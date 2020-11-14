【女生香港地】港九3大日式茶室　京都手沖茶兼打卡位解「鄉愁」

【女生香港地｜日式茶室】酒店Staycation一房難求，但也無法排解日本旅行訪尋美食與喫茶店的心癮，比起cafe，日本傳統茶室或和式洋食店更令女生念念不忘。位於中環、上環，甚至深水埗也藏日系茶室，不只裝潢，茶更是講究。讓大家止止癮，尋回「家鄉」味道。

【上環｜日式茶室】上林茶舍

【上環｜日式茶室】上林茶舍主打人手沖製的日本茶，在純白與木色裝潢下歇息一番，更為恬靜寫意。(ngohaimolly@Instagram)

位於上環的上林茶舍主打人手沖製的日本茶，如日本抹茶、煎茶、焙茶、玉露，產地均是來自於日本京都、靜岡、福岡及鹿兒島。茶類以外，更提供梳打與Latte類飲品，使用椰奶製成的抹茶椰奶，比起牛奶，口感更順滑細膩，香味濃郁，配合自家製抹茶醬吐司、士多啤梨gelato吐司，在純白與木色裝潢下歇息一番，更為恬靜寫意。

店內座位不多，坐在吧枱位置可觀賞店家沖茶過程；而坐在戶外則是另一種感覺，不少客人都會在門外的長椅拍照。

地址：上環太平山街1號地下1A號舖

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【中環｜日式茶寮】汴京茶寮

【中環｜日式茶寮】汴京茶寮僻出一角提供榻榻米位置。(angelamiuz@Instagram)

中環鬧市出現了一間日系裝修的茶寮，氛圍清新舒適，店舖僻出一角提供榻榻米位置，許多女生都會在此打卡。茶寮主理人來自澳門，並獲江戶千家派茶師資格，對選茶執著，對茶室的環境能帶出一種寧靜感更執著。

汴京茶寮設有各種煎茶、泡茶飲品、茶漬飯、飯團、以及和菓子、雪糕等甜品，冷泡茶更以玻璃瓶盛載，令人有種「即日來回」京都的錯覺。冰磚明太子抹茶蕎麥麵為店舖夏日期間限定菜式，每日限量供應，吸引許多女生慕名而來；用上原塊冰磚盛載蕎麥麵，再自行將梅酒汁倒在蕎麥麵上，滿足味蕾與視覺享受。

地址：中環雲咸街36-38號雲慶樓地舖

【深水埗｜和洋混合風格】Nomad

大部份人到訪Nomad時都會坐在樓梯上拍照。(evelynwong914@Instagram)

Nomad無論是環境還是食物都結合和式與洋式風格，白天為Café，晚上則作居酒屋。由深水埗舊樓改建而成，兩層地方走簡約工業格調，藏有不少打卡位置。其中一個大熱打卡位就是店內左方的長樓梯，樓梯上設有小木枱與座墊，大部份人到訪時都會坐在樓梯上拍照，店舖更設有另一條供客人上落2樓的樓梯，故不用擔心會阻礙到其他客人。

食物方面，除了主打精品咖啡，更提供手工啤酒；蒲燒鰻魚漢堡、海膽蟹肉意大利飯以及吉列豬扒三文治，都是大熱菜式，更有女生大讚吉列豬扒三文治份量十足，每口都有濃濃的芝士味道，倘若喜歡芝士味，不妨一試。

地址：深水埗白楊街32號地舖

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