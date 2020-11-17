在韓國娛樂圈當明星出名苛刻艱苦，但原來有不少明星如女團BLACKPINK，都家境富裕，從小衣食無憂，卻需擇不靠屋企靠自己。「韓星富二代」在娛樂圈靠著自己的實力闖出一片天，生活極為低調、深藏不露的他們，原來個個都家庭背景雄厚驚人，一早就是人生勝利組？

TWICE子瑜是隱藏富二代？（twicetagram@IG）

▼▼▼【韓星富二代排行榜：BLACKPINK、TWICE子瑜家世雄厚驚人？】▼▼▼

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BLACKPINK位位都是富千金 仍要捱6年訓練？

不難發現在韓星富二代排行榜上，韓國女團BLACKPINK更是全員上榜，為實現夢想不怕吃盡苦頭進入演藝圈！在舞台上魅力四射、光芒萬丈的韓國女子組合BLACKPINK人氣紅遍全球，四位成員個個貌美且才能出眾，成為韓流歌謠界的中流砥柱，更被美國BILLBOARD稱為「本時代最具影響力的組合之一」。最近專屬BLACKPINK的紀錄片《Light Up The Sky》在Netflix上映，揭開這四位花季少女背後不為人知的一面，她們四人年紀輕輕便離開家庭溫暖的臂彎，獨自進入娛樂公司打拼，歷經了六年十分艱苦的練習生生涯。

韓國女子組合BLACKPINK人氣紅遍全球。`(blackpinkofficial@IG)

BLACKPINK拒做溫室小花靠自己 沒錢買外賣一日只吃一餐

BLACKPINK曾在節目《24/365 with BLACKPINK》中回憶出道前的辛酸史，忍不住在鏡頭前落淚。她們分享在練習生時期一天只吃一餐，笑言當時沒錢叫外賣，只會每月採購一次食物，買的都是雞蛋、草莓醬等。成員Jennie表示最常吃的就是炒蛋和草莓醬，以及淋上橄欖油的水餃。BLACKPINK笑指雖然當時每天吃這樣的組合搭配，但都能吃得津津有味。除了全天侯不停練習和一天只吃一餐的辛酸，BLACKPINK表示當時居住的宿舍亦十分可怕，更是有蟑螂和蜈蚣經常出沒，與昆蟲同一屋簷下。

BLACKPINK由Jennie、Jisoo、Rosé和Lisa組成。(blackpink@IG)

BLACKPINK如今所得的一切光輝與成就的背後，所付出的努力與汗水往往是他人難以想象。更令人欣賞的是，四個小妮子出身富戶，本是家中的掌上明珠，可以高床軟枕，吃好住好穿得好，卻不會因此驕生慣養，揮霍無道，反而為了夢想從不怕辛苦，為熱愛的演藝事業永不言棄。

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BLACKPINK最強家底公開 有人更是「富三代」?

深受器重的BLACKPINK成員Jennie被韓媒封為「人間香奈兒」，出生於首爾「富人區」——江南清潭洞。有指Jennie在小時候與母親一起到紐西蘭旅遊時，因她一句「我很喜歡這裡」，家人立即決定搬到紐西蘭居住，更送她到紐西蘭的貴族學校ACG Parnell College讀書，據說光是學費就要花費100萬港元。

作為獨生女Jennie是家裡的「掌上明珠」，其父親是韓國醫療機構的大股東，祖父是知名的企業理事，母親則是一名投資者，有傳她持有YG娛樂公司的股份，家族背景實力不容小覷。進入娛樂公司當練習生後，離開家人的Jennie開始了漫長的練習生生涯，歷經重重難關，她在紀錄片中憶述當時每個月都有評核考試，最難過的是看著一起奮鬥的練習生們一個個離開。

BLACKPINK成員Jennie被韓媒封為「人間香奈兒」，出生於首爾「富人區」——江南清潭洞。（jennierubyjane@IG）

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25歲的Jisoo是團隊中年齡最大的一位，是隊內的大家姐，擁有精緻美貌。Jisoo是土生土長的韓國人，出生於韓國京畿道，據聞她的家族姓氏「金」屬於慶州金氏，即是新羅皇族的後裔！有傳Jisoo的父親是韓國一家娛樂公司的CEO，人脈極廣，母親是一名音樂劇演員，可說Jisoo天生就是「明星料子」。雖然她的人氣未必是BLACKPINK中最高的一位，實力或與其他成員相比有些差距，但無論是跳舞還是演唱，Jisoo私底下她都下了許多苦工，更找來Jennie做她的「英文老師」，力求進步努力不懈。

25歲的Jisoo是BLACKPINK中的大姐姐，家族是「皇族後裔」十分強大。(sooyaaa__@IG)

出生於紐西蘭的Rosé在澳洲墨爾本長大，就讀於澳洲貴族學校法律學系，據聞一年學費高達3000萬韓幣。Rosé成長在律師世家，她的祖父是澳洲知名的法官，父親亦開設律師行，姐姐也是一名律師，一家人在當地聲望極高。Rosé機緣巧合下參加了YG公司的海外選拔，以第一名的亮眼成績脫穎而出前往韓國受訓出道。若沒有進入韓國娛圈成為歌手，Rosé 很有可能繼承家業，成為一名大律師！

Rosé成長在律師世家，家人在澳洲開設律師行。（roses_are_rosie@IG）

有「人間芭比」之稱的BLACKPINK泰籍成員Lisa憑高挑身材與精緻的臉蛋，被票選為「2020年亞太區最美臉孔」女星，Lisa更是矚目的IG女王，追蹤人數高達四千二百多萬人，一舉一動都備受關注。而Lisa的背景也十分驚人，她的繼父Paul Markus Bruschweiler是獲世界認證的頂級泰式料理大廚，曾經在米芝蓮餐廳擔任主廚，母親則是當地名門望族的女兒，據說是屬於「泰國20%的有錢人口」，家族地位在泰國絕對是數一數二，所以Lisa事實上是泰國著名「富三代」，家底十分豐厚。Lisa也不負家族名聲，成為韓國女團中的風雲人物。

BLACKPINK泰籍成員Lisa有「人間芭比」之稱，更是泰國著名「富三代」。(lalalalisa_m@IG)

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即使家庭背景顯赫，不過到韓國娛樂公司做練習生必須一切歸零，從頭開始，每個月接受殘酷的淘汰制考試，BLACKPINK的四位成員個個都是「過五關斬六將」，每天練習超過12個小時，成員們還要忍受背井離鄉的思鄉下之苦，慢慢熬過長達6年的練習生生涯，才成就了萬眾挑一的BLACKPINK組合。她們靠著一點一滴且堅持不懈的努力追求夢想，背後的汗水與辛酸成就了如今的輝煌，著實讓人刮目相看！

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