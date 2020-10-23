【謝嘉怡疑爆粗】2020年港姐冠軍謝嘉怡近日在無綫節目《善心滿載仁愛堂》中擔任司儀，她率一班總理與嘉賓走到台上，不過，因太緊張而把台詞忘掉，更懷疑說了句英文粗口。

謝嘉怡在無綫慈善節目《善心滿載仁愛堂》中擔任司儀時，不但把台詞忘掉，更懷疑因為太緊張而說了句英文粗口。（節目截圖）

謝嘉怡疑說粗口 網民反應兩極：真性情或是「低EQ」？

蘇格蘭與香港混血兒謝嘉怡一直憑她「鬼妹仔」的爽朗性格，一直甚有觀眾緣。不過，她近日在無綫節目《善心滿載仁愛堂》中擔任司儀時，不但把台詞忘掉，更懷疑因為太緊張而說了句英文粗口。

謝嘉怡在接受《01娛樂》訪問時，還未習慣拍照，於是攝影師讓她自拍。（01娛樂/謝嘉怡自拍）

謝嘉怡受訪時解釋，指原句是「服務有需要嘅人」，但她只說了一個「服」字，又把句子的後半完全忘掉。她指自己已花了一天練習，但在台上便把所有忘掉。對於港姐爆粗，網民反應兩極，有人喜歡她個性率真、爽朗，更把她與馮盈盈比較；但也有人指謝嘉怡不適合當港姐，而「爆粗」更透露出她「低EQ」，沒有港姐風範。

研究：爆粗女生或是更好女友？

根據《心理學》（Psychological Science）所作的研究， 會「爆粗」的女生優點多多，或是是更好女友？

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女性說粗口 特別不應該？

女生講粗口，應該不應該？還有討論空間，即還有禁忌。女生、心儀「女神」爆粗，至今還時不時便出現在討論區中，有人覺得，女生還是斯斯文文的好；有的覺得爆粗女生「真性情」，率真可愛。

倫敦國王學院的語言顧問Tony Thorne就在接受英國《大都市報》的訪問時提到，男女的刻板印象隨時代而改變，而社交媒體賦予女性更大力量，但他形容，還是有很多人認為淑女就不應說「粗口」。

「粗口」有時不過是情緒宣洩，是人之常情，也是人生自由。記得有次友人訴說分手經過，從不「爆粗」的她，突然一連說了數句「粗口」，恍然大悟，說：「原來有些人，有些事，只能用粗口來表達！」確是爽快，要是說女生有些話說不得，就跟封建社會中，有些地方女性去不得、有些事情女性做不得一樣。

參考資料：英國《大都市報》、《心理學》

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