個「Chanel」在上才覺得「my ideal day（我理想的一天）」。

按圖看看更多Yana 自製的「Chanel 餐」＝＝＞

+ 2 + 2 + 2

稱得上狂迷，Yana 的收藏亦多不勝數，說得出的款式都基本上都有，但比起新款式，她更愛Chanel Vintage與經典款，你不會看到Gabrielle、Chanel 19等2010年後推出的經典系列，反而各式各種的Classic Flap Bag出鏡率更高，甚至有80、90年代推出的Vanity，如果澳洲 Steph 是現代個性的Chanel迷，Yana 便走復古奢華。

【Chanel手袋】Yana 收藏不少Chanel Vintage。（missyanacherie@instagram）

她更在日誌分享，部分Chanel收藏都是在二手店意外尋寶找回來，她指要找到合適的Chanel Vintage也要考經驗，因為大多不是價錢貴得不合理，要麼就殘破不堪，而且更有假貨，所以要對Chanel的驗證有一定認識才會成功。

她便曾以US$40（約HK$310）入手價值US$2,650（約HK$20,537）Chanel “In the Business” Flap、US$100（約HK$775）入手價值US$400（約HK$3,100）Vintage Caviar Chanel CC Wallet，當然除了向可靠商譽入手二手名牌外，自己做足功課辦別真偽亦相當重要。按圖看看她還有哪些戰利品與收藏＝＝＞