產後抑鬱有多常見？當女生步入成為媽媽的階段，生理及心理上都有極大的轉變，承受各種壓力。根據香港醫院管理局的資料，大約每10位產婦中就有一名會患上產後抑鬱症，持續時間長達數月甚至是數年。產後抑鬱可大可小，不少明星媽媽也深受病情困擾，今年9月就發生了日本女星竹內結子因產後抑鬱影響而自殺的憾事，就連「賭王新抱」奚夢瑤也被爆出曾患上產後抑鬱症？

奚夢瑤與何猷君於2019年註冊結婚，其後為何家生下第一個男孫何廣燊。（何猷君@微博）

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何猷君爆奚夢瑤患產後抑鬱：為兒子與保姆競爭？

奚夢瑤與何猷君參加內地真人秀節目《幸福三重奏》，展現甜蜜自然的夫妻生活，在近日播出的集數中，何猷君透露原來太太奚夢瑤誕下寶貝兒子後，曾有一段時間患上輕微產後抑鬱症。何猷君表示，當時有一段時間初為人母的奚夢瑤會經常胡思亂想，甚至開始覺得自己的兒子會把保姆當成媽媽，甚至因此想要與保姆競爭，對此奚夢瑤也無奈表示那個時候的自己「非常迷茫，在家裡哭」一直亂想：「怎麼辦？他不喜歡我，他看不見我，他都不記得我了。」

奚夢瑤自爆曾患產後抑鬱。（奚夢瑤@微博）

節目播出後，奚夢瑤亦語重心長地在微博發長文，承認自己確實曾患上輕微抑鬱症，她表示老公何猷君愛撒嬌的習慣是在那之後養成的，「每當我情緒不好時，他這樣做會讓我感覺到『被需要』。」 此外，奚夢瑤還提及在節目中得到朋友的幫助：

特別開心能在節目裡和『網友』包包（包文婧）見面，也非常感謝她的幫助，讓孕後陷入負面情緒『沼澤』中無法自拔的我，找到了宣洩出口。後來才意識到，當時的我可能有點產後抑鬱。

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9大產後抑鬱症狀

產後抑鬱症十分常見，即使是習慣面對壓力的女星也不例外。撿資料顯示，每10位產婦中就有一名會患上產後抑鬱症，而產後抑鬱症的症狀通常在產後六個星期內出現，嚴重程度不一，無論是產婦的伴侶、家人還是朋友，都應該多加留意產婦們的身心狀態，及時伸出援手。

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參考資料：衛生署家庭健康服務