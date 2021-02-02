撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-02 22:00

每逢情人節，單身人士彷彿成為「局外人」，無法感受到節日喜悅之餘，甚至倍感孤獨與寂寞。留在家中一隅胡思亂想，情緒總是不受控地莫名失落，你可能患上「情人節恐懼症」！

臨近情人節，不少單身人士都開始出現焦慮、消極情緒？（《志明與春嬌》劇照）

「情人節恐懼症」7大症狀

無論是剛分手，還是長期單身，臨近情人節總免不了感歎「孤身一人」。在街上一對對情侶從身旁擦肩而過，讓人不由自主地感到份外落寞，越是熱鬧、浪漫的氛圍，情緒就越是難以受控地持續低落，害怕自己被遺忘，甚至出現哭泣、煩躁、消極、失眠等焦慮症狀，極有可能患上「情人節恐懼症」！不過不只單身人士，就算有另一半也可能對「情人節」感到憂慮，出現超過3種症狀可要小心留意自己的情緒問題！

「情人節恐懼症」有哪些症狀？（《29+1》劇照）

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