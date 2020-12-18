【踩過界II】無綫「御用癲婆」趙希洛近年有不少亮眼演出，雖未有擔正做主角，但已令觀眾留下深刻印象，更在2019年獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳女配角殊榮，演技得到肯定。她近日在《踩過界II》的單元案件「婆媳賠償金瓜分案」中飾演越南華僑，為演出同樣下了不少苦功。

《踩過界II》趙希洛在劇中說話帶有越南口音，現實中的她並沒有越南血統，演出前特意用一個月時間練習越南口音，將廣東話對白讀給越南親戚聽，然後她一邊聽對方說廣東話，一邊練習口音。這個過程更讓她憶剛剛回流到香港的時期，當時的她同樣不諳廣東話。

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主修法律、碩士學歷 港姐落選仍不放棄追夢

趙希洛2007年落選港姐後簽約無綫因而入行，她的父親在澳洲擔任大律師，母親是前藝人梁小玲。家底厚的她在英國修讀法律與商業系學士及國際商業及銀行學碩士，父母都期望她從商或成為律師，但趙希洛卻一心想成為演員，更放下一切孤身回到香港追夢。趙希洛放棄高薪厚職成為演員，其實圈中亦有不少高學歷女星甘願為追夢放棄穩定生活。

趙希洛是其中一位高學歷女星，但選擇回流香港追夢。（IG@ccandice.c）

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