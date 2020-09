【Chanel】每次一想到經典手袋也離不開入手Chanel Flap Bag 或 2.55;但擁有不同 Chanel 手袋一點也不瘋狂,作為一個Chanel Fans具備甚麼特質?

來自澳洲的 Steph 擁有逾70個Chanel手袋收藏。(stezzzzzzzzz@instagram)

Chanel 粉絲手袋收藏量誇張 吸3.5萬追蹤

Chanel手袋每年加價,小資女要入手一個Chanel的距離又拉遠了,那麼擁有逾70個Chanel手袋收藏,是甚麼概念?

來自澳洲的Steph是一位熱愛時裝的女生,更鍾情Chanel,她的Instagram中,Chanel的產品是佔9成,不論是Flap Bag、2.55、Boy Chanel,還是限定版手袋都能在這看到,單是去年首次推出,Karl Lagerfeld 與 Virginie Viard共同創作的 Chanel 19,Steph已擁有6個,手袋多得不知一次拿多少個好:「When you can’t decide on 1 bag, wear 5(當你想不同選哪一個,揹5個吧。)」,讓人大開眼界之餘,也懷疑到底用不用錢買的,她則指:「Not sponsored by Chanel(不是品牌贊助)」相信每一個手袋都是她真金白銀買回來。

Steph的穿搭散發着「Chanel Girl」的不羈、率性。(stezzzzzzzzz@instagram)

Steph不單是擁有手袋,各種鞋履、飾品、化妝品都是來自去Chanel的,但從她的穿搭中,不會有一種只是把各奢侈品往身上放,配搭中也流露不羈、率性的風格,當然時尚與炫富永遠是觀點與角度的問題。

平日,Steph的穿搭都以黑白、大地色為主,別以後衣服都是印有Chanel Logo,相反全大部分都是白色素Tee、背心,配黑或白的下身,這樣才能突出她戴的金色Chanel飾品與各式手袋,也在簡約與奢華中取得平衡感,不致令人反感。

Yana憑着不同的Chanel分享文,在 Instagram 吸納了 9.4萬粉絲。(missyanacherie@instagram)

自製「Chanel Cafe」 資深粉絲分享實惠價入手Chanel Vintage

不只 Tiffany&Co. 推出了Tiffany Blue Box Cafe,Chanel也有?為何會在一些人的Instagram中看到具Chanel Logo 的咖啡、牛角包?原來這都是來自Chanel迷Yana的傑作。

來自美國的Yana是位Blogger,平日在網絡上分享她的Chanel收藏、擺拍、食物,而她拍的每一張照都要加入她心愛的Chanel,就像拍一個早餐,小至紙巾,大至主食,她都要弄一個「Chanel」在上才覺得「my ideal day(我理想的一天)」。

稱得上狂迷,Yana 的收藏亦多不勝數,說得出的款式都基本上都有,但比起新款式,她更愛Chanel Vintage與經典款,你不會看到Gabrielle、Chanel 19等2010年後推出的經典系列,反而各式各種的Classic Flap Bag出鏡率更高,甚至有80、90年代推出的Vanity,如果澳洲 Steph 是現代個性的Chanel迷,Yana 便走復古奢華。

【Chanel手袋】Yana 收藏不少Chanel Vintage。(missyanacherie@instagram)

她更在日誌分享,部分Chanel收藏都是在二手店意外尋寶找回來,她指要找到合適的Chanel Vintage也要考經驗,因為大多不是價錢貴得不合理,要麼就殘破不堪,而且更有假貨,所以要對Chanel的驗證有一定認識才會成功。

她便曾以US$40(約HK$310)入手價值US$2,650(約HK$20,537)Chanel "In the Business" Flap、US$100(約HK$775)入手價值US$400(約HK$3,100)Vintage Caviar Chanel CC Wallet,當然除了向可靠商譽入手二手名牌外,自己做足功課辦別真偽亦相當重要。