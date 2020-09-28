Staycation︱打卡8大超強貼士　KOL教你推床窗邊拍「美景起床照」

受新冠肺炎疫情影響，雖然不能到外地旅遊，但也能留在香港來個Staycation！近期很多酒店都推出Staycation套票優惠，與家人、朋友、伴侶、寵物以超筍價便可以一起入住名牌酒店，慶祝生日、紀念日，或純粹小渡假都很開心。住進漂亮的酒店，不要錯失瘋狂打卡的機會！看看以下KOL們的超實用打卡Tips，去Staycation想影出美照的話就要做足功課了！

非常適合影出甜蜜情侶和閨蜜照（Instagram@ritzcarltonhongkong）

Tips 1：把床推到窗邊 自製「美景起床照」

常常在IG看見KOL們的窗邊「床照」，背後一大片美麗景致，到底是怎樣影出來的呢？酒店房裡的床很少會擺放在窗邊，要影出「美景起床照」的震撼效果，就要自己把床和枕具都推到窗邊，配合足夠的陽光，就如一起床便有美景相伴，人生夫復何求呢？

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Tips 2：早餐照散發慵懶風

在家中吃早餐或許草草地吃個麵包就算了，可是到酒店打卡當然要吃得豐富一些吧！不少酒店Staycation套票也包括了早餐，Order Inroom Breakfast，霸氣地把美食放滿桌上或床上。然後再穿上全白浴袍，手執咖啡杯，散發慵懶風。

到酒店打卡當然要吃得豐富一些（Instagram@kayan.c）

Tips 3：浴缸泡泡浴 小性感營造休閒時尚

並不是每個人家中都有浴缸，來到酒店當然要浸浴，放鬆一下吧！現在不少酒店的浴室配置甚至比酒店房更奢華漂亮，不妨浸個玫瑰泡泡浴，露一露香肩，小性感營造休閒寫意的時尚感。

不妨浸個玫瑰泡泡浴，露一露香肩，小性感營造休閒寫意的時尚感。（Instagram@yvette.ciao）

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Tips 4：夜景靠小燈光點驟奢華溫馨感

日間影過一遍酒店風景照後，晚上不忘要影夜景，夜景或許比日景更震憾呢！利用小燈光在窗邊或地上作點驟，馬上便能呈現奢華的溫馨感。

利用小燈光在窗邊或地上作點驟，馬上便能呈現奢華的溫馨感。（Instagram@ardisblossom ）

Tips 5：美背風景照更有意境

拍照不用每次都要與鏡頭四目交投，利用背影令眼前的美景變得更有意境。建議穿上素色及設計簡單的衣服，襯托美景。

利用背影令眼前的美景變得更有意境。（Instagram@themurrayhk）

Tips 6：與寵物合影有趣片刻

有部分酒店可讓主人帶同寵物一起入住，各住主人就要把握機會了！與致愛寵物一起渡假，把有趣片刻一一記錄下來吧！

與致愛寵物一起渡假，把有趣片刻一一記錄下來吧！（Instagram@themurrayhk）

Tips 7：瑜伽照建立健康生活態度

愛健身或瑜伽的話，到酒店Staycation時記得帶備運動衣物，在舒適寬敞的酒店房裡放鬆身心，同時能表現出健康的生活態度。

在舒適寬敞的酒店房裡放鬆身心，同時能表現出健康的生活態度。（Instagram@fourseasonsplacehongkong）

TIps 8：用心佈置 小道具助擺Pose

若然入住酒店是為了慶祝紀念日的話，可以預先訂購氣球，用心佈置酒店房，便可以影出獨一無二的酒店打卡照。同時，隨便拿起酒杯等小道具亦可助你擺出誘人的Pose！

隨便拿起酒杯等小道具亦可助你擺出誘人的Pose！（Instagram@sayit.mandy）

同時，可以利用即影即有相機在酒店裡影出快樂時刻，纖細機身放便攜帶，自動曝光功能和自拍鏡亦讓你拍出完美照片！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/28)

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