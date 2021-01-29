撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-29 20:00

美國歌手Halsey早前突然在IG曬出性感孕照，正式宣布懷孕當媽，Halsey因與防彈少年團（BTS）和Justin Bieber合唱而爆紅，而Halsey也因獨特唱腔又被歌迷譽為「歌聲有毒」。但風光背後，年僅26歲的Halsey卻因患上子宮內膜異位症，更曾經歷3次流產，而Halsey亦曾在歌曲《More》表達對擁有孩子的慾望。而近日，Halsey也終於願意成真，公佈喜訊！

曾經3次流產的美國歌手Halsey早前突然在IG曬出性感孕照，正式宣布懷孕當媽。(iamhalsey@IG)

Halsey在IG上曬出一系列的懷孕照，更在帖文中寫下「surprise! 🍼🌈👼🏻」並標示孩子父親Alev Aydin帳號。雖然土耳其編劇兼製作人Alev Aydin於去年曾與Halsey傳出緋聞，但兩人並沒有承認，如今Alev Aydin在帖文下留言：「滿滿的幸福，我愛你！」，承認兩人的戀情。

比起當明星，我更想成為一位母親。 Halsey

另外，Halsey亦在Twitter寫下：「My Rainbow 🌈」。有指是當地文化如經歷流產、新生兒死亡或死胎的媽媽，而再度懷孕出生的嬰兒，會被稱為「Rainbow Baby」，意指暴風雨過後，天空中出現彩虹，象徵幸福來臨。雖然Halsey出道只有短短的7年，但Halsey便憑大熱合作歌曲《Closer》獲得Billboard百大熱門歌曲和最佳舞曲，更獲得數項音樂新人獎和最佳造型獎。雖然不少音樂頒獎台都可看見她亮麗身影，但風光背後的Halsey卻一直在波折坎坷的路走過來，更差一點當不了歌手，險些成了妓女？

曾遭性侵患上躁鬱症 被父母趕出家門 為求溫飽曾想過當妓女？

主唱The Chainsmokers歌曲《Closer》的歌手Halsey曾表示2020年世界巡迴演唱會《Manic World Tour》完結後，會休息一段日子，而這個機會也讓她順利懷上孩子。 (ig@iamhalsey)(iamhalsey@IG)

有「流行音樂未來」之稱的歌手Halsey，每每在台上演唱大熱歌曲《You should be sad》、《Be Kind》、《Without me》和《Closer》時，總可憑著扣人心弦的歌聲和演繹情感成為整個舞台備受駐目的一顆巨星，自信的樣貌彷彿向觀眾述說著：「這個舞台只屬於我一人。」現年僅26歲的Halsey，有如此個性魅力和有著一把會說故事的聲線，也是因著她背後沉重的人生歷練所塑造而成。

Halsey生於種族融合的家庭，父親是非裔美國人而母親是一位白人，因此Halsey自小便活在種族分歧當中，也因多次搬家關係讓Halsey在需要被了解和關心的時候，缺失了朋友關心和支持。有一次，她以為認識一位誤以為可交心的異性朋友，對方說會教Halsey彈結他，說心事，可對方卻在Halsey放下真心時，肆意進入她的隱密位置，奪走她的身體，那年她才8歲。

只差那麼一點我就去做妓女了 Halsey

不想讓別人進入我的身體，以換取我下一餐的溫飽。 Halsey

26歲的Halsey以往的人生經歷不是常人可明白，而今年Halsey也被《TIME 時代雜誌》選為100位影響世界的人物。(iamhalsey@IG)

壓力、不被了解和遭性侵的經歷，讓那時只有16歲的Halsey患上躁鬱症，更因而曾自殺。然而，有幸仍活著的Halsey，仍然被厄運纏繞着。在19歲那年，Halsey更因小事遭到父母趕出家門，無家可歸。當時了無分文的Halsey，認識了一位可提供她住宿和溫飽的男友，但原來男友只視Halsey為禁臠，肆意操縱她的身體。可幸，上天也為她打開了一道門，在她意志消沉時，她遇上一位音樂製作人，創作了她第一首成名曲《Ghost》，用歌聲說着自己與前男友的故事，但那時的女孩現已蛻變成一個獨立自主的靈魂，只管追隨自己內心的世界，Halsey更把自我經歷寫成歌曲，以靈魂歌聲唱出內心世界。

【按圖看】Halsey因獨特唱腔又被歌迷譽為「歌聲有毒」，而Halsey平日的衣着打扮也甚有個性▼▼▼

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歌手Halsey能夠獲得今天的成就都是得來不易 (GETTY)

26歲便歷經三次流產 演唱會前夕忍痛吃止痛藥 穿尿片續上台演唱

Halsey直言不諱說自己是一位雙性戀者，曾與女性相戀、饒舌歌手G-Eazy、英國男星Evan Peters和 Machine Gun Kelly、Yungblud戀愛過。雖然Halsey曾經歷性侵事件，但她仍然相信愛情，勇敢去愛人，她在接受《衞報》（The Guardian）訪問時提到自己曾經經歷3度流產之痛，有一次Halsey流產時，正值是快將要演出歌曲，但Halsey連拒絕上台演唱的機會也沒有。在2015年，Halsey人氣在全國高居不下，在舉行演唱會時，她卻因為子宮內膜異位而意外流產，她只好吃了止痛藥，包着成人尿布且強忍痛楚和傷心來登上舞台，那時她認為自己當紅又如何，卻沒有選擇權，只是一個商業的傀儡。

我眼睛看著台下數百張的粉絲臉，而我的衣服底下正不斷流血，但我還是要將表演完成。 Halsey

饒舌歌手G-Eazy曾與Halsey多次在公開場合放閃(GETTY)

『妳想要當個幸運而無知的人，還是承受悲痛而慬得世故的人？』」 Halsey母親

堅強面對傷痛的Halsey，以曾遭性侵、患上躁鬱症、三餐不繼和流產的經歷，希望喚醒更多人關注女性人權、種族歧視和社會問題，她說：「當所有人都獲得自由，此時我們才是真正的獲得自由！」

Halsey不斷參與社會上的女性平權活動，更以歌聲帶動更多應被討論的社會問題，令到社會被忽視的一份子也可以活出自己的人生。雖然Halsey也許走得跌跌撞撞的，痛苦佔據她的年少的時間，但卻讓Halsey更懂得更多人情世故和更有同情心，看到更多人的需要，鼓勵自己多作嘗試，不要害怕犯錯，也讓她散發一種獨特魅力和氣質，成為一個激勵更多人的勵志故事，也讓人明白人生不一定需要完美，一點的不完美才是真正令人回味的人生。

【按圖看】回顧更多Halsey在演唱會落力演出的照片▼▼▼▼▼▼

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資料來源：The Guardian，The Guardian，inside，the 2018 Women's March in NYC