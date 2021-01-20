撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-20 21:00

女人無論到什麼年紀，都應該悉心打扮自己！內地57歲的婆婆李翠英意外在抖音上爆紅，分享減齡潮流穿搭而大受歡迎，就連許多年輕人都紛紛向她借鑑，真正穿出潮流「叛逆」精神——活到老潮到老！

來自青島的57歲「網紅婆婆」在網絡上因分享穿搭而爆紅。（抖音）

57歲婆婆因湊孫片爆紅

愛美的女人不分年齡，內地不服老的「銀髮族網紅」李翠英已經57歲，卻「離經叛道」打破大眾對高齡人士不懂時尚的刻板印象。李翠英之所以意外走紅，是源於她的女兒隨手拍下她幫忙湊孫的模樣，充滿個性又簡約的穿搭，令人無法想像她已是年近花甲的「銀髮族」，大大顛覆了大家對「婆婆」的印象，馬上因為湊孫影片而爆紅。此後，她時不時就會透過平台分享自己的減齡搭配，除了在短時間內獲得大批粉絲。

「網紅」李翠英打扮時髦又年輕。（抖音）

「時尚婆婆」湊孫也不會放棄形象

已退休的李翠英日常都是湊孫為樂，雖然照顧小朋友真的很累，但她從不「放棄自己」，即使是推著嬰兒車，也要打扮得漂漂亮亮的出門口，穿上自己喜歡的衣服，每天都活出自己喜歡的模樣。

誰說做家事、帶孩子就得邋裡邋遢，我認為更應該把自己收拾的乾乾淨淨、漂漂亮亮的！

57歲內地穿搭網紅李翠英穿著牛仔背帶褲，頭戴頭帶充滿調皮感。（抖音）

不像大多數「銀髮族」過於豔麗的打扮，李翠瑩的打扮偏向簡約休閒風，年輕時尚的衣服穿在她身上毫無違和感，也更顯優雅的氣質，她在抖音帳號上光是一個影片就超過30萬次的瀏覽量。提及穿搭心得，李翠英分享：

穿衣打扮還是要合適自己的最好，穿在別人身上一個樣，自己身上又是一個樣，所以研究穿搭最主要的還是要了解自己。

57歲婆婆李翠英認為，穿搭是很個人的事，最重要的是了解自己適合的是什麼，穿在別人身上一個樣，自己身上又是一個樣。所以適合別人的，不代表適合自己。平常李翠英也會留意潮流時尚，與時下年輕女生的裝扮無異，但卻不會用了力過猛毫不突兀。

57歲內地穿搭網紅李翠英簡約的白襯衫與牛仔褲搭配給人減齡又舒服的印象。（抖音）

有時她會穿著文青味道的連身裙，還綁起丸子頭，從背影看上去像是二十出頭的少女；有時則大膽地露出纖細的雙腿，從漁夫帽到時下流行的腋下包，任何時尚單品的搭配都絲毫不馬虎！

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這位57歲的潮流穿搭「網紅」不認為年齡會限制愛美的心，無論多少歲都可以學習新事物，而每個年齡層的女性都各有各的美，最重要的是有自信，保持精緻生活的態度。李翠英鼓勵大家永不要被世裕的框框所定義，永遠都抱持對生活的熱愛，以及永不認老的年輕心態，勇敢嘗試新的事物。那怕是年齡老如婆婆，一樣可以穿得美如少女。

不要將自己限制在年齡的框架內，美麗無關他人，只為討好自己。

充滿少女感的桃紅色連衣裙讓57歲內地穿搭網紅李翠英看上去十分可愛。（抖音）

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