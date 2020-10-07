於過去周末，港台同樣有兩位女歌手獲重大獎項－入行21年的容祖兒獲頒「十大傑出青年」，入行17年的魏如萱首獲金曲獎最佳女歌手。後者令人感動，當年陪與我們一起發獃、發夢與抑鬱的她，終於走到「香格里拉」。

2020金曲獎頒獎典禮於周末舉行，壓軸頒發的最佳女歌手，由擔任主持人的「娃娃」魏如萱憑《藏著不等於遺忘》一專輯奪得。 （影片截圖）

魏如萱台上感謝親友與盧凱彤：謝謝你們讓我成為自己

2020金曲獎頒獎典禮於周末舉行，壓軸頒發的最佳女歌手，由擔任主持人的「娃娃」魏如萱憑《藏著不等於遺忘》一專輯奪得。出道17年、今年37歲的她首奪金曲女歌手獎，令人感觸。

魏如萱在台上哽咽，指生孩子後記憶力差了，感謝金曲獎的評審與家人，最後也不忘多謝而離世的人：「希望我在天上的爸爸、媽媽還有爺爺還有嘎嘎，還有盧凱彤，如果他們知道的話希望他們可以為我感到驕傲⋯⋯謝謝你們讓我成為自己，這個是我的第一座金曲獎，有一還有二，有二還有三。」

魏如萱伴我們由「玻璃心」少女，長大成「鐵娘子」「中女」，既是她日記般的呢喃，也是我們的青春註腳。（waawei@instagram）

魏如萱得獎，實至名歸，有評審指，是次專輯有別於上一張的「奔放搖滾」，更為溫潤圓融，或許是因為她的人生也走進了另一階段，也令作品提升到另一層次。不過，有關音樂的評論，筆者完全是個門外漢，只知道她的歌「貼地貼心」，由耳熟能詳的《香格里拉》唱到《既然不再假裝自己不是多愁善感的詩人》，伴我們由「玻璃心」少女，長大成「鐵娘子」「中女」，既是她日記般的呢喃，也是我們的青春註腳。

魏如萱於上月舉行線上演唱，音樂會的主題特別選用「晚間愛人」， 因為魏如萱除了是歌手以外，也是電台DJ ，雖然是線上演唱，但場景一點也不馬虎，很有意境：

出道前被嫌「醜」而當幕後 終接受不完美

魏如萱從小就喜歡唱歌，考上復興劇校，可是發現上台的永遠只有「漂亮的」同學，她只能在幕後，擔任技術人員。舞台對當時的她來說，實在很遠。那時高三，有人覺得她太胖、化了妝也不好看。正當她失望之際，十七歲就被簽進唱片公司，2003年出道，組成自然捲樂團，唱《自然捲》，就是說她一把自然捲、厚厚重重、怎麼樣燙都燙不直的頭髮。把它唱出來，也似是自豪地接受自己那不完美的一塊。

魏如萱從小就喜歡唱歌，考上復興劇校，可是發現上台的永遠只有「漂亮的」同學，她只能在幕後，擔任技術人員。（魏如萱 waa wei@Facebook）

可是瑕疵這回事，有時成為特色，有時處理不好，就似疤。出道多年，魏如萱是歌手，是演員，也是陪你聽歌的DJ。她在《言花》一書寫道：「我的左臉和右臉不太一樣，我的髮型變了就又不一樣，我的上半身和下半身比例也有點奇怪，肩膀很寬腳卻是細的⋯⋯」她從未覺自己漂亮，這麼多年來，最常做的事除了奮鬥，就是等待。

被網民狠批造型「非常老氣」 大方回應獲讚

即使在去年，魏如萱也因外表而遭到批評，有網友認為她不應綁頭髮及燙捲，也挑剔她的桃紅色洋裝及大耳環：「非常老氣的妝髮。」網民士言：「歌聲很好的你，造型常大扣分。」「應該挑選簡單的服裝，可稍遮掩腿部的較佳。素雅的色系，改善可修飾臉型的頭髮，最上上策，是請教專業。」面對毫不留情的直接批評，魏如萱「高EQ」大方回應獲讚。

點擊看魏如萱被批評的造型與她的「高EQ」大方回應：

幽默自嘲 從不為別人意見而活

而魏如萱則在Instagram上自嘲表示：「螢光桃紅洋裝和大耳環很漂亮啊，可能是我長相的問題吧。」並說「我的腿已經是全身上下最可以露的地方了。」更直言「這就是我一直害怕上電視的原因，因為每次都會被說很醜很老很奇怪什麼的。」不過她也表示，我覺得我那天很美啦，自己的長相及身材或許不是頂尖，但還有一點點自信和幽默感和樂觀。

漂不漂亮、好不好看，以前或會影響她，現在不會了，因為自信是當歌迷喜歡她的歌，她掏心掏肺的創作，得到肯定。

生命本來就有脆弱／腐蝕生活的恐懼／不應該 那麼多 《陪著你》

魏如萱得獎，實至名歸，有評審指，是次專輯有別於上一張的「奔放搖滾」，更為溫潤圓融，或許是因為她的人生也走進了另一階段，也令作品提升到另一層次。（魏如萱 waa wei@Facebook）

腐蝕生活的恐懼不應該那麼多：不完美的魏如萱陪我們走到香格里拉

魏如萱的歌詞與作品一直都似日記，又似詩，只抓住一刻彷徨或感動。她在《言花》中寫：

我常常在台上唱著要買別人的不快樂。 魏如萱

由《香格里拉》的

我以為認真去做就能實現我的夢／以為寫首好歌走路就能抬起頭／現在的我失去了衝動 《香格里拉》

到《陪著你》的

從什麼時候開始／你變得如此敏感／看什麼都不順眼／動不動覺得好累 《陪著你》

不快樂不要緊，因為就似她寫：「有許多快樂是只能在憂傷中得到的。」就是就在我們踏實地抑鬱後，快樂才來得更要踏實一些。

魏如萱的自卑與自強，也是你的成長日誌嗎？